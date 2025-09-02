1. ما هو KYC؟ عملية KYC هي اختصار "اعرف عميلك"، مما يعني فهم عميلك بشكل كامل ويمكن فهمه على أنه التحقق من الاسم الحقيقي. 2. لماذا من المهم إكمال عملية KYC؟ يمكن أن يساعد إكمال KYC في تعزيز أمان أصولك.1. ما هو KYC؟ عملية KYC هي اختصار "اعرف عميلك"، مما يعني فهم عميلك بشكل كامل ويمكن فهمه على أنه التحقق من الاسم الحقيقي. 2. لماذا من المهم إكمال عملية KYC؟ يمكن أن يساعد إكمال KYC في تعزيز أمان أصولك.
تعلم/دليل المبتدئين/دليل المستخدم/كيفية إكمال عملية KYC؟

كيفية إكمال عملية KYC؟

9/2/2025MEXC
0m
#المبتدئون
Bitcoin
BTC$103,451.75-1.45%

1. ما هو KYC؟


عملية KYC هي اختصار "اعرف عميلك"، مما يعني فهم عميلك بشكل كامل ويمكن فهمه على أنه التحقق من الاسم الحقيقي.

2. لماذا من المهم إكمال عملية KYC؟


  • يمكن أن يساعد إكمال KYC في تعزيز أمان أصولك.
  • بناءً على مستوى KYC الخاص بك، يمكنك فتح أذونات تداول مختلفة وأحداث توفير.
  • يمكن أن يؤدي إكمال KYC إلى زيادة الحد الأقصى للمعاملات الفردية على عمليات شراء التوكن وسحبه.
  • يمكن أن يجعلك إكمال KYC مؤهلاً للحصول على المزيد من مكافآت الأحداث.

3. أنواع KYC في MEXC والاختلافات بينها


تنقسم عملية التحقق من KYC في MEXC إلى KYC الأساسي وKYC المتقدم. يوضح الجدول أدناه بوضوح الاختلافات بين نوعي التحقق.


نوع KYC
معلومات KYC
حد السحب خلال 24 ساعة
KYC الأساسي
المعلومات الشخصية الأساسية
80 BTC
KYC المتقدم
المعلومات الشخصية الأساسية

التحقق من خلال التعرف على الوجه

200 BTC

4. كيفية إكمال عملية KYC؟


4.1 عملية 4.1 KYC الأساسي على الموقع الإلكتروني


افتح موقع MEXC الرسمي وقم بتسجيل الدخول. انقر على أيقونة المستخدم في الزاوية اليمنى العليا، ثم حدد [الهوية].


بجوار "KYC الأساسي"، انقر فوق [التحقق عبر الويب]. يمكنك أيضًا تخطي KYC الأساسي والانتقال إلى KYC المتقدم مباشرةً.


في صفحة KYC الأساسي، حدد بلدك/منطقتك (يرجى تحديد بلد إصدار المستند) ونوع الهوية، ثم التقط صورًا للوجه الأمامي والخلفي لبطاقة الهوية الخاصة بك وقم بتحميلها. تأكد من أن صورك واضحة ومرئية، مع الحفاظ على جميع أركان المستند سليمة. يمكنك أيضًا استخدام خيار التحميل المحلي لتحميل الوجه الأمامي والخلفي لبطاقة الهوية.

بمجرد الانتهاء، انقر فوق [إرسال للمراجعة]. ستكون نتيجة KYC الأساسي متاحة خلال 24 ساعة.


4.2 عملية KYC المتقدم على الموقع الإلكتروني


افتح موقع MEXC الرسمي وقم بتسجيل الدخول. انقر على أيقونة المستخدم في الزاوية اليسرى العليا، ثم حدد [الهوية].


Next to "Advanced KYC", click on [Verify].


في صفحة KYC المتقدم، سيتم تذكيرك بأن الخطوات التالية تتضمن تقديم إثبات هويتك وإجراء التحقق من الوجه. يمكنك تحضير المستندات اللازمة مسبقًا والذهاب إلى مكان مضاء جيدًا. ثم انقر فوق [بدء التحقق].


