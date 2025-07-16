كيفية تحويل الأرصدة الصغيرة إلى MX؟

ماذا يعني تحويل الأرصدة الصغيرة إلى MX؟ لتلبية احتياجات المتداولين، أطلقت MEXC ميزة [تحويل الأصول الصغيرة]. وفقًا لقواعد التحويل، يمكن للمستخدمين تحويل أصولهم الصغيرة إلى توكن MX. قواعد التحويل: يمكن ماذا يعني تحويل الأرصدة الصغيرة إلى MX؟ لتلبية احتياجات المتداولين، أطلقت MEXC ميزة [تحويل الأصول الصغيرة]. وفقًا لقواعد التحويل، يمكن للمستخدمين تحويل أصولهم الصغيرة إلى توكن MX. قواعد التحويل: يمكن