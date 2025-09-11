الوقاية من الاحتيال 101: كيف تكتشف وتتجنب المخاطر الشائعة في عالم الكريبتو





في عالم الكريبتو، لا تنبع غالبية الحوادث الأمنية الكبيرة والخسائر المالية الناتجة من نقاط الضعف الفنية، ولكن من عمليات الاحتيال التي يمكن منعها. تسلط هذه المقالة الضوء على المخاطر الأمنية الأكثر شيوعًا وتوفر للمستخدمين المعرفة لتحديد التهديدات المحتملة، جنبًا إلى جنب مع الاستراتيجيات العملية لحماية أصولهم بشكل فعال.









حتى عندما تمتلك أصولًا مشفرة بالفعل وتخزنها في محفظة البلوكتشين، تظل المخاطر قائمة. يمكن تصنيف هذه المخاطر إلى مخاطر داخلية، والتي تنبع من مشكلات داخل المشروع نفسه، مثل التلاعب بالفريق أو عيوب العقد، والمخاطر الخارجية، مثل هجمات القراصنة. والجدير بالذكر أن العيوب الداخلية يمكن أن تؤدي في بعض الأحيان إلى تضخيم المخاطر الخارجية. على سبيل المثال، يمكن للقراصنة استغلال ثغرة العقد. بدون الاحتياطات المناسبة، يمكن أن تؤدي هذه المخاطر إلى خسارة مفاجئة وكاملة للأموال.









في العديد من العقود الذكية للتوكنات أو البروتوكولات، لا يزال من الممكن تعديل المعلمات الهامة أو المنطق بواسطة "المالك" أو "التوقيع المتعدد" أو "دور المسؤول". هذه الأذونات مخصصة في الأصل لصيانة العقد (مثل إصلاحات الأخطاء). ومع ذلك، في حالة إساءة الاستخدام، يمكن للفريق تغيير قواعد التداول أو سحب السيولة أو سك التوكنات غير المحدودة أو زيادة معدلات الضرائب. يمكن لمثل هذه الإجراءات التلاعب بقيمة الأصول أو تقليل قيمة الممتلكات بسرعة أو حتى القضاء عليها تمامًا.





كيف تحمي نفسك





أ. العناية الواجبة قبل الاستثمار راجع بعناية العقد الذكي قبل الالتزام بالأموال. إيلاء اهتمام وثيق لما يلي.





إمكانية الترقية : إذا كان من الممكن ترقية العقد، يمكن للفريق تغيير التوكن في أي وقت، مما يخلق حالة من عدم اليقين.

الملكية والحوكمة : تحقق مما إذا كان قد تم التخلي عن الملكية أو نقلها إلى المجتمع.

قفل زمني : تأكد من أن أي تغييرات تتطلب تأخيرًا (على سبيل المثال، 24 ساعة على الأقل)، مما يمنح المجتمع وقتًا للرد.

أمان تجمع السيولة (LP): تأكد مما إذا كان LP مغلقًا زمنيًا، مما يمنع عمليات السحب التعسفية؛ تحقق مما إذا كانت توكنات LP قد تم حرقها أو تم الاحتفاظ بها في عهدة موثوقة.





ب - الرصد المستمر





أثناء الاحتفاظ بالأصل، راجع بشكل دوري تغييرات إذن العقد واشترك في إشعارات الترقيات أو نقل السلطة. على سبيل المثال، استخدم DefiLlama لتتبع سيولة البروتوكول و TVL (إجمالي القيمة مقفلة). وبالمثل، يمكن للمستخدمين تعيين تنبيهات لتقلبات تجمع LP أو تعديلات معدل الضريبة أو أحداث الحوكمة المهمة.









تحدث هجمات القراصنة عندما يستغل الفاعلون الخارجيون نقاط الضعف في العقود الذكية، أو تسريب المفاتيح الخاصة، أو الاختطاف الأمامي، أو الأذونات التي تم تكوينها بشكل خاطئ لسرقة الأموال، أو التوكنات، أو التلاعب بالأسعار. على عكس المخاطر الداخلية، تأتي هذه الهجمات عادةً من أطراف ثالثة تستغل نقاط الضعف التقنية، مما يؤدي غالبًا إلى سرقة أصول المستخدم أو الانهيار التام للمشروع. بينما يصعب التحكم في المخاطر الخارجية، هناك طرق لتقليل التعرض.