حدد بلدك/منطقتك (يرجى تحديد بلد إصدار الوثيقة) ونوع الهوية. التقط صورًا للوجه الأمامي والخلفي لبطاقة الهوية وقم بتحميلها. تأكد من أن صورك واضحة ومرئية، مع الحفاظ على جميع أركان الوثيقة سليمة.

يمكنك أيضًا استخدام خيار التحميل المحلي لتحميل الوجه الأمامي والخلفي للبطاقة. بمجرد الانتهاء، انقر فوق [متابعة].

يرجى ملاحظة: إذا لم تكمل عملية KYC الأساسي، فستحتاج إلى تحديد بلدك/منطقتك (يرجى تحديد بلد إصدار المستند) ونوع الهوية أثناء عملية KYC المتقدم. إذا أكملت عملية KYC الأساسي، فسيتم استخدام بلد إصدار المستند الذي حددته أثناء عملية KYC الأساسي بشكل افتراضي، ولن تحتاج إلا إلى تحديد نوع الهوية.


حدد موقع إقامتك ثم انقر فوق [استمر].


انقر فوق [أنا جاهز] واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإجراء التحقق من خلال التعرف على الوجه واستكمال عملية KYC المتقدم.

أثناء عملية التعرف على الوجه، اختر مكانًا مضاء جيدًا وتأكد من وضوح الصورة، وإلا فقد تفشل عملية التحقق.


ستكون نتيجة التحقق متاحة خلال 24 ساعة، لذا يرجى التحلي بالصبر.


4.3 عملية KYC الأساسي على التطبيق


1) قم بتسجيل الدخول إلى تطبيق MEXC. انقر على أيقونة المستخدم في الزاوية اليسرى العلوية.

2) اضغط على [التحقق].

3) انقر على [التحقق] ضمن "KYC الأساسي". يمكنك أيضًا تخطي KYC الأساسي والانتقال إلى KYC المتقدم مباشرةً.


4) في مربع البحث، حدد البلد أو المنطقة التي أصدرت هويتك.

5) اختر نوع الهوية الخاصة بك وأدخل اسمك الأخير واسمك الأول ورقم الهوية وتاريخ الميلاد، ثم اضغط على [إرسال].

6) قم بتحميل صور للوجه الأمامي والخلفي لبطاقة الهوية الخاصة بك. تأكد من أن صورك واضحة ومرئية، مع الحفاظ على جميع أركان الوثيقة سليمة. بمجرد الانتهاء، انقر فوق [إرسال]. ستكون نتيجة KYC الأساسية متاحة في غضون 24 ساعة.


4.4 عملية KYC المتقدم على التطبيق


1) قم بتسجيل الدخول إلى تطبيق MEXC. انقر على أيقونة المستخدم في الزاوية اليسرى العلوية.

2) اضغط على [التحقق].

3) انقر على [التحقق] ضمن "KYC المتقدم"



4) في مربع البحث، حدد البلد أو المنطقة التي أصدرت المستند الخاص بك.

5) حدد نوع الهوية الخاصة بك، مثل [بطاقة الهوية]، ثم انقر فوق [متابعة] أدناه.

6) في صفحة "التحقق من هويتك"، سيتم تذكيرك بأن الخطوات التالية تتضمن تقديم وثيقة هويتك والتقاط صورة شخصية. انقر فوق [متابعة] واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لالتقاط صور للوجه الأمامي والخلفي لبطاقتك الشخصية وإرسالها، ثم التقط صورة شخصية وأرسلها لاستكمال عملية KYC المتقدم.


ستكون نتائج التحقق متاحة خلال 24 ساعة، لذا يرجى التحلي بالصبر.

إخلاء المسؤولية: لا تقدم هذه المعلومات نصائح بشأن الاستثمار أو الضرائب أو الخدمات القانونية أو المالية أو المحاسبية أو الاستشارات أو أي خدمات أخرى ذات صلة، ولا تشكل نصيحة بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. يقدم "MEXC تعلم" معلومات لأغراض مرجعية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية. يرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر التي تنطوي عليها وممارسة الحذر عند الاستثمار. المنصة ليست مسؤولة عن قرارات الاستثمار التي يتخذها المستخدمون.


