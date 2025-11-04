الأسئلة الشائعة — التصفية في تداول العقود الآجلة









التصفية، المعروفة أيضًا بالإغلاق القسري أو نداء الهامش، تحدث عندما تُغلق المنصة تلقائيًا صفقة المستخدم. في MEXC، يُعدّ معدل هامش الصيانة (MMR) المؤشر الرئيسي لمخاطر صفقة المستخدم والتعرض الإجمالي للأصول. عندما يصل معدل هامش الصيانة إلى 100% أو يتجاوزه، يقوم النظام بتصفية الصفقة تلقائيًا. يُنصح المستخدمون بشدة بمراقبة التغييرات في معدل هامش الصيانة عن كثب لتجنب التصفية.









تستخدم بورصة MEXC السعر العادل كمحفز للتصفية. عندما يصل السعر العادل إلى سعر التصفية، تُفعّل آلية التصفية. يُساعد استخدام السعر العادل كمرجع على تحسين استقرار السوق وتقليل التصفية غير الضرورية خلال فترات التقلبات غير الطبيعية في السوق.









يمكن للمستخدمين الاطلاع على السعر العادل الحالي وشرحه في أعلى صفحة التداول. بالإضافة إلى ذلك، في أعلى مخطط الشموع، يُمكن للمستخدمين التبديل بين السعر العادل، والسعر الأخير، وسعر المؤشر لتتبع اتجاهات الأسعار الثلاثة بسهولة.













عند تشغيل التصفية، سينفذ النظام تصفية على مراحل بناءً على حد المخاطر للصفقة من أجل تجنب تصفية الصفقة بالكامل ولإدارة المخاطر بشكل أفضل.





إلغاء الطلبات:

في وضع الهامش المتبادل، سيتم إلغاء جميع الطلبات المفتوحة تحت الحساب.

- وضع الهامش المعزول (عندما تكون ميزة إضافة الهامش التلقائية مفعلة): يتم إلغاء جميع الطلبات المفتوحة للعقد المتأثر.

بعد الإلغاء، إذا كانت نسبة الهامش لا تزال 100% أو أكثر، سيتقدم النظام إلى الخطوة التالية.





التداول الذاتي بين الطويل والقصير (فقط في وضع الهامش المتبادل):

في وضع الهامش المتبادل، إذا كانت هناك صفقات طويلة وقصيرة في نفس الوقت، سيقوم النظام بتقليص الصفقات تلقائيًا عن طريق إجراء تداول ذاتي.

هذه الخطوة تنطبق فقط في وضع الهامش المتبادل. بعد إتمام التداول الذاتي، إذا كانت نسبة الهامش لا تزال 100% أو أكثر، سيتقدم النظام إلى الخطوة التالية.





التصفية على مراحل:

إذا كانت الصفقة في أدنى حد للمخاطر، ستتم عملية التصفية مباشرة.

إذا كانت الصفقة في حد أعلى للمخاطر، سيقوم النظام بتصفية جزء من الصفقة بسعر الإفلاس لتقليل حد المخاطر. ثم سيعيد النظام حساب نسبة الهامش بناءً على معدل الهامش الصيانة المنخفض الجديد. إذا كانت نسبة الهامش لا تزال 100% أو أكثر، ستستمر عملية التصفية على مراحل حتى يتم الوصول إلى الحد الأدنى.





التصفية الكاملة:

بمجرد أن تصل الصفقة إلى الحد الأدنى للمخاطر، إذا كانت نسبة الهامش لا تزال 100% أو أكثر، ستتولى النظام الصفقة المتبقية بسعر الإفلاس.

ملاحظة: بما أن التصفية لا تتم عبر نظام المطابقة، فلن يظهر سعر الإفلاس في سجلات المعاملات أو على الرسم البياني للشموع.







بعد استلام محرك التصفية للصفقة:

عندما يتولى محرك التصفية الصفقة بسعر الإفلاس، قد تحدث السيناريوهات التالية:



1） تم التنفيذ بسعر أفضل: إذا تم تنفيذ الصفقة بسعر أفضل من سعر الإفلاس، سيتم إضافة الهامش المتبقي إلى صندوق التأمين.



