كيفية التحقق من عدد تأكيدات الكتلة على MEXC









ببساطة، عندما يتم تداول أي عملة رقمية، يتم تعبئة بيانات المعاملة في "كتلة بيانات"، وتُعرف أيضًا باسم "الكتلة". بمجرد إرسال هذه الكتلة إلى السلسلة الرئيسية (Main Chain)، يتم تأكيد المعاملة بشكل أولي. وتُعرف هذه العملية باسم "تأكيد الكتلة".









في كل مرة يتم فيها إرسال كتلة إلى السلسلة الرئيسية، يتم تأكيد بيانات المعاملة مرة واحدة. ويشير عدد تأكيدات الكتلة إلى عدد المرات التي تم فيها تأكيد بيانات المعاملة.





على سبيل المثال:





نحن نعلم أن الكتلة التي تحتوي على بيانات معاملة العملة المشفرة ترث المعلومات من الكتلة السابقة. لذلك، كل كتلة يتم تأكيدها ترث أيضًا المعلومات من الكتلة السابقة، ويجب على الكتل التالية أن ترث محتوى الكتلة التي قبلها. عادةً، تُعرف الكتلة التالية للكتلة 1 باسم الكتلة 2، وتليها الكتلة 3، وهكذا. وتُسمى عملية التأكيد بالكامل "تأكيد الكتلة"، ويُطلق على عدد الكتل المؤكدة اسم "عدد تأكيدات الكتلة". ولا يمكن إتمام المعاملة إلا عند تأكيد جميع الكتل. وعادةً، كلما زاد "عدد تأكيدات الكتلة"، قلت احتمالية التلاعب بالبيانات وزادت درجة الأمان.









إذا كنت ترغب في التحقق من عدد تأكيدات الكتلة لإيداع عملة رقمية معينة، يمكنك اتباع الخطوات التالية على الصفحة الرئيسية للموقع الرسمي:

























لإيداع أو تحويل USDT على شبكة ERC20، فإن التأكيد يتطلب 96 كتلة، أي 96 تأكيدًا على الشبكة.













































هنا، يمكنك رؤية عدد تأكيدات الكتلة المقابلة (المعروضة هنا كـ "تأكيدات الشبكة") في الصورة على اليسار.





تحذير المخاطر: لا تقدم هذه المادة نصائح استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو استشارية، ولا تمثل توصية لشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. "تعلم MEXC" مخصص لأغراض إعلامية فقط ولا يشكل نصيحة استثمارية. يرجى التأكد من أنك تفهم تمامًا المخاطر المتضمنة واستثمار بحذر. جميع قرارات الاستثمار التي يتخذها المستخدمون هي قرارات مستقلة ولا تتعلق بهذه المنصة.