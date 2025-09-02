دليل تداول العقود الآجلة لمنصة MEXC (التطبيق)



يوفر تداول عقود MEXC الآجلة لأعضاء MEXC طريقة متقدمة لتداول العملات الرقمية. وعلى عكس التداول الفوري، فإن تداول العقود الآجلة له منطق تداول خاص وطرق افتتاح خاصة. تهدف هذه المقالة إلى مساعدة أعضاء MEXC الجدد في تداول العقود الآجلة على الانتقال من 0 إلى 1. وهي بمثابة دليل للمبتدئين في تداول العقود الآجلة، مما يسهل على الوافدين الجدد البدء في تداول العقود الآجلة.









تنقسم منصة تداول عقود MEXC الآجلة إلى عقود USDT-M الآجلة وعقود Coin-M الآجلة :





1. تتم تسوية عقود آجلة USDT-M بعملة USDT: يمكنك المشاركة في تداول العقود الآجلة للعديد من العملات المشفرة على MEXC من خلال الاحتفاظ بـ USDT.





2. تتم تسوية عقود Coin-M آجلة بعملات مشفرة مثل BTC وETH وما إلى ذلك.





3. في هذه المقالة، سنستخدم عقود USDT-M الآجلة كمثال.









قبل الانخراط في تداول العقود الآجلة، يجب عليك التأكد من وجود أصول كافية (مثل USDT) في حساب العقود الآجلة الخاص بك.









1. افتح تطبيق MEXC وانقر على [المحافظ] - [التحويل].





2. تأكيد: التحويل من [العقود الفورية] إلى [العقود الآجلة].





3. اختر العملة المشفرة. (هنا نستخدم [USDT] كمثال.)





4. أدخل مبلغ التحويل.





5. انقر على [تحويل].













نظرًا لأن كلًا من [وضع الصفقة] و[وضع الهامش] و[وضع الرافعة المالية] يمكن أن يؤثر على أرباحك وخسائرك في عملية تداول العقود الآجلة، توصي MEXC باستخدام المنطق التالي لإكمال وضع الطلب:





اضبط [وضع الصفقة] و[وضع الهامش] و[وضع الرافعة المالية] → اختر وضع الطلب → اضبط المعلمات → أكد الطلب [فتح صفقة قصيرة] / [فتح صفقة طويلة].









1. [وضع التحوط]: يمكنك الاحتفاظ بكل من الصفقات الطويلة والقصيرة في نفس الوقت لزوج تداول آجل واحد.





2. [وضع الاتجاه الواحد]: يمكنك الاحتفاظ بنوع واحد فقط من الصفقات (إما طويل أو قصير) لزوج تداول آجل واحد.





3. على سبيل المثال، في وضع التحوط، يمكنك الاحتفاظ بكل من الصفقات الطويلة والقصيرة لزوج تداول العقود الآجلة BTC/USDT. في وضع الاتجاه الواحد، يمكنك الاحتفاظ إما بصفقة طويلة أو قصيرة لزوج تداول العقود الآجلة BTC/USDT.





4. العلاقة بين [وضع الصفقة] والصفقات/الطلبات الحالية: بمجرد أن يكون لديك صفقات حالية أو طلبات مفتوحة، لا يُسمح بتعديل وضع الصفقة.









1. انقر على أيقونة [...] في الزاوية اليمنى العليا من صفحة تداول العقود الآجلة.





2. انقر على [التفضيلات].





3. انقر على [وضع الصفقة].





4. اختر بين [وضع التحوط] أو [وضع الاتجاه الواحد].













1. الهامش المعزول: في هذا الوضع، يتم حساب الصفقة لكل طلب بشكل مستقل عند تشغيل الأمر. إذا كان من الضروري إضافة صفقات، حتى إذا كان لديك أصول كافية في حسابات هامش معزول أخرى أو حسابات هامش متبادلة، فلن تتم إضافة الصفقات تلقائيًا لزوج التداول هذا. ستحتاج إلى إضافة الصفقات يدويًا.





