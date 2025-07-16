التصيد الاحتيالي عبر الرسائل النصية القصيرة هو أنشطة احتيالية تستخدم الرسائل النصية القصيرة (SMS) كوسيلة لسرقة معلومات المستخدمين الحساسة (مثل مفاتيح المحفظة الخاصة، وبيانات اعتماد تسجيل الدخول) أو خدالتصيد الاحتيالي عبر الرسائل النصية القصيرة هو أنشطة احتيالية تستخدم الرسائل النصية القصيرة (SMS) كوسيلة لسرقة معلومات المستخدمين الحساسة (مثل مفاتيح المحفظة الخاصة، وبيانات اعتماد تسجيل الدخول) أو خد
كيفية التعرف على عمليات الاحتيال عبر الرسائل النصية القصيرة

التصيد الاحتيالي عبر الرسائل النصية القصيرة هو أنشطة احتيالية تستخدم الرسائل النصية القصيرة (SMS) كوسيلة لسرقة معلومات المستخدمين الحساسة (مثل مفاتيح المحفظة الخاصة، وبيانات اعتماد تسجيل الدخول) أو خداعهم لإعطائهم أصولًا من العملات المشفرة. عادةً ما ينتحل مهاجمو التصيد الاحتيالي صفة جهات موثوقة، مثل منصات التداول، أو مقدمي خدمات المحفظة، أو الجهات الحكومية، لخداع الضحايا ودفعهم إلى الكشف عن معلوماتهم الشخصية أو إجراء معاملات احتيالية.

1. أنواع شائعة من عمليات التصيد الاحتيالي عبر الرسائل النصية القصيرة


1.1 روابط التصيد الاحتيالي التي تنتحل صفة رسائل منصات التداول


يرسل المحتالون رسائل نصية قصيرة يدّعون أنها من منصات تداول معروفة (مثل MEXC، إلخ)، وتتضمن رابطًا. قد تُحذر الرسالة المستخدم من نشاط غير طبيعي في حسابه، وتحثه على تسجيل الدخول فورًا. عند النقر على الرابط، يُوجَّه المستخدم إلى موقع ويب مزيف، وتُسرق معلومات الحساب التي يُدخلها.

1.2 مكافآت أو رسائل نصية مزيفة عن عمليات الإيردروب


يزعم المحتالون أن المستخدم قد حصل على مكافآت عملات مشفرة أو عمليات إيردروب، ويطلبون منه استلامها بالنقر على رابط في الرسالة. بعد النقر على الرابط، قد يُطلب من المستخدم إدخال مفتاحه الخاص أو دفع رسوم، مما يؤدي إلى سرقة أمواله.

1.3 إشعارات أمنية عاجلة مزيفة


تبدو الرسالة النصية وكأنها من مزود خدمة محفظة أو منصة تداول، تدّعي أن حساب المستخدم مُقفل أو أن معاملات غير مصرح بها قد حدثت. يضغط المحتالون على المستخدمين للنقر على رابط أو الاتصال برقم خدمة عملاء مزيف، مما يؤدي إلى سرقة معلومات الحساب.

1.4 انتحال صفة الدعم الفني


تزعم الرسالة النصية أن المستخدم يحتاج إلى خدمات دعم فني، مثل إصلاح مشاكل المحفظة أو إكمال عملية التحقق من العميل (KYC). عادةً ما تحتوي هذه الرسائل على رقم هاتف أو رابط، مما يدفع المستخدم إلى تقديم معلومات حساسة.

2. خصائص عمليات الاحتيال عبر الرسائل النصية القصيرة


لغة عاجلة: غالبًا ما تستخدم الرسالة عبارات عاجلة مثل "اتخذ إجراءً فوريًا" أو "تم قفل الحساب" أو "فشلت المعاملة".

الروابط المزيفة: قد يبدو الرابط صحيحًا، ولكنه غالبًا ما يحتوي على أخطاء إملائية أو يستخدم نطاقات غير رسمية.