كيف تحمي نفسك





الكشف عن الحالات الشاذة

راقب العناوين الأساسية للبروتوكول و TVL في الوقت الفعلي باستخدام لوحات المعلومات مثل DefiLlama ، وقم بإعداد التنبيهات.

استخدم أدوات الذكاء الاصطناعي لمسح قنوات Discord أو Telegram أو X (Twitter) الرسمية للمشروع بحثًا عن كلمات رئيسية مثل استغلال أو اختراق أو إصدار .





استراتيجيات الوقاية:

راجع بانتظام العناوين التي تتفاعل مع عقودك لضمان عدم وجود نشاط غير مصرح به.

تقسيم الأموال إلى مبالغ أصغر وتخزينها عبر محافظ أو منصات مختلفة للحد من مخاطر الخسارة الكلية.

قم بتخزين كميات كبيرة في محافظ الأجهزة وتجنب الاحتفاظ بجميع الأصول على المدى الطويل في DEXs.

تحقق من تقارير التدقيق من شركات الطرف الثالث ذات السمعة الطيبة (على سبيل المثال ، Certik و SlowMist) واستخدم الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تفسير النتائج الرئيسية لفهم مخاطر العقود وأمنها بشكل أفضل.









يعد التصيد الاحتيالي أحد أكثر تهديدات الأمن السيبراني شيوعًا في مجال العملات المشفرة. هذه الهجمات خادعة ومستهدفة للغاية، حيث يتنكر المهاجمون في كثير من الأحيان في هيئة اتصالات رسمية لخداع المستخدمين للنقر على روابط ضارة أو توقيع المعاملات أو تحويل الأموال، مما يؤدي في النهاية إلى فقدان الأصول. من خلال إنشاء عادات أمنية قوية، يمكن للمستخدمين تجنب هجمات التصيد الاحتيالي بشكل فعال:





الوصول الآمن: أدخل دائمًا النطاق الرسمي يدويًا عند زيارة مواقع الويب، وتجنب النقر فوق الروابط الخارجية.





تفاعل حذر: استخدم محفظة ذات رصيد صغير أو للقراءة فقط لاختبار التفاعلات أولاً، وقم بالتبديل إلى محفظتك الرئيسية فقط بعد تأكيد الأمان.





حماية المفتاح الخاص: لا تشارك مطلقًا العبارة الأولية أو المفتاح الخاص. بعد منح الموافقات، استخدم على الفور أدوات مثل Revoke.cash لمراجعة وإلغاء الأذونات غير الضرورية.





التحقق المتبادل: تحقق من المعلومات من خلال القنوات الرسمية (على سبيل المثال، Twitter أو Discord أو الإعلانات الرسمية).





الحفاظ على الأدلة : إذا لاحظت نشاطًا مشبوهًا ، فالتقط لقطات شاشة وسجل تجزئات المعاملات. أرسلها إلى منصات مثل ScamSniffer أو Google Safe Browsing .









1) رسائل البريد الإلكتروني المزيفة لخدمة العملاء

غالبًا ما تنتحل رسائل البريد الإلكتروني المزيفة صفة التبادلات أو فرق المشروع، بدعوى أن الحسابات غير طبيعية وتتطلب التحقق الفوري. تتضمن التكتيكات النموذجية رسائل حول "الترقيات العاجلة" أو "تجميد الحساب". إذا اتبع المستخدمون الإرشادات الواردة في البريد الإلكتروني، مثل النقر فوق روابط ضارة أو تنزيل برامج ضارة أو توفير مفاتيح خاصة أو توقيع المعاملات، فسيتم سرقة أصول محفظتهم. تستغل هذه الهجمات الإلحاح والذعر لتقليل حماية المستخدم، وتستخدم بشكل متكرر في عمليات الاحتيال المستهدفة ضد الحسابات عالية القيمة.





استراتيجيات الوقاية:

استخدم أدوات الذكاء الاصطناعي لنموذج اللغة الكبيرة (LLM) لتحليل محتوى الرسالة وتحديد أنماط اللغة المصممة لخلق الإلحاح.

تحقق من رأس البريد الإلكتروني للحصول على نتائج مصادقة SPF / DKIM؛ التحقق الفاشل هو علامة حمراء قوية.