2） تم التنفيذ بسعر الإفلاس أو أسوأ: إذا لم يتم تنفيذ الصفقة بسعر أفضل من سعر الإفلاس، سيتم تغطية أي خسارة ناتجة عن الإفلاس من صندوق التأمين. إذا كان صندوق التأمين غير كافٍ لتغطية الخسارة، سيتم تحويل الصفقة المتبقية إلى نظام خفض الرفع التلقائي (ADL).

4. كيف يمكنني عرض طلبات التصفية؟

يمكنك العثور على طلبات التصفية في قسم "سجل الصفقات".

4.1 التطبيق

الطريقة 1 ١. سجّل دخولك إلى تطبيق MEXC وانقر على "العقود الآجلة" في الأسفل للدخول إلى صفحة تداول العقود الآجلة. ٢. انقر على رمز الطلب في قسم الطلبات. ٣. تحقق من طلبات التصفية في "سجل الصفقات".







الطريقة 2

سجّل دخولك إلى تطبيق MEXC، ثم انقر على "المحافظ" في الأسفل للدخول إلى صفحة المحافظ.

اختر علامة تبويب "العقود الآجلة" وانقر على أيقونة الطلب على اليمين.

اعرض طلبات التصفية في سجلّ الصفقات.













على الموقع الإلكتروني، سجّل دخولك وانقر على "طلبات العقود الآجلة" ضمن "الطلبات" في شريط التنقل أعلى اليمين.









تحت سجل الصفقات، يمكنك عرض طلباتك المصفاة.

















معدل هامش الصيانة (MMR) هو مؤشر مخاطرة يُحسب ديناميكيًا بناءً على صفقتك الحالية. عندما يصل معدل هامش الصيانة إلى 100% أو أكثر، فهذا يعني أن هامشك غير كافٍ للحفاظ على صفقتك، وسيُفعّل النظام عملية التصفية.





صيغة الحساب: حساب MMR = (هامش الصيانة + رسوم التصفية) / (هامش الصفقة + PNL غير المحقق)





تقييم المخاطر:

في حالة MMR < 100%: لا تزال الصفقة يتمتع بحاجز أمان.

في حالة MMR = 100%: قيمة الصفقة كافية بالكاد لتلبية الحد الأدنى المطلوب (هامش الصيانة + رسوم التصفية). تُفعّل التصفية عند هذه النقطة.

في حالة MMR > 100%: انخفضت قيمة الصفقة عن الحد الأدنى المطلوب، وسيبدأ النظام عملية التصفية.









5.2.1 لماذا يوجد هامش الصيانة؟

هامش الصيانة هو الحد الأدنى المطلوب لإبقاء الصفقة مفتوحة. عندما ينخفض هامش الحساب عن هذا الحد، يُفعّل النظام تصفيةً أو تصفيةً جزئية. وهو آليةٌ ضروريةٌ لحماية الصفقات والتحكم في مخاطر التصفية.

صيغ الحساب:

العقود الآجلة ذات هامش USDT:

هامش الصيانة = متوسط سعر الدخول × القيمة المتبقية × الحجم × معدل هامش الصيانة

العقود الآجلة ذات هامش العملات:

هامش الصيانة = (الحجم × القيمة المتبقية / متوسط سعر الدخول) × معدل هامش الصيانة

يؤثر هامش الصيانة بشكل مباشر على سعر التصفية، ويمكن اعتباره الجزء "المُقفل" من الهامش المُستخدم لإدارة المخاطر. كلما زاد حجم الصفقة، زادت الحاجة إلى تأمين هامش أكبر، مما يعني ارتفاع معدل هامش الصيانة تبعًا لذلك. نوصي بشدة المستخدمين بإغلاق صفقاتهم قبل أن ينخفض رصيد الهامش المتاح لديهم إلى مستوى هامش الصيانة لتجنب التصفية.





