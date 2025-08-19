كيفية إعداد تفضيلات العقود الآجلة





عند تداول العقود الآجلة على MEXC، يمكنك تخصيص تجربة تداول العقود الآجلة الخاصة بك من خلال ضبط تفضيلات العقود الآجلة بناءً على عادات الاستخدام الشخصية الخاصة بك. يمكنك الرجوع إلى الخطوات المحددة في هذه المقالة لتغيير إعداداتك.









قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة MEXC، وانقر فوق [العقود الآجلة]، ثم حدد إما [عقود USDT-M الآجلة] أو [عقود Coin-M الآجلة].









قم بالدخول إلى صفحة تداول العقود الآجلة وانقر على زر الإعدادات في الزاوية اليسرى العليا من الصفحة.









بعد الدخول إلى صفحة التفضيلات، يمكنك تخصيص ميزات مثل وضع الصفقة، ووضع الرافعة المالية، وحماية السعر، والتداول السريع ضمن الإعدادات العامة.









وضع الصفقة: يمكن ضبطه كوضع تحوط أو وضع أحادي الأتجاه. في وضع التحوط، يمكن للمستخدمين الاحتفاظ بالصفقات الطويلة والقصيرة لنفس زوج العقود الآجلة في نفس الوقت. في وضع الاتجاه الواحد، يمكن للمستخدمين الاحتفاظ بالصفقات في اتجاه واحد فقط لنفس زوج العقود الآجلة.





وضع الرافعة المالية: يمكن ضبطه على الوضع البسيط أو الوضع المتقدم. في الوضع البسيط، تستخدم كل من الصفقات الطويلة والقصيرة نفس إعدادات الرافعة المالية والهامش. في الوضع المتقدم، يمكن أن يكون للصفقات الطويلة والقصيرة إعدادات رافعة مالية وهامش مختلفة.





حماية السعر: عند تمكين حماية السعر، إذا وصل TP/SL (طلب التشغيل) إلى سعر التشغيل، وتجاوز الفارق السعري بين السعر الأخير والسعر العادل الحد الأدنى المحدد لتلك العقود الآجلة، فسيتم رفض TP/SL (طلب التشغيل). يرجى ملاحظة أن حماية السعر لا تسري إلا بعد تمكينها، ولا تنطبق على الطلبات السابقة التي تم تقديمها قبل تمكينها.





التداول السريع: بعد تمكين التداول السريع، يمكنك ببساطة إدخال الكمية والنقر فوق [شراء السوق] أو [بيع السوق] لتنفيذ طلبك بسرعة.









بالإضافة إلى هذه الميزات القابلة للتخصيص، يمكنك أيضًا إجراء إعدادات ميزات بسيطة مثل إعدادات السمة وإعدادات الارتفاع/الهبوط، بالإضافة إلى تمكين TP/SL المتقدم، ونافذة تأكيد الطلب، والنافذة المنبثقة لطلب السوق غير المكتمل.









1) في الصفحة الرئيسية لتطبيق MEXC، انقر على [العقود الآجلة] في الأسفل.

2) انقر على [...] بجوار زوج التداول.

3) انقر على [التفضيلات].

4) في صفحة الإعدادات، يمكنك ضبط وضع الصفقة، ووضع الرافعة المالية، ,وصفقة قسم التداول، وإعلام، وتأكيد. للحصول على وصف لوضع الصفقة ووضع الرافعة المالية، يرجى الرجوع إلى قسم "على الموقع الإلكتروني".









صفقة قسم التداول: يتيح لك هذا الخيار وضع قسم التداول على اليسار أو اليمين.





إعلام: يشير هذا إلى تنبيهات الإشعار من تطبيق MEXC. عند تمكينه، ستتلقى تنبيهات الإشعار من تطبيق MEXC. عند تعطيله، لن تتلقى تنبيهات الإشعار من تطبيق MEXC.





تأكيد: يتضمن هذا تأكيدات مزدوجة لوضع الطلبات وإلغاء جميع الطلبات وإلغاء الطلبات الفردية، بالإضافة إلى تنبيه حماية السعر وطلبات السوق المملوءة جزئيًا. يمكنك تمكين أو تعطيل التأكيدات ذات الصلة بناءً على احتياجاتك المحددة.



