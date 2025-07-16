ماذا يعني تحويل الأرصدة الصغيرة إلى MX؟ لتلبية احتياجات المتداولين، أطلقت MEXC ميزة [تحويل الأصول الصغيرة]. وفقًا لقواعد التحويل، يمكن للمستخدمين تحويل أصولهم الصغيرة إلى توكن MX. قواعد التحويل: يمكن ماذا يعني تحويل الأرصدة الصغيرة إلى MX؟ لتلبية احتياجات المتداولين، أطلقت MEXC ميزة [تحويل الأصول الصغيرة]. وفقًا لقواعد التحويل، يمكن للمستخدمين تحويل أصولهم الصغيرة إلى توكن MX. قواعد التحويل: يمكن
تعلم/منطقة MX/تحليل المواضيع الرائجة/كيفية تحويل...يرة إلى MX؟

كيفية تحويل الأرصدة الصغيرة إلى MX؟

7/16/2025MEXC
0m
#المبتدئون
MX Token
MX$2.149-1.87%
USDCoin
USDC$1.0001--%
Ethereum
ETH$3,441.5-3.21%
Bitcoin
BTC$103,374.39-1.73%
USDP
USDP$1.0002--%


ماذا يعني تحويل الأرصدة الصغيرة إلى MX؟


لتلبية احتياجات المتداولين، أطلقت MEXC ميزة [تحويل الأصول الصغيرة]. وفقًا لقواعد التحويل، يمكن للمستخدمين تحويل أصولهم الصغيرة إلى توكن MX.

قواعد التحويل:
  • يمكن استخدام الميزة حتى 10 مرات كل 24 ساعة.
  • يمكن تحويل حتى 99 أصلًا مختلفًا في كل مرة، ويجب أن تكون قيمة كل أصل فردي أقل من 5 USDT.
  • الأصول التي تم إيقاف إدراجها أو تعليق سحبها وإيداعها، بالإضافة إلى الأصول التي تغير سعرها بأكثر من 300.00% في آخر 12 ساعة، غير مدعومة.
  • حاليًا، الميزة تدعم فقط أزواج التداول USDT/USDC/ETH/BTC/USDP.
  • إذا كان زوج التداول المحدد لا يشمل USDT ولكنه يتضمن أيًا من USDC/ETH/BTC/USDP، فسيتم تقييم التحويل بناءً على سعر USDT المقابل.
  • هناك رسوم بنسبة 0.2% لتحويل الأرصدة الصغيرة إلى MX.

1. دليل تحويل الأرصدة الصغيرة إلى MX


أ. [الموقع الإلكتروني] كيفية تحويل الأرصدة الصغيرة إلى MX:


الخطوة 1: قم بتسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لـ MEXC. في الزاوية العلوية اليسرى من الصفحة الرئيسية، انقر على [المحفظة] - [العقود الفورية].



الخطوة 2: على صفحة التداول الفوري، انقر على [تحويل الأصول الصغيرة إلى MX] على الجانب الأيمن من قائمة الأصول.



الخطوة 3: حدد الكريبتو ذات الرصيد الصغير التي ترغب في تحويلها إلى MX، ثم انقر على [تحويل] في الزاوية العلوية اليمنى من الواجهة.



الخطوة 4: انقر على [تحويل الآن].



الخطوة 5: تم التحويل بنجاح، انقر على [تأكيد].



ب. [التطبيق] كيفية تحويل الأصول الصغيرة إلى MX :


الخطوة 1: انقر على [المحفظة] في الزاوية السفلية اليسرى.

الخطوة 2: اختر [العقود الفورية] ثم انقر على [تحويل الأصول الصغيرة إلى MX].



الخطوة 3: حدد الكريبتو ذات الرصيد الصغير التي ترغب في تحويله إلى MX، ثم انقر على [تحويل] في أسفل الصفحة.



الخطوة 4: انقر على [تحويل الآن].