5.2.2ما هو معدل هامش الصيانة؟





نظرة عامة على العقود الآجلة ← المعلومات ← حدود المخاطر. يُحسب معدل هامش الصيانة (MMR) بناءً على حجم صفقة المستخدم، وليس على مُضاعِف الرافعة المالية. هذا يعني أن معدل هامش الصيانة لا يتأثر بالرافعة المالية المُختارة. يُقسّم النظام أحجام الصفقات إلى عدة مستويات وفقًا لحد المخاطر الأساسي للعقد الآجل والعتبات التزايدية. كل مستوى يُقابل معدل هامش صيانة مختلف: كلما زاد حجم الصفقة، ارتفع معدل هامش الصيانة. يُمكن الاطلاع على تفاصيل معدل هامش الصيانة ومستويات حد المخاطر لكل عقد آجل دائم في





مثال: إذا كان معدل MMR للمستخدم "أ" 1%، واستخدم 100 USDT كهامش، فسيتم قفل 1 USDT. عندما تصل الخسارة غير المحققة إلى 99 USDT، سيتم تصفية الصفقة، بدلاً من الانتظار حتى خسارة الـ 100 USDT كاملةً. تساعد هذه الآلية المنصة على إدارة المخاطر بفعالية أكبر.

ملاحظة: في حالة حدوث تقلبات غير طبيعية في الأسعار أو ظروف السوق المتطرفة، قد يتخذ النظام تدابير إضافية للحفاظ على استقرار السوق، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

تعديل الحد الأقصى للرافعة المالية للعقود الآجلة

تعديل حدود الصفقات عبر مختلف المستويات

تعديل معدل الرافعة المالية (MMR) عبر مختلف المستويات













شرط التصفية: تصفى الصفقة عندما يكون هامش الصفقة + PNL غير المحقق ≤ هامش الصيانة + رسوم التصفية.

بمعنى آخر، تُفعّل التصفية عندما يكون معدل هامش الصيانة (MMR) = 100%، ويمكن حساب سعر التصفية بناءً على هذا الشرط. (للتبسيط، يتجاهل المثال التالي رسوم التصفية).





الصفقة الطويل:

سعر التصفية = (هامش الصيانة - هامش الصفقة + متوسط سعر الدخول × الرصيد المتبقي × الحجم) / (السعر المتبقي × الحجم)

الصفقة القصيرة:

سعر التصفية = (متوسط سعر الدخول × الرصيد المتبقي × الحجم - هامش الصيانة + هامش الصفقة) / (السعر المتبقي × الحجم)





مثال: يشتري مستخدم 10,000 عقد دائم من عقود BTCUSDT الآجلة الدائمة بسعر دخول متوسط 8,000 USDT برافعة مالية 25x، ويفتح صفقة طويلة. (بافتراض أن 10,000 عقد تندرج ضمن فئة المخاطرة الأولى، مع هامش صيانة بنسبة 0.5%)





هامش الصيانة = 8,000 × 10,000 × 0.0001 × 0.5% = 40 USDT

هامش الصفقة = (8,000 × 10,000 × 0.0001) / 25 = 320 USDT





سعر التصفية للصفقة الطويلة:

هو: (40 – 320 + 8,000 × 10,000 × 0.0001) / (10,000 × 0.0001) = 7,720 USDT





في وضع الهامش المعزول، يمكن للمستخدمين إضافة هامش يدويًا لزيادة الفاصل بين سعر التصفية وسعر الدخول، مما يقلل من مخاطر التصفية. عندما يكون مستوى المخاطرة في أحد الصفقات مرتفعًا، فإن إضافة هامش إضافي يعد طريقة فعالة لتقليل التعرض.









شرط التصفية: تصفى الصفقة عندما يكون رأس المال في وضع الهامش المتبادل (باستثناء الهامش المعزول، وPNL غير المحقق المعزول، وجميع هوامش الطلبات) ≤ هامش صيانة الهامش المتبادل + رسوم التصفية. بمعنى آخر، يتم تفعيل التصفية عندما يكون معدل هامش الصيانة (MMR) = 100%، ويمكن حساب سعر التصفية بناءً على هذا الشرط. (للتبسيط، يتجاهل المثال التالي رسوم التصفية).





الصيغة:

سعر التصفية = (متوسط سعر الدخول القصير × إجمالي الصفقة القصيرة × الحجم - متوسط سعر الدخول الطويل × إجمالي الصفقة الطويل × الحجم - هامش صيانة الهامش المتبادل + (رصيد المحفظة - هامش الصفقة المعزولة - هامش الطلب + PNL غير المحقق لصفقات الهامش المتبادل الأخرى)) / (إجمالي الصفقة القصيرة × الحجم - إجمالي الصفقة الطويلة × الحجم).