طلب معلومات حساسة: يطلب المحتالون من المستخدمين تقديم معلومات حساسة، مثل مفاتيح خاصة أو كلمات مرور أو رموز تحقق.

مرسل غير معروف: عادةً ما تُرسل الرسالة النصية القصيرة من رقم غير مألوف بدلًا من مصدر رسمي مُعتمد.

3. مثال على عملية احتيال عبر الرسائل النصية القصيرة


يتلقى المستخدم رسالة تحذيرية بشأن نشاط تسجيل دخول غير عادي على حسابه، ويُطلب منه الاتصال برقم هاتف قدمه المُحتال، مما يدفعه لتقديم معلومات حساسة. يُرجى العلم أن رسائل SMS الرسمية من MEXC لا تتضمن أرقام هواتف أو روابط.

في المثال أدناه، النص الموجود داخل المربع الأحمر هو محاولة تصيد نموذجية. انتبه جيدًا وتحقق جيدًا. الرسالة الموجودة خارج المربع الأحمر هي فقط رسالة SMS رسمية من MEXC.


4. كيفية منع عمليات الاحتيال عبر الرسائل النصية القصيرة


لا تنقر على الروابط المشبوهة: حتى لو بدا الرابط صحيحًا، فلا تنقر عليه، خاصةً إذا كان واردًا من رسالة نصية قصيرة.

تحقق من المصادر الرسمية: سجّل الدخول مباشرةً عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق الرسمي للمنصة أو المحفظة، بدلاً من النقر على الروابط في الرسائل النصية القصيرة.

احمِ مفاتيحك الخاصة وكلمات مرورك: لن يطلب منك مزودو الخدمات المعتمدون مفاتيحك الخاصة أو كلمات مرورك عبر الرسائل النصية القصيرة.

فعّل المصادقة الثنائية (2FA): أضف طبقة أمان إضافية إلى حسابك لمنع الوصول غير المصرح به.

احذر من الأرقام المجهولة: لا ترد على الرسائل النصية القصيرة من أرقام غير مألوفة، وتجنب الاتصال بأرقام الهواتف المذكورة في الرسالة.

تحقق من النطاق: تأكد بعناية من تطابق النطاق الموجود في الرابط الموجود في الرسالة النصية مع النطاق الرسمي.

5. ما يجب فعله في حال وقوعك ضحية


غيّر كلمة السر الخاصة بك فورًا: في حال اختراق بيانات اعتماد حسابك، غيّر كلمات المرور ذات الصلة في أسرع وقت ممكن.

تواصل مع الدعم الرسمي: تواصل مع خدمة العملاء عبر القنوات الرسمية لـ MEXC وأبلغ عن الحادث على الفور.

راقب أصولك: تحقق من محفظة العملات المشفرة وحسابات المنصة بحثًا عن أي معاملات غير مصرح بها.

توخَّ الحذر: ثبّت أدوات أو تطبيقات مكافحة الاحتيال لتجنب الوقوع ضحيةً مجددًا.

تُعد عمليات الاحتيال عبر الرسائل النصية القصيرة شكلًا شائعًا وخطيرًا من أشكال الهجمات، خاصةً في سوق العملات المشفرة. يجب على المستخدمين توخي الحذر، وتجنب النقر على الروابط المشبوهة في الرسائل النصية القصيرة، وعدم تقديم أي معلومات حساسة. إن تطبيق طبقات أمان متعددة لحماية حساباتك يمكن أن يقلل بشكل فعال من خطر الوقوع ضحيةً لعمليات الاحتيال.

إخلاء المسؤولية: لا تقدم هذه المادة نصائح حول الاستثمار، أو الضرائب، أو الخدمات القانونية، أو المالية، أو المحاسبية، أو الاستشارات، أو أي خدمات أخرى ذات صلة، كما أنها لا تُشكل نصيحة لشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدم "تعلم MEXC" مرجعًا إعلاميًا فقط، ولا تُشكل أي نصيحة استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُحتملة والاستثمار بحذر. جميع إجراءات الاستثمار التي يتخذها المستخدمون لا علاقة لها بهذه المنصة.