الخطوة 5: تم التحويل بنجاح، انقر على [تأكيد] مرة أخرى.



المقالات الشعبية

كيفية استخدام أنواع طلبات MEXC المختلفة في تداول العقود الآجلة: بناء الصفقات بسرعة وبتكلفة منخفضة

كيفية استخدام أنواع طلبات MEXC المختلفة في تداول العقود الآجلة: بناء الصفقات بسرعة وبتكلفة منخفضة

طلب طلبات صفقة صفقات صفقة مواقف طلبكفي سوق العقود الآجلة للعملات المشفرة سريع الوتيرة، يُعد فتح صفقة تداول الخطوة الأولى، وغالبًا ما يكون مفتاح النجاح أو الفشل. يعتمد العديد من المتداولين، وخاصة المبت

تعرف على الميزات الرئيسية في صفحة تداول العقود الآجلة في بورصة MEXC لتجربة أكثر سلاسة

تعرف على الميزات الرئيسية في صفحة تداول العقود الآجلة في بورصة MEXC لتجربة أكثر سلاسة

في سوق العملات المشفرة، أصبح تداول العقود الآجلة أداة مهمة للعديد من المستثمرين لتحسين كفاءة رأس المال واغتنام فرص السوق، وذلك بفضل ميزاته مثل الرافعة المالية العالية والتداول في اتجاهين. لمساعدة المس

ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟

ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟

1. ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟يتيح حدث احتفظ واربح على MEXC للمستخدمين تحقيق عوائد على التوكن المُحتفظ بها في حساباتهم الفورية. يوفر المنتج مرونة كاملة: يُمكن للمستخدمين تداول التوكنات أو سحبها أو

ما هي لوحة تحركات سوق MEXC؟

ما هي لوحة تحركات سوق MEXC؟

1. ما هي لوحة تحركات السوق؟تراقب لوحة تحركات سوق MEXC وتعرض أزواج التداول التي تشهد تقلبات سعرية كبيرة خلال فترة زمنية محددة. من خلال تتبع تحركات الأسعار والمؤشرات الرئيسية لمختلف العملات المشفرة، تسا

مقالات ذات صلة

ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟

ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟

1. ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟يتيح حدث احتفظ واربح على MEXC للمستخدمين تحقيق عوائد على التوكن المُحتفظ بها في حساباتهم الفورية. يوفر المنتج مرونة كاملة: يُمكن للمستخدمين تداول التوكنات أو سحبها أو

ما هي لوحة تحركات سوق MEXC؟

ما هي لوحة تحركات سوق MEXC؟

1. ما هي لوحة تحركات السوق؟تراقب لوحة تحركات سوق MEXC وتعرض أزواج التداول التي تشهد تقلبات سعرية كبيرة خلال فترة زمنية محددة. من خلال تتبع تحركات الأسعار والمؤشرات الرئيسية لمختلف العملات المشفرة، تسا

كيفية تداول العقود الآجلة للأسهم على MEXC

كيفية تداول العقود الآجلة للأسهم على MEXC

العقود الآجلة للأسهم المشفرة هي مشتقات مالية تدمج الأسهم الأمريكية (أسهم الشركات الأمريكية المدرجة في البورصة) مع سوق العملات المشفرة من خلال تداول العقود الآجلة. تتيح هذه الأدوات للمستثمرين المضاربة

كيفية استخدام تحويل MEXC لطلبات الحد

كيفية استخدام تحويل MEXC لطلبات الحد

تتيح ميزة تحويل طلبات الحد للمستخدمين تداول الأصول بسعر محدد مسبقًا. عندما يصل سعر السوق إلى الحد الذي حددته أو يتجاوزه، سيقوم النظام بتنفيذ الصفقة تلقائيًا، مما يتيح لك إتمام التحويلات بالسعر المطلوب

اشترك في MEXC
اشترك واحصل على ما يصل إلى 10,000 USDT بونص