مثال:

يشتري مستخدم 10,000 عقد من عقود BTCUSDT الآجلة الدائمة بسعر دخول متوسط 8,000 USDT مع رافعة مالية 25x، باستخدام رصيد محفظة 500 USDT. يحتفظ المستخدم بهذه الصفقة الطويلة الوحيد ذي الهامش التبادل، دون أي صفقات معزولة أو طلبات مفتوحة نشطة. (بافتراض أن الـ 10,000 عقد تندرج ضمن فئة المخاطرة الأولى، مع هامش صيانة بنسبة 0.5%).





هامش الصيانة المتبادل = 8,000 × 10,000 × 0.0001 × 0.5% = 40 USDT





سعر التصفية:

هو (0 × 0 × 0.0001 – 8,000 × 10,000 × 0.0001 – 40 + (500 – 0 – 0 + 0)) / (0 × 0.0001 – 10,000 × 0.0001) = 7,540 USDT





على عكس وضع الهامش المعزول، قد يتغير سعر التصفية في وضع الهامش المتبادل في أي وقت، نظرًا لتأثر الهامش باستمرار بصفقات التداول في أزواج التداول الأخرى. في وضع الهامش المتبادل، يكون لكل صفقة هامشها الأولي المستقل، ولكن يتم مشاركة حوض الهامش. يؤثر PNL غير المحقق لكل صفقة على إجمالي رصيد حساب الهامش المتبادل. علاوة على ذلك، إذا احتفظ المستخدم بصفقتي هامش متبادل طويل وقصير في نفس العقد الآجل، فسيكون سعر التصفية هو نفسه في كلا الاتجاهين.









سعر التصفية ليس هو نفسه سعر الاستحواذ. سعر التصفية هو مجرد نقطة انطلاق. بمجرد حدوث التصفية، سيتولى محرك التصفية صفقة المستخدم بسعر الاستحواذ. في سجل الصفقات وصفحة "مشاركة أرباحي وخسائري"، يكون متوسط سعر الإغلاق المعروض هو سعر الاستحواذ.





يشير سعر الاستحواذ، المعروف أيضًا بسعر الإفلاس، إلى السعر الذي فُقد عنده كامل هامش الصفقة. وهو يمثل النقطة النظرية التي ينخفض عندها رصيد الحساب إلى الصفر. عمليًا، نادرًا ما يحدث هذا، لأنه بمجرد الوصول إلى سعر التصفية، تقوم المنصة تلقائيًا بتصفية الصفقة لحماية سيولة السوق.









مثال: تفاصيل تصفية طلب صفقة SOLUSDT



الرافعةالمالية متوسط سعر الدخول هامش الصفقة قيمة الصفقة سعر التصفية سعر الإفلاس قبل التصفية 100x 196.09 USDT 1.3726 USDT 137.263 USDT / / بعد التصفية 100x / / 137.263 USDT 194.59 USDT 194.14 USDT





عندما وصل سعر السوق العادل إلى سعر التصفية البالغ 194.59 دولار أمريكي، تم تصفية مبلغ SOLUSDT الطويل. ثم استحوذ محرك التصفية على هذا الجزء من الصفقة بسعر الإفلاس البالغ 194.14 دولار أمريكي.













عندما يصل سعر السوق إلى سعر التصفية، يستحوذ النظام على الصفقة بسعر الاستحواذ (سعر الإفلاس). ونظرًا لعدم مرور عملية التصفية عبر آلية المطابقة، فقد لا يظهر سعر الاستحواذ على مخطط الشموع. بعد التصفية، يُحوّل أي هامش متبقٍ إلى صندوق التأمين. إذا انخفض رصيد الصفقة إلى قيمة سالبة، فسيغطي صندوق التأمين العجز. يُعد هذا أحد إجراءات التحكم في المخاطر في بورصة MEXC، المصممة لمنع تفعيل آلية التخفيض التلقائي للديون (ADL) خلال التقلبات الشديدة في السوق.













