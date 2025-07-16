توكن LABUBU: من الألعاب العصرية إلى الميمات، رحلة خيالية لإحساس عالمي

حتى لو لم تكن تمتلك Labubu بعد، فمن المحتمل أنك سمعت عن هذه الظاهرة الثقافية العالمية.









إن Labubu ، بطل سلسلة "الوحوش" التي ابتكرها الفنان البلجيكي الصيني Kasing Lung منذ عام 2015، سرعان ما استحوذ على إعجاب المعجبين حول العالم بمظهره الفريد "اللطيف والشرس". في عام 2019، حقق Labubu شعبية هائلة بفضل تعاونه القوي مع Pop Mart، مستغلاً سحر الصناديق العمياء وزخم ثقافة الموضة، ليصبح "عملة اجتماعية" مرغوبة بين الأجيال الشابة.





إن Labubu أكثر من مجرد لعبة عصرية؛ فهو يمثل التواصل العاطفي والصدى. آذانه الحادة وفمه المفتوح على مصراعيه وأنيابه الحادة تخلق تبايناً مميزاً يجذب جيل Z بشدة. على منصات التواصل الاجتماعي مثل Xiaohongshu و Douyin وإنستغرام، يتواجد Labubu في كل مكان، ويرمز إلى كل من حركة المرور والمواضيع الرائجة.













بدأت رحلة Labubu على منصة Web3 كمشروع ميمات قائم على المجتمع على بلوكتشين سولانا. استوحى المشروع في البداية من صورة ميمات تعرض عناصر Labubu، ولم يدّعِ أي انتماء رسمي للملكية الفكرية. ومع ذلك، بفضل صوره الجذابة عاطفيًا وإدارته المجتمعية الفعّالة، اجتذب لابوبو بسرعة عددًا كبيرًا من حاملي الرموز.





يجمع توكن Labubu ببراعة بين شعبية ألعاب الفيديو العصرية وثقافة الميمات في منظومة سولانا، محققًا شعبية سريعة في أسواق مثل تايلاند وفيتنام وكوريا الجنوبية. يرى العديد من المستثمرين أنه "أصل ثقافي مشفر" محتمل، على غرار عملات الميمات المبكرة مثل DOGE PEPE : مدفوعًا بمشاعر المجتمع ومدعومًا بالرمزية الثقافية.









تجاوزت شعبية LABUBU سوق الألعاب العصرية المادية منذ فترة طويلة، وتوسعت بنجاح في مجال العملات المشفرة.





مؤخرًا، ارتفعت شعبية عملة MEMEcoin LABUBU، التي تحمل اسم Labubu، بشكل كبير عقب إصدار سلسلة منتجات جديدة، لتصبح مجددًا نقطة محورية في السوق. نشر العديد من قادة المشاهير في مجال الكريبتو، بمن فيهم Ansem الشهير، تغريدات تتضمن صورًا لـ Labubu، مما أثار صدىً قويًا في المجتمع.





وفقًا لبيانات GMGN، ارتفعت القيمة السوقية لـ LABUBU من مئات الآلاف إلى 18 مليون دولار، بزيادة عشرات المرات؛ وفي ذروتها، تجاوز حجم تداولها على مدار 24 ساعة 9.5 مليون دولار، مما يجعلها واحدة من أكثر مشاريع الميم شعبية على سلسلة سولانا. في الوقت نفسه، ازداد التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير، حيث نمت مجتمعات تيليجرام بسرعة لتصل إلى عشرات الآلاف من الأعضاء، وارتفعت شعبية مواضيع تويتر باستمرار، وزاد حجم بحث Google بشكل كبير.









تجدر الإشارة إلى أنه نظرًا للطابع "شبه الرسمي" لصوره وملكيته الفكرية، اعتقد بعض المستخدمين خطأً أنه مشروع Web3 رسمي أطلقته Pop Mart، مما زاد من اهتمامهم به. على الرغم من أن الضجة الإعلامية قد خفت قليلاً، إلا أن شعبية LABUBU تفوق بكثير شعبية مشاريع الميم الأخرى، مما يُظهر ارتباطًا ثقافيًا أقوى.









حظي مستقبل LABUBU باهتمام كبير في السوق. فمن ناحية، لا يمكن إنكار شعبيته الهائلة في سوق الألعاب العصرية، فقد أصبح "عملة عالمية" في الأوساط الاجتماعية بين الشباب حول العالم، وساهم في إحداث تأثير قوي في نموذج أعمال بوب مارت. وقد ساهمت سلسلة "مونسترز" في تحقيق إيرادات كبيرة لبوب مارت، حيث أصبحت منتجاتها المصنوعة من الفينيل المحشو من أكثر المنتجات مبيعًا سنويًا.





من ناحية أخرى، تواجه LABUBU تحديات ناجمة عن فقاعات السوق ومخاطر الضجيج. وعلى غرار NFTs التي حظيت بضجة عالمية في الماضي، غذّت لابوبو المضاربة في السوق من خلال خلق ندرة واستغلال خوف المستهلكين من تفويت الفرصة (FOMO). ومع ذلك، يُعلمنا التاريخ أنه بعد هذه الضجة الشديدة، تعود العديد من المنتجات في النهاية إلى حالتها الطبيعية أو حتى تعاني من تداعيات انفجار فقاعة المضاربة.





تتباين آراء السوق حول مسار لابوبو. يعتقد البعض أنها قد تشهد تقلبات سوقية مماثلة لتقلبات NFTs، بينما يزعم آخرون أن جاذبية LABUBU الثقافية الفريدة وقدراتها التجارية الشاملة تُمكّنها من الحفاظ على زخم قوي في كل من أسواق الألعاب والعملات المشفرة الرائجة. ومع ذلك، فإن الصعود العالمي لـ LABUBU يُقدم دراسة حالة ممتازة لرصد الاقتصاد الثقافي للجيل الجديد.





لا شك أن Labubu ظاهرة تشفيرية جديدة نشأت من صدى ثقافي. من لعبة عصرية رائدة إلى رمز ميم رائج، نجحت في ربط الفن والموضة والتفاعل الاجتماعي وWeb3. إن نجاح توكن LABUBU ليس مصادفة؛ فهو يُمثل اتجاهًا جديدًا لتحويل الملكية الفكرية المرئية المؤثرة من العالم الواقعي إلى محرك عاطفي وحاوية قيمة في عالم التشفير. في المستقبل، قد لا يكون Labubu مجرد لعبة أو ميم - بل قد يصبح جزءًا من "الهوية الرقمية" للجيل القادم، مما يقودنا إلى عصر رقمي جديد.





إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية، أو ضريبية، أو قانونية، أو مالية، أو محاسبية، أو أي خدمات أخرى ذات صلة، ولا تُعتبر توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدم "تعلم MEXC" هذه المعلومات لأغراض مرجعية فقط، ولا تُقدم نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُحتملة وتوخي الحذر عند الاستثمار. MEXC غير مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.