استخدم الأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لفحص المرفقات بحثًا عن المخاطر المحتملة.

كمستخدم ، تجنب النقر مباشرة على محتوى البريد الإلكتروني ، وقم بتمكين رموز مكافحة التصيد الاحتيالي (مثل رمز مكافحة التصيد الاحتيالي الخاص بـ MEXC) للتحقق من صحة البريد الإلكتروني.





2) وصلات وهمية

تظهر الروابط المزيفة بشكل متكرر في إعلانات محرك البحث أو مجموعات الوسائط الاجتماعية أو ردود X (Twitter)، حيث يتم إخفاؤها في صورة DApps أو محافظ أو منصات تبادل شرعية. والغرض منها هو خداع المستخدمين لربط المحافظ أو توقيع المعاملات أو تنزيل برامج ضارة. غالبًا ما يتم إخفاء هذه الروابط ضمن عناوين URL مختصرة أو رموز QR، وبمجرد تفعيلها، يمكن أن تؤدي إلى إساءة استخدام الأذونات أو اختراق الجهاز، مما يمكّن المهاجمين من سرقة الأصول أو تثبيت الأبواب الخلفية.





استراتيجيات الوقاية:

استخدم أدوات الذكاء الاصطناعي لتحليل رمز الواجهة الأمامية لصفحة الويب بحثًا عن الخطافات المبهمة أو الوظائف عالية الخطورة.

كمستخدم ، اختبر دائمًا باستخدام محفظة ثانوية قبل استخدام محفظتك الرئيسية. إذا قمت بتفويض محفظتك الرئيسية عن طريق الخطأ، فقم على الفور بإلغاء الأذونات ونقل الأصول إلى عنوان جديد.

أبلغ عن المجالات الضارة إلى Cloudflare أو المنصات الاجتماعية ذات الصلة لتقليل المخاطر على مستوى المجتمع.





3) أحداث وهمية

قد يقوم المهاجمون بتزوير أحداث تبدو رسمية، مثل مطالبات الإيردروب، أو اليانصيب في القائمة البيضاء، أو فرص التخزين التي تعلن عن عوائد عالية بشكل غير واقعي، من أجل جذب المستخدمين إلى ربط المحافظ أو تحويل التوكنات. تستغل هذه المخططات لإستدراج جشع المستخدم ويمكن أن تؤدي إلى خسائر كبيرة في الأصول.





استراتيجيات الوقاية:

استخدم الذكاء الاصطناعي للتحقق مما إذا كانت وظائف العقد تحتوي على عناصر عالية الخطورة (على سبيل المثال، أذونات سك غير محدودة).

كمستخدم، رفض أي طلب للإيداعات مقدما أو رسوم التنشيط.

استخدم أدوات للقراءة فقط مثل DeBank للتحقق من أهلية اللقطة بدلاً من الاختبار مباشرة باستخدام محفظتك الأساسية.









تفترس هذه المخططات سعي مستثمري التجزئة لتحقيق "عوائد عالية بدون مخاطر"، وغالبًا ما يتم تقديمها على أنها "منتجات مالية عالية الفائدة" أو "مراجحة خالية من المخاطر". تُستخدم ادعاءات التسويق المبالغ فيها، والتي تعززها لقطات شاشة دفع تعويضات مزورة تتم مشاركتها داخل المجتمعات عبر الإنترنت، لبناء المصداقية وإغراء الوافدين الجدد. لتعزيز الثقة، قد يقبل المحتالون في البداية مدفوعات صغيرة، مما يشجع الضحايا على زيادة استثماراتهم بعد المكاسب المبكرة. يصبح الاحتيال واضحًا فقط عندما تفشل محاولات السحب، وعند هذه النقطة يكتشف الضحايا أنه لا يمكن الوصول إلى أموالهم. في معظم الحالات، يكون استرداد رأس المال مستحيلًا تقريبًا، والخسارة المالية الكاملة هي النتيجة المتوقعة.





استراتيجيات الوقاية:

احذر من المطالبات المغرية. تعامل مع أي مشروع استثماري يعلن عن "عوائد عالية مضمونة" أو "أرباح خالية من الخسارة" بشك، واحسب بعناية العوائد السنوية الضمنية.