باستخدام عقد BTCUSDT الآجل الدائم كمثال (البيانات التالية للتوضيح فقط؛ يُرجى مراجعة قائمة حدود المخاطر للاطلاع على القيم الفعلية):





عندما يُعيّن المستخدم الرافعة المالية إلى 200x، يُطابق ذلك المستوى 1 في قائمة حدود المخاطر . في هذه الفئة، يبلغ الحد الأقصى لكمية الصفقات 525,000 عقد (بما في ذلك كل من الصفقات المفتوحة وطلبات الافتتاح المعلقة).





عندما يُعيّن المستخدم الرافعة المالية إلى 50x، يُطابق ذلك المستوى 4 في قائمة حدود المخاطر (47 < الرافعة المالية ≤ 58). في هذه الفئة، يبلغ الحد الأقصى لكمية الصفقات 2,100,000 عقد (بما في ذلك كل من الصفقات المفتوحة وطلبات الافتتاح المعلقة).

الرتبة الرافعة المالية القصوى نطاق حجم الصفقة (عقد) معدل هامش الصيانة 1 200x 0~525,000 0.40% 2 111x 525,000~1,050,000 0.80% 3 76x 1,050,000~1,575,000 1.20% 4 58x 1,575,000~2,100,000 1.60% 5 47x 2,100,000~2,625,000 2.00%





افترض أن مستويات حدود المخاطر لعقد العقود الآجلة الدائمة BTCUSDT هي كما هو موضح أعلاه (القيم هي للتوضيح فقط؛ يرجى الرجوع إلى قائمة حدود المخاطر لكل عقد آجل للأرقام الفعلية).





في وضع الهامش المتبادل، تؤثر الرافعة المالية فقط على مبلغ الهامش المطلوب ولا تحدد سعر التصفية مباشرةً. يتحدد سعر التصفية في وضع الهامش المتبادل بناءً على رصيد الحساب وقيمة الصفقات المفتوحة.

في وضع الهامش المعزول، إذا لم يقم المستخدم بتعديل الهامش بعد فتح الصفقة، فإن ارتفاع الرافعة المالية سيؤدي إلى اقتراب سعر التصفية من سعر الدخول، مما يزيد من خطر التصفية.





في وضع الهامش المتبادل، إليك كيفية عمل "الرافعة المالية الفعالة":

على سبيل المثال، لنفترض أن لدى المستخدم 10 USDT في حسابه. في وضع الهامش المتبادل، إذا اختار رافعة مالية 10x لفتح صفقة بقيمة 10 USDT، فسيتم حساب الهامش الأولي لهذه الصفقة على النحو التالي:

الهامش الأولي = قيمة الصفقة / الرافعة المالية = 10 USDT / 10 = 1 USDT

هذا يعني أن 1 USDT من حساب المستخدم سيتم قفله كهامش، بينما ستظل الـ 9 USDT المتبقية متاحة للصفقات الأخرى.





بما أن المستخدم يتداول في وضع الهامش المتقاطع، فإن رصيد حسابه بالكامل يُستخدم كهامش متاح. هذا يعني أنه يمكن استخدام جميع عملات USDT العشرة في حساب العقود الآجلة لإدارة مخاطر المركز. لذلك، على الرغم من اختيار رافعة مالية 10x، فإن الرافعة المالية الفعلية تُحسب كما يلي:

الرافعة المالية الفعلية = رصيد الحساب / قيمة الصفقة = 10 USDT / 10 USDT = 1

هذا يوضح أنه في وضع الهامش المتبادل، لا تُحدد الرافعة المالية سعر التصفية مباشرةً. بدلاً من ذلك، يعتمد سعر التصفية بشكل أساسي على الهامش المتاح للحساب وقيمة المراكز المفتوحة.









اشترى المستخدم "أ" 80,000 عقدًا دائمًا من عقود BTCUSDT الآجلة الدائمة بسعر 10,000 دولار أمريكي، مع رافعة مالية 50 ضعفًا. عند هذه النقطة، يبلغ حجم الصفقة 80,000 عقدًا، وهو ما يندرج ضمن الفئة الأولى في قائمة حدود المخاطر (نطاق حجم الصفقة: 0-100,000 عقد). لذلك، يبلغ معدل هامش الصيانة لهذه الصفقة 0.5% تحت المستوى الأول.