مثال: في وضع الهامش المنعزل، يمتلك المستخدم 1,000 USDT في حساب العقود الآجلة الخاصة به، ويستخدم 200 USDT فقط كهامش أولي، ويفتح صفقة طويلة في BTC. عند مواجهة التصفية، سيخسر المستخدم 200 USDT فقط، وليس رصيد USDT بالكامل في الحساب.





2. الهامش المتبادل: في هذا الوضع، يمكنك استخدام جميع الأرصدة المتاحة بعملة التسوية المقابلة كهامش للموقف للحفاظ على موقفك وتجنب التصفية. في وضع الهامش المتبادل، إذا كانت قيمة الأصول الصافية غير كافية لتلبية متطلبات هامش الصيانة، فسيتم تشغيل التصفية القسرية. إذا تم تصفية الصفقة قسراً، فستخسر جميع الأصول بعملة التسوية المقابلة.





مثال: في وضع الهامش المتبادل، يمتلك المستخدم 1,000 USDT في حساب العقود الآجلة، ويستخدم 200 USDT فقط كهامش أولي، ويفتح مركزًا طويلًا في BTC. عند مواجهة التصفية، سيخسر المستخدم رصيد USDT الصفقة بالكامل في الحساب.





3. العلاقة بين وضع الهامش والصفقات/الطلبات الحالية: لا يؤثر تعديل وضع الهامش على الصفقات الحالية والطلبات المفتوحة.









1. انقر على أيقونة الهامش [معزول] في الزاوية العلوية اليسرى من صفحة تداول العقود الآجلة.





2. مرر لليسار أو اليمين لاختيار وضع الهامش المناسب: [معزول] أو [متبادل].





3. حدد مربع الاختيار [تطبيق على جميع العقود الآجلة في وقت واحد].





4. انقر على [تأكيد].













1. [الوضع البسيط]: في هذا الوضع، يتم استخدام نفس وضع الرافعة المالية والهامش لكل من الصفقات الطويلة والقصيرة.





2. [الوضع المتقدم]: في هذا الوضع، يمكن استخدام أوضاع رافعة مالية وهامش مختلفة للصفقات الطويلة والقصيرة.





مثال:





في [الوضع البسيط]، يمكنك ضبط [معزول]/[متبادل] ومضاعف الرافعة المالية مباشرةً.









في [الوضع المتقدم]، يمكنك تعيين مضاعف الهامش والرافعة المالية [معزول]/[متبادل] بشكل منفصل لكل من الصفقات الطويلة والقصيرة.









3. العلاقة بين وضع الرافعة المالية والصفقات/الطلبات الحالية: إذا كانت هناكصفقات أو طلبات مفتوحة في أي زوج من العقود الآجلة، فلا يُسمح بتعديل وضع الرافعة المالية. ينطبق التغيير في وضع الرافعة المالية بشكل موحد على جميع أزواج تداول العقود الآجلة.









1. انقر فوق أيقونة [...] في الزاوية اليمنى العليا من صفحة تداول العقود الآجلة.





2. انقر فوق [التفضيلات].





3. انقر فوق [وضع الرافعة المالية].





4. اختر [الوضع البسيط] أو [الوضع المتقدم].













لتسهيل وضع الطلب بالنسبة لمتداولي MEXC ، يمكنك تكوين موضع مخطط K-line على صفحة تداول العقود الآجلة قبل متابعة العمليات.





1. انقر فوق [...] في أعلى يمين صفحة تداول العقود الآجلة.





2. انقر فوق [التفضيلات].





3. انقر فوق [مخطط K-line في صفحة التداول].





4. حدد [أعلى] أو [أسفل].





5. انقر فوق [تأكيد].









لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى "كيفية تعيين تفضيلات العقود الآجلة".









1. المنطق التشغيلي: تحديد السعر → تحديد الوحدة الأساسية → تحديد المبلغ → (اختياري) تحديد [وقت سريان المفعول] → تقديم الطلب [فتح صفقة قصيرة] / [فتح صفقة طويلة].





