عمليات احتيال حسابات العملات المشفرة





تشير عمليات الاحتيال في حسابات العملات المشفرة إلى استخدام المجرمين لأساليب مختلفة للحصول على معلومات تسجيل دخول المستخدمين أو المفاتيح الخاصة بهم، مما يمكنهم من الوصول إلى أصول العملات المشفرة الخاصة بالمستخدمين وسرقتها.









مواقع التصيد الاحتيالي: يقوم المحتالون بإنشاء مواقع أو تطبيقات مزيفة تشبه منصات التداول الشرعية. يقوم المستخدمون بإدخال بيانات تسجيل الدخول أو المفاتيح الخاصة دون علمهم، مما يؤدي إلى سرقتها.





انتحال شخصية دعم العملاء: يتظاهر المحتالون بأنهم ممثلون رسميون لدعم العملاء أو موظفون رسميون عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي، لخداع المستخدمين وتحصيل معلومات حساسة.





الهندسة الاجتماعية: يقوم المحتالون باستخدام أساليب التلاعب النفسي لخداع المستخدمين ومنحهم إمكانية الوصول إلى الحساب.





البرمجيات الخبيثة: يقوم المحتالون باستخدام الفيروسات أو برامج التروجان لإصابة أجهزة المستخدمين وسرقة معلومات محافظ العملات الرقمية أو تسجيل ضغطات لوحة المفاتيح للحصول على بيانات تسجيل الدخول.









استخدام القنوات الرسمية: عند تسجيل الدخول إلى : عند تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي ، تأكد من أن عنوان URL صحيح وآمن.





تعزيز إدارة كلمات السر: استخدم كلمات سر معقدة وفريدة. تجنب استخدام نفس كلمة السر عبر منصات متعددة، وقم بتغيير كلمة السر بانتظام لضمان عدم تعرضها للاختراق.





تمكين التحقق الثنائي (2FA): أضف طبقة إضافية من الأمان باستخدام رموز التحقق المُولدة عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني أو تطبيق Google Authenticator. : أضف طبقة إضافية من الأمان باستخدام رموز التحقق المُولدة عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني أو تطبيق Google Authenticator.





الحذر من المعلومات المشبوهة: لا تثق في الرسائل أو الطلبات الواردة من مصادر مجهولة، وتجنب النقر على الروابط أو المرفقات غير المعروفة، و : لا تثق في الرسائل أو الطلبات الواردة من مصادر مجهولة، وتجنب النقر على الروابط أو المرفقات غير المعروفة، و تحقق من صحة المرسل





تحديث البرامج بانتظام: تأكد من أن أجهزتك وتطبيقاتك تعمل دائمًا بأحدث الإصدارات.





مراقبة نشاط الحساب بانتظام: اكتشف أي معاملات غير مألوفة أو محاولات تسجيل دخول في الوقت الفعلي.





استخدام محفظة مادية: قم بتخزين معظم أموالك في محفظة مادية غير متصلة بالإنترنت لتقليل خطر السرقة.





التعليم والتوعية: تعرّف على أساليب الاحتيال الشائعة وكن يقظًا دائمًا.