اختبار صغير وتنويع. ابدأ دائمًا باستثمارات تجريبية صغيرة حتى يتم التحقق منها بالكامل. تجنب ارتكاب مبالغ كبيرة أو المخاطرة بجميع الأموال في مشروع واحد. التنويع عبر منصات أو أصول متعددة لتقليل التعرض للمخاطر بشكل عام.

استخدم الأدوات الذكية. استفد من عمليات البحث عبر الإنترنت للتحقق من مصداقية المشروع وتعليقات المستخدمين. يمكن أن تساعد أدوات التجميع التي تعمل بالذكاء الاصطناعي أيضًا في تحديد إشارات الإنذار المبكر.









تنشأ هذه المخاطر عادةً من الهجمات المباشرة على محافظ المستخدمين. تشمل السيناريوهات الشائعة ما يلي:

البرامج الضارة أو التطبيقات المزيفة: يمكن للمستخدمين تثبيت برامج تحتوي على أحصنة طروادة دون علمهم، أو النقر فوق الروابط الضارة، أو إدخال العبارة الأولية في تطبيقات المحفظة الاحتيالية. في مثل هذه الحالات، يمكن اختراق المفاتيح الخاصة بصمت، مما يسمح للمهاجمين بمراقبة المحفظة وتحويل الأصول المهمة في الوقت المناسب.

إيداعات التوكنات المشبوهة: قد يتلقى المستخدمون بشكل غير متوقع توكنات من مصادر غير معروفة. غالبًا ما يُعرف هذا باسم هجوم "تسمم التوكن"، حيث يقوم المحتالون بإسقاط التوكنات الاحتيالية لإغراء المستخدمين بالتفاعل معهم. عادةً ما تؤدي محاولة تداول هذه التوكنات أو بيعها إلى إعادة توجيه المستخدم إلى موقع ويب تصيد يتطلب تفويضًا ضارًا، مما قد يؤدي إلى خسارة كاملة للأصول.





الأسباب الكامنة وراء عمليات النقل غير الطبيعية





اختراق المفاتيح الخاصة أو العبارات الأولية: السبب الأكثر مباشرة وخطورة، وغالبًا ما ينتج عن سرقة البرامج الضارة أو مواقع التصيد الاحتيالي أو تخزين بيانات الاعتماد في بيئات غير آمنة مثل الخدمات السحابية أو حسابات البريد الإلكتروني.





الموافقات على العقود الضارة: يمكن للمهاجمين استغلال نقاط الضعف أو الاستفادة من تراخيص المستخدم السابقة لتنفيذ عمليات تحويل غير مصرح بها. على سبيل المثال، قد يحتوي العقد غير المدقق على أبواب خلفية مخفية تتيح سحب الأموال، أو قد تتم مراقبة إذن مسبق على تطبيق DApp احتيالي واستغلاله في أي وقت.





تسمم العنوان: يقوم المهاجمون بإنشاء عناوين خادعة تحاكي العناوين الشرعية عن طريق مطابقة الأحرف القليلة الأولى والأخيرة، ثم إرسال تحويلات رمزية صغيرة من هذه العناوين. عندما يقوم المستخدمون لاحقًا بنسخ سجل معاملات سابق لإجراء عملية تحويل، فقد يختارون العنوان الاحتيالي عن غير قصد، ويرسلون الأموال مباشرة إلى المهاجم.





استراتيجيات الوقاية:

تعزيز أمان المفتاح الخاص: لا تقم أبدًا بتخزين أو إدخال المفاتيح الخاصة أو العبارات الأولية في البيئات عبر الإنترنت. استخدم محافظ الأجهزة أو المحافظ متعددة التوقيعات لضمان بقاء المفاتيح الخاصة معزولة على الأجهزة الفعلية. تجنب إدخال معلومات حساسة في التطبيقات أو مواقع الويب التي لم يتم التحقق منها.

إلغاء الأذونات بانتظام: إنشاء روتين لمراجعة الموافقات على عقود المحفظة وإلغاء التراخيص غير الضرورية أو المشبوهة على الفور لتقليل التعرض للمخاطر على المدى الطويل.