2. طلبات الحد: في الأساس، عندما يستخدم المتداولون أوامر الحد، فإنهم يتوقعون "الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع"، مما يعني أنهم يقومون بالشراء بسعر أقل من أحدث سعر في السوق والبيع بسعر أعلى من أحدث سعر في السوق.





3. عند اختيار [طلب الحد]، يمكنك فقط تعيين طلبات [فتح صفقة طويلة] بسعر أقل من أحدث سعر في السوق وطلبات [فتح صفقة قصيرة] بسعر أعلى من أحدث سعر في السوق؛ وإلا، فسيتم تنفيذه كأمر سوق.





4. وحدات الأساس للعقود الآجلة: BTC وUSDT وCont.





5. مدة سريان المفعول: بناءً على سهولة التنفيذ، يمكن فرز خيارات مدة سريان المفعول الثلاثة على النحو التالي:









GTC (صالح حتى الإلغاء - يظل الطلب نشطًا حتى يتم تنفيذه بالكامل أو إلغاؤه).1





IOC (فوري أو إلغاء - إذا لم يكن من الممكن تنفيذ الطلب فورًا بالسعر المحدد، فسيتم إلغاؤه). IOC .2





FOK (تنفيذ أو إلغاء - إذا لم يكن من الممكن تنفيذ الطلب بالكامل، فسيتم إلغاؤه فورًا).3









1. حدد السعر.





2. حدد الوحدة الأساسية.





3. حدد المبلغ.





4. حدد [مدة سريان الطلب].





5. قم بالطلب [فتح صفقة قصيرة] / [فتح صفقة طويلة].













1. المنطق التشغيلي: تعيين الوحدة الأساسية → تعيين المبلغ → (اختياري) تعيين MTL (السوق إلى الحد) → تقديم الطلب [فتح قصير] / [فتح طويل].





2. طلبات السوق: نظرًا لكونها أكثر الطلبات التي يمكن تنفيذها بسهولة، فسيتم تنفيذ طلبك بأفضل سعر متاح في السوق.





3. وحدات الأساس للعقود الآجلة: BTC وUSDT وCont.





4. MTL (السوق إلى الحد): سيتم تنفيذ الطلب بأفضل سعر متاح، وسيتم تحويل أي جزء غير مكتمل إلى طلب محدد. هذا النوع من الطلبات مناسب للمواقف التي لا يمكن فيها تنفيذ الطلب بالكامل بطلب سوق.









3.4.2.1 تعليمات طلبات السوق





1. تعيين الوحدة الأساسية.





2. تعيين المبلغ.





3. (اختياري) تعيين MTL [السوق إلى الحد].





4. تقديم الطلب [فتح قصير] / [فتح طويل].













1. المنطق التشغيلي: اضبط نوع السعر (السعر الأخير والسعر العادل وسعر المؤشر) وطريقة التشغيل (السعر المحدد أو السوق) → اضبط [سعر التشغيل] → اضبط [السعر] → اضبط الوحدة الأساسية → اضبط المبلغ → (اختياري) اضبط [مدة سريان المفعول] → وضع طلب [فتح بيع قصير] / [فتح بيع طويل].





2. طلبات التشغيل تشبه طلبات حد الإيقاف في التداول الفوري: من خلال ضبط [سعر التشغيل] و[السعر]، يمكنك الشراء أو البيع بسعر أعلى من أحدث سعر في السوق أو بسعر أقل من أحدث سعر في السوق.





3. يمكن ضبط [سعر التشغيل] و[السعر] على السعر الأخير أو العادل أو سعر المؤشر. يمكن أن تكون أسعار التشغيل والتنفيذ إما سعر محدد أو سعر السوق.





4. الوحدات الأساسية للعقود الآجلة: BTC وUSDT وCont.





5. مدة سريان المفعول: طويل الأجل، 7 أيام، و24 ساعة.









1. حدد نوع السعر: السعر الأخير والسعر العادل وسعر المؤشر.





2. حدد طريقة التشغيل: السعر المحدد أو السوق.





