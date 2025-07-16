كيفية المشاركة في Kickstarter؟









حدث Kickstarter هو حدث ما قبل إدراج المشروع الذي بدأته MEXC، حيث يمكن للمستخدمين الحصول على عمليات الإيردروب المجاني من خلال الالتزام بتوكن MX.













1) قم بزيارة موقع MEXC الرسمي وانقر على [فوري] - [Kickstarter].









2) أهلية المشاركة في الحدث: الاحتفاظ بما لا يقل عن 5 توكن MX بشكل مستمر لمدة 24 ساعة.









3) يمكنك عرض جميع أحداث Kickstarter الجارية ضمن "الأحداث الجارية". انقر فوق [الالتزام السريع] للانضمام إلى جميع الأحداث الجارية.









4) بعد الالتزام الناجح، ستظهر لك نافذة تذكيرية منبثقة. يمكنك رؤية علامة "ملتزم" المائية على المشاريع التي انضممت إليها. انقر فوق [تفاصيل الالتزام] لعرض حالة التزامك.









5) في تفاصيل الالتزام، يمكنك عرض معلومات مثل مبلغ التزامك الصالح والمكافآت المقدرة ووقت توزيع المكافآت. لن يتم قفل توكن MX الذي التزمت به.









بمجرد حصولك على مكافآت الإيردروب للتوكن، يمكنك الانتقال إلى صفحة التداول الفوري لتداول التوكن. إذا لم يكن التوكن متاحًا للتداول بعد، فيرجى الانتظار حتى يتم إدراجه قبل المتابعة.









1) افتح تطبيق MEXC وانقر على [المزيد] على الصفحة الرئيسية.

2) حدد [Kickstarter] ضمن قسم [الحملات والهدايا] للدخول إلى صفحة الحدث.

3) انقر فوق [الالتزام السريع] للانضمام إلى جميع أحداث Kickstarter الجارية.

4) يمكنك رؤية علامة "ملتزم" المائية على المشاريع التي انضممت إليها. انقر فوق [تفاصيل الالتزام] لعرض حالة التزامك.

5) في تفاصيل الالتزام، يمكنك عرض معلومات مثل مبلغ التزامك الصالح والمكافآت المقدرة ووقت توزيع المكافآت. لن يتم قفل توكن MX الذي التزمت به.









بمجرد حصولك على مكافآت الإيردروب للتوكن، يمكنك الانتقال إلى صفحة التداول الفوري لتداول التوكن. إذا لم يكن التوكن متاحًا للتداول بعد، فيرجى الانتظار حتى يتم إدراجه قبل المتابعة.





إخلاء المسؤولية: لا تقدم هذه المعلومات نصائح بشأن الاستثمار أو الضرائب أو الخدمات القانونية أو المالية أو المحاسبية أو الاستشارات أو أي خدمات أخرى ذات صلة، ولا تشكل نصيحة بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. يقدم تعلم MEXC معلومات لأغراض مرجعية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية. يرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر التي تنطوي عليها وممارسة الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات الاستثمار التي يتخذها المستخدمون.



