كيفية التحقق من عنواني السكني على MEXC





تقديم إثبات العنوان (POA) هو جزء من عملية التحقق من KYC في MEXC. بعد تسجيل حسابك في MEXC، يجب عليك تحميل مستند إثبات العنوان لإكمال عملية التحقق من الهوية وضمان الامتثال للقوانين واللوائح في بلدك أو منطقتك.





تشرح هذه الإرشادات كيفية التحقق من عنوانك السكني وتحميل مستند إثبات العنوان المطلوب لإكمال عملية التحقق بنجاح.









لإكمال عملية التحقق من KYC، تحتاج إلى تقديم مستند إثبات العنوان (POA). فقط بعد تقديم المستند المطلوب يمكننا التحقق من عنوانك السكني الصحيح. يتم استخدام مستند POA لتأكيد مكان إقامتك. أثناء عملية التحقق من الهوية، يجب عليك تقديم اسمك الكامل، وعنوانك، وتحميل مستند صالح كإثبات.





يجب أن يلبي المستند الذي تقوم بتحميله متطلبات معينة ليتم قبوله كإثبات صالح لعنوانك. يجب أن يكون صادراً باسمك ومطابقاً لاسم صاحب حساب MEXC. يجب أن يكون المستند قد تم إصداره في الأشهر الثلاثة الماضية ويتضمن المعلومات التالية:

اسمك الكامل

عنوانك السكني

تاريخ الإصدار

الجهة المصدرة

تفاصيل الجهة المصدرة (مثل معرّف الكيان التجاري، معلومات الاتصال، أو الموقع الإلكتروني)









يجب أن يظهر المستند الذي تقدمه بوضوح اسمك الكامل، وعنوانك السكني، وتاريخ الإصدار، واسم الجهة المصدرة. يجب أن يكون تاريخ الإصدار ضمن الثلاثة أشهر الماضية. تشمل مستندات إثبات العنوان الصالحة، ولكنها لا تقتصر على:

كشوف الحساب البنكي

الرسائل الصادرة عن البنك

مستندات الرهن العقاري أو دفاتر التوفير

فواتير الخدمات الشخصية، المنزلية، الإنترنت، أو التلفزيون

فواتير المياه، الكهرباء، أو الغاز

فواتير من مزودي خدمات المرافق الأخرى

رسائل أو إشعارات حكومية

شهادات التسجيل الانتخابي

مستندات تقدير الضرائب

استمارات التسجيل المؤقت، الشهادات، أو مستندات تسجيل المركبات

فواتير الإيجار الصادرة عن وكالات العقارات

تأكيد العنوان الصادر عن صاحب العمل أو عقود شراء الممتلكات









المستندات التالية غير مقبولة كإثبات صالح للعنوان:

إيصالات المعاملات (حتى إذا كانت تعرض عنوان الشحن/الفوترة)

فواتير طبية









1) تأكد من أن مستندك مؤهل كإثبات صالح للعنوان. إذا كنت غير متأكد، يمكنك الرجوع إلى القائمة أعلاه.





2) يجب ألا يكون تاريخ الإصدار أقدم من ثلاثة أشهر. MEXC تقبل فقط إثباتات العنوان الصادرة خلال الثلاثة أشهر الماضية.





3) يجب أن يحتوي المستند على اسمك الكامل، عنوانك، تاريخ الإصدار، والجهة المصدرة.





4) يجب أن يكون المستند صادرًا باسمك. تأكد من أن الاسم والعنوان على المستند يتطابقان مع ما تم تقديمه أثناء تسجيل حسابك في MEXC.





5) حمل فقط المستندات الأصلية غير المعدلة أو المقصوصة. يمكنك تقديم صورة أو نسخة ممسوحة ضوئيًا من فاتورة فعلية، أو ملف PDF من فاتورة إلكترونية. ومع ذلك، يجب أن تكون النسخ الممسوحة ضوئيًا أو لقطات الشاشة غير ضبابية أو عاكسة أو بالأبيض والأسود. تأكد من أن جميع الزوايا الأربع للمستند مرئية وأن جميع المحتويات قابلة للقراءة بوضوح.





6) تأكد من أن المستند الخاص بك يلبي التنسيق المطلوب وحجم الملف. الصيغ المدعومة هي .PDF و .JPG و .PNG. لا يتم قبول الصيغ الأخرى.





7) يرجى ملاحظة أن عملية مراجعة إثبات العنوان قد تستغرق ما يصل إلى 24 ساعة حتى تكتمل. ستتلقى إشعارًا تلقائيًا بمجرد اكتمال المراجعة. ليست هناك حاجة للتواصل مع خدمة دعم العملاء.

















التحقق من العنوان هو جزء من عملية التحقق من KYC الخاصة بـ MEXC. يُستخدم لتأكيد عنوان إقامتك. خلال عملية التحقق، يجب عليك تقديم اسمك الكامل، وعنوان إقامتك، ومستند إثبات العنوان صالح.









تأكد من تقديم عنوان سكني كامل، بما في ذلك رقم الشقة/الوحدة، اسم الشارع، والرمز البريدي.









يمكنك التحقق من قائمة البلدان التي تدعم حاليًا التحقق من عنوان السكن على صفحة المنتج.









يجب أن يحتوي المستند على اسمك الكامل، وعنوان إقامتك، وتاريخ الإصدار، واسم الجهة المصدرة. يجب أن يكون تاريخ الإصدار في آخر ثلاثة أشهر.









إذا تغيرت تفاصيل التحقق من العنوان الخاص بك، يرجى التواصل مع خدمة العملاء.