3. حدد [سعر التشغيل].





4. حدد [السعر].





5. حدد الوحدة الأساسية.





6. حدد المبلغ.





7. (اختياري) حدد [مدة سريان الأمر].





8. قم بالطلب [فتح قصير] / [فتح طويل].













1. المنطق التشغيلي: اختر [النسبة] أو [مسافة السعر] → اضبط [النسبة] أو [مسافة السعر] → اضبط الوحدة الأساسية → اضبط المبلغ → (اختياري) اضبط [سعر التنشيط] → تقديم الطلب [فتح صفقة قصيرة / فتح صفقة طويلة].





2. طلبات وقف الخسارة المتدرجة تشبه طلبات حد الإيقاف مع ميزة التتبع؛ أي الشراء و/أو البيع بسعر أعلى و/أو أقل من أحدث سعر في السوق. يتم حساب [سعر التنشيط] بالرجوع إلى أعلى أو أدنى سعر خلال فترة زمنية مدتها 10 دقائق.





3. عند الشراء (فتح صفقة طويلة): سعر التنشيط = (1 + فرق السعر) * أعلى سعر تاريخي (فترة زمنية مدتها 10 دقائق). عند البيع (فتح صفقة قصيرة): سعر التنشيط = (1 - فرق السعر) * أدنى سعر تاريخي (فترة زمنية مدتها 10 دقائق).





4. [سعر التنشيط] هو شرط التنشيط للطلبات المتدرجة. إذا لم تقم بتعيين [سعر التنشيط]، فسيتم وضع أمر التنشيط فورًا كأمر سوق عندما يصل آخر سعر (أو سعر السوق) إلى [سعر التنشيط]. إذا قمت بتعيين [سعر التنشيط]، فسيتم إنشاء [سعر التنشيط] بعد تنشيط الأمر.





5. يمكن تعيين [سعر التنشيط] على السعر الأخير أو السعر العادل أو سعر المؤشر.









1. اختر [النسبة] أو [مسافة السعر].





2. قم بتعيين [النسبة] أو [مسافة السعر].





3. قم بتعيين الوحدة الأساسية.





4. قم بتعيين المبلغ.





5. (اختياري) قم بتعيين [سعر التنشيط].





6. قم بوضع الطلب [فتح قصير] / [فتح طويل].













1. المنطق التشغيلي: تحديد السعر → تحديد الوحدة الأساسية → تحديد المبلغ → تقديم الطلب [فتح صفقة قصيرة] / [فتح صفقة طويلة].





2. تضمن طلبات النشر فقط أن المتداول هو صانع دائمًا. عندما يتم تنفيذ الصفقة، يكسب المتداول، بصفته مزودًا للسيولة، رسوم المعاملات.





3. وحدات العقود الآجلة الأساسية: BTC وUSDT وCont.









1. تحديد السعر.





2. تحديد الوحدة الأساسية.





3. تحديد المبلغ.





4. تقديم الطلب [فتح صفقة قصيرة] / [فتح صفقة طويلة].











3.5 كيفية تحديد الحد الأقصى لحجم الصفقة

في لوحة التداول، يمكنك مشاهدة الحد الأقصى لحجم الصفقة المتاحة لفتح صفقة شراء أو بيع.

كيفية حساب الحد الأقصى لحجم الصفقة: عند تقديم طلب عقود آجلة، يقوم النظام أولاً بحساب الحد الأقصى لحجم الصفقة التي يمكنك فتحها. إذا قمت بتغيير وحدة الصفقة إلى USDT أو التوكن المستخدم في زوج التداول، سيقوم النظام بتحويل الكمية إلى ما يعادلها من قيمة USDT أو كمية التوكن. الحد الأقصى للكمية المفتوحة المعروضة في الصفحة تمثل أكبر كمية يمكنك فتحها شراءً أو بيعًا ضمن الرافعة المالية المختارة.