المقالات الشعبية

كيفية استخدام أنواع طلبات MEXC المختلفة في تداول العقود الآجلة: بناء الصفقات بسرعة وبتكلفة منخفضة

كيفية استخدام أنواع طلبات MEXC المختلفة في تداول العقود الآجلة: بناء الصفقات بسرعة وبتكلفة منخفضة

طلب طلبات صفقة صفقات صفقة مواقف طلبكفي سوق العقود الآجلة للعملات المشفرة سريع الوتيرة، يُعد فتح صفقة تداول الخطوة الأولى، وغالبًا ما يكون مفتاح النجاح أو الفشل. يعتمد العديد من المتداولين، وخاصة المبت

تعرف على الميزات الرئيسية في صفحة تداول العقود الآجلة في بورصة MEXC لتجربة أكثر سلاسة

تعرف على الميزات الرئيسية في صفحة تداول العقود الآجلة في بورصة MEXC لتجربة أكثر سلاسة

في سوق العملات المشفرة، أصبح تداول العقود الآجلة أداة مهمة للعديد من المستثمرين لتحسين كفاءة رأس المال واغتنام فرص السوق، وذلك بفضل ميزاته مثل الرافعة المالية العالية والتداول في اتجاهين. لمساعدة المس

ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟

ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟

1. ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟يتيح حدث احتفظ واربح على MEXC للمستخدمين تحقيق عوائد على التوكن المُحتفظ بها في حساباتهم الفورية. يوفر المنتج مرونة كاملة: يُمكن للمستخدمين تداول التوكنات أو سحبها أو

ما هي لوحة تحركات سوق MEXC؟

ما هي لوحة تحركات سوق MEXC؟

1. ما هي لوحة تحركات السوق؟تراقب لوحة تحركات سوق MEXC وتعرض أزواج التداول التي تشهد تقلبات سعرية كبيرة خلال فترة زمنية محددة. من خلال تتبع تحركات الأسعار والمؤشرات الرئيسية لمختلف العملات المشفرة، تسا

مقالات ذات صلة

ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟

ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟

1. ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟يتيح حدث احتفظ واربح على MEXC للمستخدمين تحقيق عوائد على التوكن المُحتفظ بها في حساباتهم الفورية. يوفر المنتج مرونة كاملة: يُمكن للمستخدمين تداول التوكنات أو سحبها أو

ما هي لوحة تحركات سوق MEXC؟

ما هي لوحة تحركات سوق MEXC؟

1. ما هي لوحة تحركات السوق؟تراقب لوحة تحركات سوق MEXC وتعرض أزواج التداول التي تشهد تقلبات سعرية كبيرة خلال فترة زمنية محددة. من خلال تتبع تحركات الأسعار والمؤشرات الرئيسية لمختلف العملات المشفرة، تسا

كيفية تداول العقود الآجلة للأسهم على MEXC

كيفية تداول العقود الآجلة للأسهم على MEXC

العقود الآجلة للأسهم المشفرة هي مشتقات مالية تدمج الأسهم الأمريكية (أسهم الشركات الأمريكية المدرجة في البورصة) مع سوق العملات المشفرة من خلال تداول العقود الآجلة. تتيح هذه الأدوات للمستثمرين المضاربة

كيفية استخدام تحويل MEXC لطلبات الحد

كيفية استخدام تحويل MEXC لطلبات الحد

تتيح ميزة تحويل طلبات الحد للمستخدمين تداول الأصول بسعر محدد مسبقًا. عندما يصل سعر السوق إلى الحد الذي حددته أو يتجاوزه، سيقوم النظام بتنفيذ الصفقة تلقائيًا، مما يتيح لك إتمام التحويلات بالسعر المطلوب

اشترك في MEXC
اشترك واحصل على ما يصل إلى 10,000 USDT بونص