لاحقًا، مع ارتفاع سعر BTCUSDT، يزيد المستخدم "أ" الصفقة بمقدار 40,000 عقد، ليصل إجمالي حجم الصفقة إلى 120,000 عقد، وهو ما يندرج تحت المستوى الثاني في قائمة حدود المخاطر (نطاق حجم الصفقة: 100,000-200,000 عقد). ونتيجةً لذلك، يرتفع معدل هامش الصيانة إلى 1% تحت المستوى الثاني.





في هذه المرحلة، إذا وصلت الصفقة إلى حد التصفية، فسيتم تفعيل التصفية. ولأن الصفقة في مستوى أعلى، تُطبق التصفية المتدرجة. سيقوم النظام أولًا بتصفية 20,000 عقد (الجزء الموجود في المستوى الحالي). بعد هذه التصفية الجزئية، ينخفض حجم الصففة إلى 100,000 عقد، مما يعيده إلى المستوى الأول، حيث ينخفض معدل هامش الصيانة من 1% إلى 0.5%. بعد ذلك، يُعيد النظام تقييم الصفقة المتبقي: إذا كان لا يزال خاضعًا للتصفية، فسيتم تصفيته أيضًا؛ وإلا، فسيتم الاحتفاظ به.









عند تعيين وحدة العقد على USDT، بدلاً من الكمية أو الرصيد، في تداول العقود الآجلة الهامش بالUSDT، قد تختلف الكمية المُصفاة المعروضة في سجل الصفقة عن الكمية الافتتاحية.





يحدث هذا لأنه على الرغم من الاحتفاظ بنفس عدد العملات طوال الوقت، تتغير قيمتها مع تقلب الأسعار. نظرًا لأن المبلغ المصفي (قيمة الصفقة) يتم حسابه عن طريق ضرب كمية التوكن في متوسط سعر التنفيذ، فإن المبلغ المصفي النهائي يختلف عادةً عن حجم الصفقة الأولي الخاص بك.









قبل الانخراط في تداول العقود الآجلة، من المهم وضع توقعات استثمارية واقعية وتطبيق إدارة سليمة للمخاطر، نظرًا لتقلبات أسواق العقود الآجلة العالية. بهذه الطريقة، حتى في حال تعرض السوق لتقلبات حادة، ستبقى خسائرك ضمن نطاق يمكن التحكم فيه. لمزيد من التفاصيل حول منع التصفية، يُرجى مراجعة: كيفية منع التصفية في تداول العقود الآجلة









يمكنك تقليل مخاطر التصفية بإضافة هامش إضافي أو خفض الرافعة المالية الافتتاحية. هذا يزيد من الفجوة بين سعر التصفية وسعر السوق، مما يقلل من احتمالية التصفية.









يُعد تحديد سعر وقف الخسارة من أكثر الطرق فعالية لتجنب التصفية. فهو يساعدك على الحد من الخسائر وتقليل خطر تصفية صفقتك.





يرجى ملاحظة أن طلبات وقف الخسارة أو جني الأرباح قد لا تُنفذ بسبب التقلبات الشديدة في السوق أو عدم كفاية حجم الصفقة للإغلاق. في حال نجاح تنفيذ الصفقة، سيتم تنفيذه كصفقة سوق. ومع ذلك، نظرًا لتأثر صفات السوق بالتقلبات، فقد يختلف سعر التنفيذ الفعلي عن سعر إيقاف الخسارة الذي حددته.









في قسم التفضيلات بصفحة تداول العقود الآجلة، يمكنك تفعيل تنبيهات التصفية وتحديد حدّ لمعدل الهامش. عندما يصل معدل هامش الصيانة لصفقى ما إلى الحدّ الذي حددته أو يتجاوزه، ستُصدر MEXC تنبيهًا. يمكن لكل صفقة استلام تنبيه واحد كحد أقصى كل 30 دقيقة.













يمكن للرافعة المالية أن تُضخّم العوائد المحتملة، ولكنها تنطوي أيضًا على مخاطر مُقابلة. عند تداول العقود الآجلة، يمكنك استخدام الأدوات التي تُوفرها المنصة وتبني استراتيجيات تداول فعّالة لتقليل مخاطر التصفية.