طريقة الحساب لوحدات الصفقة المختلفة (كمية التوكن، USDT، الكمية)

الحد الأقصى للفتح شراء/بيع (Cont.) = الهامش المتاح / [سعر التنفيذ المقدر * حجم العقد * (نسبة الهامش الابتدائي + 2 × نسبة الرسوم المقدرة)] الحد الأقصى للفتح (القيمة بالدولار USDT) = عدد العقود * حجم العقود * السعر الحد الأقصى للفتح (كمية التوكن) = عدد العقود * حجم العقود

ملاحظة: 1) سعر الدخول المقدر ونسبة الرسوم المقدرة (المستخدمة لحساب الرسوم المقدرة للفتح والإغلاق) تعتمد على نوع الطلب (سوق أو حد) واتجاه التداول (شراء أو بيع). 2) طلبات الحد: يستخدم النظام سعر الإدخال الذي أدخلته كسعر الدخول المقدر (يُنفذ كطلبات غير آخذة). 3) طلبات السوق: يستخدم النظام أفضل سعر متاح من دفتر الطلبات — العرض الأول (Bid1) لفتح صفقة بيع، والطلب الأول (Ask1) لفتح صفقة شراء.

كمية العقود يجب أن تكون عددًا صحيحًا. إذا احتوى الحساب على أرقام عشرية، سيتم تقريبها للأسفل.













إذا لم يتم تشغيل طلبك، يرجى التحقق من [الطلبات المفتوحة] و[سجل الطلبات].













إذا تم تنفيذ طلبك، يرجى التحقق من [الصفقات].













إذا تم تنفيذ طلبك وحققت ربحًا أو خسارة، يمكنك إغلاق الصفقة بنشاط في الوقت المناسب بناءً على توقعاتك. بدلاً من ذلك، يمكنك إغلاق الصفقة بنشاط من خلال ضبط وظائف جني الأرباح ووقف الخسارة قبل أو بعد تقديم الطلب. لمزيد من المعلومات، يمكنك الرجوع إلى المقال: ضبط جني الأرباح ووقف الخسارة لتداول العقود الآجلة.









التصفية القسرية هي إجراء إغلاق سلبي. لضمان عدم تجاوز الخسائر للهامش المودع، ستقوم MEXC بتسوية الصفقات المفتوحة المتبقية قسراً عندما يكون الهامش الحالي أقل من المبلغ اللازم للحفاظ على الصفقة. لمزيد من المعلومات، يمكنك الرجوع إلى المقال: ما هي التصفية القسرية؟









تقدم هذه المقالة نظرة عامة مفصلة على الخطوات الثلاث الرئيسية لإكمال تداول العقود الآجلة: تحويل الأموال، ووضع (5 أنواع من) الطلبات، ومراقبة الطلبات. نظرًا لتعرضك الأول لتداول العقود الآجلة، فقد تم تلخيص كل وضع لوضع الطلبات بمنطق تشغيلي أساسي، مما يقلل من تعقيد تداول العقود الآجلة بالنسبة لك. كما يتم تقديم بعض المحتوى بطريقة موجزة من خلال مخططات انسيابية. بمجرد أن تتعرف على تداول العقود الآجلة، يمكنك التفكير في تبسيط تفكيرك التشغيلي بناءً على خبرتك، مثل تصنيف الأنواع الخمسة من الطلبات بناءً على صعوبة تنفيذها. إذا كنت ترغب في تبادل تجارب التداول مع المزيد من المستخدمين، فيمكنك الانضمام إلى مجموعتنا الرسمية على تيليجرام أو متابعة حسابنا الرسمي على تويتر.





إخلاء المسؤولية: لا تقدم هذه المعلومات نصائح بشأن الاستثمار أو الضرائب أو الخدمات القانونية أو المالية أو المحاسبية أو أي خدمات أخرى ذات صلة، ولا تشكل نصيحة بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تقدم "MEXC تعلم" معلومات لأغراض مرجعية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية. يرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر التي تنطوي عليها وتوخي الحذر عند الاستثمار. المنصة ليست مسؤولة عن قرارات الاستثمار التي يتخذها المستخدمون.