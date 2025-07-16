بالإضافة إلى ميزات التداول الأساسية، توفر صفحة تداول MEXC الفوري العديد من الميزات الإضافية لمساعدتك على التداول الفوري بفعالية. مقارنةً بمنصة الموقع الإلكتروني، قد لا يوفر التطبيق نفس القدر من الميزابالإضافة إلى ميزات التداول الأساسية، توفر صفحة تداول MEXC الفوري العديد من الميزات الإضافية لمساعدتك على التداول الفوري بفعالية. مقارنةً بمنصة الموقع الإلكتروني، قد لا يوفر التطبيق نفس القدر من الميزا
الميزات الإضافية المستخدمة بشكل متكرر في صفحة التداول الفوري

بالإضافة إلى ميزات التداول الأساسية، توفر صفحة تداول MEXC الفوري العديد من الميزات الإضافية لمساعدتك على التداول الفوري بفعالية.

مقارنةً بمنصة الموقع الإلكتروني، قد لا يوفر التطبيق نفس القدر من الميزات الإضافية الشاملة نظرًا لعوامل مثل الحجم. ستستخدم هذه المقالة منصة الموقع الإلكتروني لتوضيح هذه الميزات الإضافية كمثال.

سجّل دخولك إلى موقع MEXC الرسمي. في صفحة تداول MEXC الفوري، انقر على زر [⚙️] في الزاوية العلوية اليمنى للوصول إلى صفحة الإعدادات، حيث يمكنك ضبط الميزات الإضافية لوضع الطلبات وغيرها.


1.تأكيد الطلب


تساعدك ميزة تأكيد الطلب على مراجعة طلبك وتأكيده أثناء عملية الطلب، مما يمنع الخسائر المحتملة الناتجة عن أخطاء الإدخال وعوامل أخرى. انقر على زر [⚙️] للوصول إلى صفحة الإعدادات، ثم انقر على زر التبديل على يمين "تأكيد الطلب" لتفعيله، وحدد طرق الطلب التي تريد تطبيق الميزة عليها لإكمال الإعداد.


لنستخدم وضع طلب محدد كمثال توضيحي.

انقر على [حد] لاختيار نوع طلب محدد وشراء 500 MX بسعر 2 دولار. بعد النقر على [شراء MX]، ستظهر نافذة "تأكيد الطلب". يمكنك مراجعة تفاصيل طلب الحد المُفعّل، بما في ذلك زوج التداول، والنوع/الجانب، والسعر، والكمية، والمبلغ الإجمالي. بعد التأكد من صحة كل شيء، انقر على [تأكيد] لوضع الطلب.


2.تأكيد طلب كبير


على غرار ميزة تأكيد الطلب، صُممت ميزة تأكيد الطلب الكبير لمنع خسائر الأصول المحتملة نتيجةً للسهو في صفقة كبيرة واحدة. قبل وضع الطلب رسميًا، تتيح لك هذه الميزة التحقق من الطلب المُفعّل. يمكنك تحديد مبلغ الحد الأقصى الخاص بك، وعندما يكون مبلغ الطلب أكبر من أو يساوي الحد الأقصى الذي حددته، سيتم تفعيل ميزة تأكيد الطلب الكبير. وإلا، فلن يتم تفعيلها.


وبالمثل، لنستخدم وضع طلب محدد كمثال توضيحي. في هذا المثال، تم ضبط الحد الأدنى لخاصية تأكيد الطلب الكبير على 1,000 USDT.

انقر على [حد] لاختيار نوع طلب محدد وشراء 600 MX بسعر دولارين أمريكيين. بعد النقر على [شراء MX]، ستظهر نافذة "تأكيد الطلب الكبير"، وستظهر لك رسالة تنبيه باللون البرتقالي.

في نافذة "تأكيد الطلب الكبير"، يمكنك عرض تفاصيل طلب الحد المُفعّل، بما في ذلك زوج التداول، والنوع/الجانب، والسعر، والكمية، والمبلغ الإجمالي. بعد التأكد من صحة كل شيء، انقر على [تأكيد] لوضع الطلب. وإلا، انقر على [إلغاء] لإلغاء الطلب.


3.نافذة منبثقة لطلب السوق غير مُنفذ بالكامل


أمر السوق هو نوع من الطلبات يسمح للمستخدمين بتنفيذ الصفقات بسرعة بسعر السوق الحالي. في بعض الأحيان، وبسبب التقلبات الكبيرة في السوق، قد لا يُنفذ طلب السوق الخاص بك إلا جزئيًا. إذا فعّلت ميزة "النوافذ المنبثقة لطلب السوق غير المنفّذ بالكامل"، فسيتم إشعارك بنافذة منبثقة عند عدم تنفيذ طلب السوق الخاص بك بالكامل.

