دليل المبتدئين: كيفية تصدير بيانات سجل صفقات العقود الآجلة لتحسين أداء التداول

في تداول العقود الآجلة، يُعدّ إتقان بيانات التداول التاريخية وتحليلها الخطوة الأولى نحو اكتساب خبرة أكبر في التداول. تُتيح ميزة تصدير بيانات سجلّ صفقات العقود الآجلة، التي أطلقتها بورصة MEXC مؤخرًا، لمتداولي العملات المشفرة طريقةً أكثر فعاليةً لمراجعة الاستراتيجيات السابقة وتعزيز إدارة المخاطر.





تشير سجل بيانات صفقات العقود الآجلة إلى سجلّ صفقات المتداول السابقة في تداول العقود الآجلة. ويشمل ذلك عادةً معلومات مثل وقت التداول، ومتوسط سعر الدخول، ومتوسط سعر الإغلاق، واتجاه الصفقة (طويل أم قصير)، وحجم الصفقة، ووضع الهامش، وPNL المحققة، وحالة الصفقة.













يتيح تصدير بيانات سجل wtrhj العقود الآجلة تسجيلًا كاملًا لسعر الدخول والخروج والاتجاه وربحية السهم ووقت التداول لكل صفقة، مما يُشكل مسار تداول قابلًا للتتبع. من خلال تحليل أداء الصفقات في ظل ظروف السوق المختلفة، مثل أسواق الصعود والهبوط وفترات التذبذب، يمكن للمتداولين تحديد جوانب التحسين في استراتيجياتهم بدقة. على سبيل المثال، قد يكتشفون مشاكل مثل "المتوسط التنازلي مع الاتجاه، مما يؤدي إلى خسائر أكبر في صفقة واحدة". يتيح هذا ضبطًا دقيقًا للمعلمات ومعايير الدخول، مما يُساعد المتداولين على الانتقال من الاعتماد على الخبرة إلى استخدام استراتيجيات قائمة على البيانات.









تُعدّ بيانات سجلّ الصفقات مرجعًا أساسيًا لإدارة المخاطر. من خلال تحليل مقاييس رئيسية، مثل الحد الأقصى للانخفاض، ونسبة استخدام الهامش، واحتمالية التصفية، يُمكن للمتداولين تقييم مدى تحمّلهم للمخاطر كميًا. على سبيل المثال، إذا أظهرت البيانات أن 90% من الصفقات الخاسرة عند استخدام رافعة مالية 5x كانت نتيجةً لعدم تقليص الخسائر في الوقت المناسب، يُمكن تطبيق قواعد صارمة، مثل تحديد سقف الخسارة في صفقة واحدة بما لا يزيد عن 2% من رأس المال، أو استخدام أدوات إيقاف الخسارة الآلية لتجنب القرارات العاطفية التي قد تُؤدي إلى تعطل سلسلة رأس المال. بالإضافة إلى ذلك، يُمكن أن تُساعد مقارنة الأداء التاريخي لأنماط الهامش المختلفة (مثل الهامش المتقاطع مقابل الهامش المنعزل) المتداولين على اختيار استراتيجية عزل مخاطر تتناسب مع أسلوب تداولهم.









في الوقت الحالي، يدعم MEXC فقط تصدير بيانات سجل صفقات العقود الآجلة على منصة الويب؛ وهذه الميزة غير متوفرة بعد على التطبيق.





في الصفحة الرئيسية الرسمية لبورصة MEXC، انتقل إلى أعلى يمين الصفحة وانتقل إلى "الطلبات" ← "طلبات العقود الآجلة" ← "سجل الصفقات". يمكنك الاطلاع على بيانات تصل إلى 90 يومًا على هذه الصفحة.









لتحديد بيانات سجل الصفقات التي تحتاجها بدقة أكبر، يمكنك التصفية حسب زوج التداول، ووضع الهامش، والاتجاه، ووقت الإغلاق، وغيرها من المعلمات.









إذا كنت ترغب في الوصول إلى بيانات سجلّ الصفقات بشكل أكثر تفصيلاً، فانقر على زر "تصدير سجلّ الصفقات". ثم اختر زوج التداول، ووضع الهامش، والاتجاه، ووقت الإغلاق، وتنسيق التصدير المُفضّل. بعد ضبط كل شيء، انقر على "تصدير" لإكمال تصدير بيانات سجلّ الصفقات.









ملاحظة: عند تحديد نطاق وقت الإغلاق، إذا اخترتَ "آخر 180 يومًا" أو "آخر 365 يومًا"، ستظهر رسالة تُشير إلى أن تصدير البيانات المجمعة يدعم أي نطاق 365 يومًا خلال الـ 18 شهرًا الماضية (حتى اليوم السابق). يمكن أن يتضمن كل تصدير ما يصل إلى 100,000 مُدخل، مع حد أقصى 10 عمليات تنزيل شهريًا.





بالإضافة إلى ذلك، إذا اخترتَ تنسيق PDF كتنسيق التصدير، يُرجى العلم أن عملية التصدير قد تستغرق بعض الوقت. إذا تجاوز عدد البيانات 10,000 مُدخل، فسينتقل النظام تلقائيًا إلى عملية تصدير البيانات المجمعة.





معرفة كيفية تصدير بيانات المراكز مهارة أساسية لكل متداول في عقود العملات المشفرة الآجلة. بفضل ميزات تصدير البيانات المفصلة في MEXC، يمكنك بسهولة إجراء مراجعات التداول، وتحليل PNL، وتقييم استراتيجياتك، مما يُمكّنك من تحسين أداء التداول باستمرار.





إخلاء مسؤولية: لا تُشكل هذه المادة نصيحةً بشأن الاستثمارات، أو الضرائب، أو الشؤون القانونية، أو المالية، أو المحاسبة، أو الاستشارات، أو أي خدمات أخرى ذات صلة، كما أنها ليست توصيةً بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدم "تعلم MEXC" معلوماتٍ للرجوع إليها فقط، ولا تُشكل نصيحةً استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُحتملة، والاستثمار بحذر. جميع قرارات الاستثمار ونتائجها تقع على عاتق المستخدم وحده.