تعامل مع التوكنات غير المعروفة بحذر: إذا ظهرت توكنات مشبوهة أو عالية القيمة بشكل غير عادي في محفظتك، فلا تحاول التفاعل معها. غالبًا ما تكون هذه التوكنات مزورة. الرد المناسب هو إخفائها أو إزالة سجلاتها من واجهة المحفظة.

الاستفادة من أدوات الأمان المدعومة بالذكاء الاصطناعي: استخدم أدوات أمان محفظة الذكاء الاصطناعي التي طورتها فرق الأمان ذات السمعة الطيبة لمسح بيئات المحفظة وطلبات المعاملات، مما يساعد على تحديد المخاطر المحتملة والتخفيف من حدتها.









بالإضافة إلى تهديدات التحويل عبر السلسلة، يواجه مستثمرو التجزئة أيضًا مخاطر أمان كبيرة للحساب عند استخدام المنصات. غالبًا ما يستخدم المتسللون مخططات التصيد الاحتيالي أو ملحقات المتصفح الضارة أو تطبيقات الهاتف المحمول المزيفة لالتقاط بيانات اعتماد تسجيل الدخول وتجاوز ضوابط الأمان، مما يتيح عمليات السحب غير المصرح بها. تشمل السيناريوهات الشائعة ما يلي:





التصيد الاحتيالي عبر الرسائل القصيرة أو البريد الإلكتروني: ينتحل المهاجمون اتصالات التبادل الرسمية، ويرسلون تنبيهات أمنية أو رسائل ترويجية توجه المستخدمين إلى صفحات تسجيل دخول احتيالية. قد يتم خداع الضحايا لإدخال بيانات اعتماد الحساب أو رموز المصادقة أو معلومات حساسة أخرى (على سبيل المثال، "لقد شهد حسابك نشاط تسجيل دخول غير طبيعي، يرجى التحقق على الفور").





الإضافات الخبيثة والتطبيقات المزيفة: ملحقات المتصفح الاحتيالية أو تطبيقات الجوال تتنكر كأدوات تداول. بمجرد تسجيل دخول المستخدمين، تنقل البرامج الضارة بيانات الاعتماد بصمت أو تتلاعب بنشاط الحساب في الخلفية.





استخدام الشبكات العامة: يؤدي تسجيل الدخول إلى الحسابات عبر شبكة Wi-Fi غير الآمنة إلى تعريض المعلومات الحساسة للاعتراض من خلال هجمات man-in-the-middle.





استراتيجيات الوقاية:

تمكين المصادقة متعددة العوامل: قم دائمًا بتأمين حسابات المنصة باستخدام Google Authenticator أو مفاتيح ديناميكية أقوى تعتمد على الأجهزة. تجنب الاعتماد فقط على التحقق من الرسائل القصيرة، وهو عرضة للاختطاف.

تجنب إعادة استخدام كلمة المرور: مارس نظافة كلمات المرور القوية من خلال عدم إعادة استخدام كلمات المرور عبر الأنظمة الأساسية. استخدم مدير كلمات المرور لإنشاء كلمات مرور عشوائية عالية القوة وتخزينها.

تقييد الوصول إلى تسجيل الدخول إلى IP: ربط الحسابات بالأجهزة الموثوقة وعناوين IP المألوفة، وتعطيل عمليات تسجيل الدخول من عناوين IP غير المعترف بها.

مراقبة نشاط الحساب: تمكين تنبيهات تسجيل الدخول وإشعارات تغيير الجهاز. إذا تم اكتشاف نشاط غير عادي، مثل عمليات تسجيل الدخول من مواقع غير مألوفة أو محاولات تسجيل الدخول الفاشلة المتكررة، فقم بتغيير كلمة المرور الخاصة بك على الفور واتصل بالمنصة لتجميد حسابك.





يوفر سوق التشفير فرصًا رائعة ولكنه مليء بالحيل والفخاخ. الدفاع الفعال الوحيد هو البقاء يقظًا. قاوم الوعود بأرباح غير عادية، ورفض الادعاءات غير الواقعية، وطبق باستمرار ممارسات أمنية صارمة. من خلال فهم سيناريوهات الاحتيال الشائعة الموضحة في هذا الدليل واعتماد عقلية التحقق على الثقة العمياء، يمكن للمستثمرين تقليل مخاطر الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال بشكل كبير وحماية أصولهم بشكل أفضل.