4.إشعار الطلب


إذا فعّلت ميزة إشعار الطلب، فعند تنفيذ أمرك، سيُصدر النظام تنبيهًا صوتيًا ويعرض رسالة في أسفل يمين الصفحة تُشير إلى نجاح الأمر. يمكنك اختيار طريقة الإشعار المُفضّلة لديك بتحديد خياري "رسالة الإشعار" أو "الصوت".

5.معدل PNL المقدر للصفقات المفتوح


على منصة MEXC، ضمن قسم "الصفقات المفتوحة" أسفل صفحة التداول الفوري، يُمكنك الاطلاع على حالة PNL لأنواع مُختلفة من التوكن التي تحتفظ بها. تُوفّر هذه الميزة عرضًا بديهيًا لإجمالي PNL الحالي لديك، بالإضافة إلى PNL لأنواع مُختلفة من التوكن التي تحتفظ بها.


بالنسبة للتوكن المشتراة بالكامل على منصة MEXC، ستحسب المنصة متوسط سعر الشراء وتوفر معلومات عن PNL الحاليين لصفقاتك. ومع ذلك، إذا سُحبت التوكن جزئيًا أو كليًا من منصات أخرى إلى MEXC، يمكنك تعديل "متوسط سعر الشراء" يدويًا وتعيينه قبل عرض PNL الحاليين لصفقاتك.


6. أدوات مساعدة أخرى


بالإضافة إلى الميزات المتعلقة بالطلبات المذكورة أعلاه، توفر MEXC أدوات مساعدة متنوعة لمساعدتك في التداول الفوري. يمكنك استخدام هذه الأدوات بناءً على تفضيلاتك واحتياجاتك الخاصة.

6.1 أدوات الرسم


يفضل العديد من المتداولين ذوي الخبرة رسم خطوط على مخططات K-line للمساعدة في توقع اتجاهات السوق المستقبلية. توفر MEXC أدوات رسم تتيح للمستخدمين رسم خطوط بسرعة لمختلف أنواع التحليلات الاحترافية، مما يساعدهم على اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.

للمزيد من المعلومات حول أدوات الرسم، يمكنك مراجعة مقال "كيفية استخدام أدوات الرسم".

6.2 مشاركة لقطات الشاشة


تُستخدم ميزة مشاركة لقطات الشاشة عادةً مع أدوات الرسم. بعد التنبؤ باتجاهات السوق المستقبلية باستخدام أدوات الرسم، إذا كنت ترغب بمشاركة أفكارك مع أصدقائك، يمكنك النقر على زر لقطة الشاشة للنظام.لإنشاء صورة لصفحة مخطط K-line الحالية، مما يُسهّل عليك مشاركة تحليلاتك.


6.3 عرض مخططات متعددة


يُساعد عرض المخططات المتعددة على تحسين كفاءة مراقبة السوق وتداول مختلف التوكن. حاليًا، يدعم تداول MEXC الفوري عرض المخططات المتعددة فقط في وضع عرض التداول. يمكنك معرفة المزيد عن هذه الميزة من خلال مقال "كيفية تغيير تخطيط مخطط K-line للعقود الآجلة".

6.4 إعدادات التخطيط


يوفر تداول MEXC الفوري ثلاثة خيارات لتخطيط الصفحة: قياسي، وأفقي، ورأسي. يمكنك التبديل بين هذه التخطيطات حسب تفضيلاتك بالنقر على زر [⚙️] في الزاوية العلوية اليمنى من صفحة التداول.


تهدف الميزات الإضافية المُقدمة في صفحة تداول MEXC الفوري بشكل أساسي إلى تحسين كفاءة تداولك وتجنب تفويت المعلومات المهمة. خلال أنشطة التداول اليومية، يمكنك تجربة هذه الميزات المختلفة للعثور على الميزات التي تُناسب عاداتك التداولية وتساعدك على التداول بكفاءة أكبر.

إخلاء المسؤولية: لا تُقدم هذه المعلومات نصائح استثمارية، أو ضريبية، أو قانونية، أو مالية، أو محاسبية، أو استشارية، أو أي خدمات أخرى ذات صلة، ولا تُشكل نصيحة بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدم تعلم MEXC معلومات لأغراض مرجعية فقط، ولا تُشكل نصيحة استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُحتملة وتوخي الحذر عند الاستثمار. المنصة غير مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.


