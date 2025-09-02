كيفية إكمال عملية KYC؟

1. ما هو KYC؟





عملية KYC هي اختصار "اعرف عميلك"، مما يعني فهم عميلك بشكل كامل ويمكن فهمه على أنه التحقق من الاسم الحقيقي.









يمكن أن يساعد إكمال KYC في تعزيز أمان أصولك.

بناءً على مستوى KYC الخاص بك، يمكنك فتح أذونات تداول مختلفة وأحداث توفير.

يمكن أن يؤدي إكمال KYC إلى زيادة الحد الأقصى للمعاملات الفردية على عمليات شراء التوكن وسحبه.

يمكن أن يجعلك إكمال KYC مؤهلاً للحصول على المزيد من مكافآت الأحداث.









تنقسم عملية التحقق من KYC في MEXC إلى KYC الأساسي وKYC المتقدم. يوضح الجدول أدناه بوضوح الاختلافات بين نوعي التحقق.





نوع KYC معلومات KYC حد السحب خلال 24 ساعة KYC الأساسي المعلومات الشخصية الأساسية 80 BTC KYC المتقدم المعلومات الشخصية الأساسية التحقق من خلال التعرف على الوجه 200 BTC













افتح موقع MEXC الرسمي وقم بتسجيل الدخول. انقر على أيقونة المستخدم في الزاوية اليمنى العليا، ثم حدد [الهوية].









بجوار "KYC الأساسي"، انقر فوق [التحقق عبر الويب]. يمكنك أيضًا تخطي KYC الأساسي والانتقال إلى KYC المتقدم مباشرةً.









في صفحة KYC الأساسي، حدد بلدك/منطقتك (يرجى تحديد بلد إصدار المستند) ونوع الهوية، ثم التقط صورًا للوجه الأمامي والخلفي لبطاقة الهوية الخاصة بك وقم بتحميلها. تأكد من أن صورك واضحة ومرئية، مع الحفاظ على جميع أركان المستند سليمة. يمكنك أيضًا استخدام خيار التحميل المحلي لتحميل الوجه الأمامي والخلفي لبطاقة الهوية.





بمجرد الانتهاء، انقر فوق [إرسال للمراجعة]. ستكون نتيجة KYC الأساسي متاحة خلال 24 ساعة.













افتح موقع MEXC الرسمي وقم بتسجيل الدخول. انقر على أيقونة المستخدم في الزاوية اليسرى العليا، ثم حدد [الهوية].









Next to "Advanced KYC", click on [Verify].









في صفحة KYC المتقدم، سيتم تذكيرك بأن الخطوات التالية تتضمن تقديم إثبات هويتك وإجراء التحقق من الوجه. يمكنك تحضير المستندات اللازمة مسبقًا والذهاب إلى مكان مضاء جيدًا. ثم انقر فوق [بدء التحقق].









حدد بلدك/منطقتك (يرجى تحديد بلد إصدار الوثيقة) ونوع الهوية. التقط صورًا للوجه الأمامي والخلفي لبطاقة الهوية وقم بتحميلها. تأكد من أن صورك واضحة ومرئية، مع الحفاظ على جميع أركان الوثيقة سليمة.





يمكنك أيضًا استخدام خيار التحميل المحلي لتحميل الوجه الأمامي والخلفي للبطاقة. بمجرد الانتهاء، انقر فوق [متابعة].





يرجى ملاحظة: إذا لم تكمل عملية KYC الأساسي، فستحتاج إلى تحديد بلدك/منطقتك (يرجى تحديد بلد إصدار المستند) ونوع الهوية أثناء عملية KYC المتقدم. إذا أكملت عملية KYC الأساسي، فسيتم استخدام بلد إصدار المستند الذي حددته أثناء عملية KYC الأساسي بشكل افتراضي، ولن تحتاج إلا إلى تحديد نوع الهوية.









حدد موقع إقامتك ثم انقر فوق [استمر].









انقر فوق [أنا جاهز] واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإجراء التحقق من خلال التعرف على الوجه واستكمال عملية KYC المتقدم.





أثناء عملية التعرف على الوجه، اختر مكانًا مضاء جيدًا وتأكد من وضوح الصورة، وإلا فقد تفشل عملية التحقق.









ستكون نتيجة التحقق متاحة خلال 24 ساعة، لذا يرجى التحلي بالصبر.













1) قم بتسجيل الدخول إلى تطبيق MEXC. انقر على أيقونة المستخدم في الزاوية اليسرى العلوية.





2) اضغط على [التحقق].





3) انقر على [التحقق] ضمن "KYC الأساسي". يمكنك أيضًا تخطي KYC الأساسي والانتقال إلى KYC المتقدم مباشرةً.









4) في مربع البحث، حدد البلد أو المنطقة التي أصدرت هويتك.





5) اختر نوع الهوية الخاصة بك وأدخل اسمك الأخير واسمك الأول ورقم الهوية وتاريخ الميلاد، ثم اضغط على [إرسال].





6) قم بتحميل صور للوجه الأمامي والخلفي لبطاقة الهوية الخاصة بك. تأكد من أن صورك واضحة ومرئية، مع الحفاظ على جميع أركان الوثيقة سليمة. بمجرد الانتهاء، انقر فوق [إرسال]. ستكون نتيجة KYC الأساسية متاحة في غضون 24 ساعة.













1) قم بتسجيل الدخول إلى تطبيق MEXC. انقر على أيقونة المستخدم في الزاوية اليسرى العلوية.





2) اضغط على [التحقق].





3) انقر على [التحقق] ضمن "KYC المتقدم"









4) في مربع البحث، حدد البلد أو المنطقة التي أصدرت المستند الخاص بك.





5) حدد نوع الهوية الخاصة بك، مثل [بطاقة الهوية]، ثم انقر فوق [متابعة] أدناه.





6) في صفحة "التحقق من هويتك"، سيتم تذكيرك بأن الخطوات التالية تتضمن تقديم وثيقة هويتك والتقاط صورة شخصية. انقر فوق [متابعة] واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لالتقاط صور للوجه الأمامي والخلفي لبطاقتك الشخصية وإرسالها، ثم التقط صورة شخصية وأرسلها لاستكمال عملية KYC المتقدم.









ستكون نتائج التحقق متاحة خلال 24 ساعة، لذا يرجى التحلي بالصبر.





إخلاء المسؤولية: لا تقدم هذه المعلومات نصائح بشأن الاستثمار أو الضرائب أو الخدمات القانونية أو المالية أو المحاسبية أو الاستشارات أو أي خدمات أخرى ذات صلة، ولا تشكل نصيحة بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. يقدم "MEXC تعلم" معلومات لأغراض مرجعية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية. يرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر التي تنطوي عليها وممارسة الحذر عند الاستثمار. المنصة ليست مسؤولة عن قرارات الاستثمار التي يتخذها المستخدمون.