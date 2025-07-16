تشير عمليات الاحتيال في حسابات العملات المشفرة إلى استخدام المجرمين لأساليب مختلفة للحصول على معلومات تسجيل دخول المستخدمين أو المفاتيح الخاصة بهم، مما يمكنهم من الوصول إلى أصول العملات المشفرة الخاصةتشير عمليات الاحتيال في حسابات العملات المشفرة إلى استخدام المجرمين لأساليب مختلفة للحصول على معلومات تسجيل دخول المستخدمين أو المفاتيح الخاصة بهم، مما يمكنهم من الوصول إلى أصول العملات المشفرة الخاصة
تعلم/موسوعة البلوكتشين/المعرفة الأمنية/عمليات احتي...لات المشفرة

عمليات احتيال حسابات العملات المشفرة

7/16/2025MEXC
0m
#الأساسي#المفاهيم الأساسية

تشير عمليات الاحتيال في حسابات العملات المشفرة إلى استخدام المجرمين لأساليب مختلفة للحصول على معلومات تسجيل دخول المستخدمين أو المفاتيح الخاصة بهم، مما يمكنهم من الوصول إلى أصول العملات المشفرة الخاصة بالمستخدمين وسرقتها.

طرق الاحتيال الشائعة للحسابات


مواقع التصيد الاحتيالي: يقوم المحتالون بإنشاء مواقع أو تطبيقات مزيفة تشبه منصات التداول الشرعية. يقوم المستخدمون بإدخال بيانات تسجيل الدخول أو المفاتيح الخاصة دون علمهم، مما يؤدي إلى سرقتها.

انتحال شخصية دعم العملاء: يتظاهر المحتالون بأنهم ممثلون رسميون لدعم العملاء أو موظفون رسميون عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي، لخداع المستخدمين وتحصيل معلومات حساسة.

الهندسة الاجتماعية: يقوم المحتالون باستخدام أساليب التلاعب النفسي لخداع المستخدمين ومنحهم إمكانية الوصول إلى الحساب.

البرمجيات الخبيثة: يقوم المحتالون باستخدام الفيروسات أو برامج التروجان لإصابة أجهزة المستخدمين وسرقة معلومات محافظ العملات الرقمية أو تسجيل ضغطات لوحة المفاتيح للحصول على بيانات تسجيل الدخول.

كيفية الحماية من عمليات الاحتيال على الحسابات


استخدام القنوات الرسمية: عند تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي، تأكد من أن عنوان URL صحيح وآمن.

تعزيز إدارة كلمات السر: استخدم كلمات سر معقدة وفريدة. تجنب استخدام نفس كلمة السر عبر منصات متعددة، وقم بتغيير كلمة السر بانتظام لضمان عدم تعرضها للاختراق.

تمكين التحقق الثنائي (2FA): أضف طبقة إضافية من الأمان باستخدام رموز التحقق المُولدة عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني أو تطبيق Google Authenticator.

الحذر من المعلومات المشبوهة: لا تثق في الرسائل أو الطلبات الواردة من مصادر مجهولة، وتجنب النقر على الروابط أو المرفقات غير المعروفة، وتحقق من صحة المرسل.

تحديث البرامج بانتظام: تأكد من أن أجهزتك وتطبيقاتك تعمل دائمًا بأحدث الإصدارات.

مراقبة نشاط الحساب بانتظام: اكتشف أي معاملات غير مألوفة أو محاولات تسجيل دخول في الوقت الفعلي.

استخدام محفظة مادية: قم بتخزين معظم أموالك في محفظة مادية غير متصلة بالإنترنت لتقليل خطر السرقة.

التعليم والتوعية: تعرّف على أساليب الاحتيال الشائعة وكن يقظًا دائمًا.

إخلاء المسؤولية: هذه المعلومات لا تقدم نصائح بشأن الاستثمار أو الضرائب أو الأمور القانونية أو المالية أو المحاسبية أو الاستشارية أو أي خدمات ذات صلة، كما أنها لا تشكل نصيحة لشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. توفر "MEXC تعلم" المعلومات لأغراض مرجعية فقط ولا تُعتبر نصيحة استثمارية. يرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المرتبطة بالاستثمار وممارسة الحذر. المنصة ليست مسؤولة عن قرارات الاستثمار التي يتخذها المستخدمون.


المقالات الشعبية

كيفية استخدام أنواع طلبات MEXC المختلفة في تداول العقود الآجلة: بناء الصفقات بسرعة وبتكلفة منخفضة

كيفية استخدام أنواع طلبات MEXC المختلفة في تداول العقود الآجلة: بناء الصفقات بسرعة وبتكلفة منخفضة

طلب طلبات صفقة صفقات صفقة مواقف طلبكفي سوق العقود الآجلة للعملات المشفرة سريع الوتيرة، يُعد فتح صفقة تداول الخطوة الأولى، وغالبًا ما يكون مفتاح النجاح أو الفشل. يعتمد العديد من المتداولين، وخاصة المبت

تعرف على الميزات الرئيسية في صفحة تداول العقود الآجلة في بورصة MEXC لتجربة أكثر سلاسة

تعرف على الميزات الرئيسية في صفحة تداول العقود الآجلة في بورصة MEXC لتجربة أكثر سلاسة

في سوق العملات المشفرة، أصبح تداول العقود الآجلة أداة مهمة للعديد من المستثمرين لتحسين كفاءة رأس المال واغتنام فرص السوق، وذلك بفضل ميزاته مثل الرافعة المالية العالية والتداول في اتجاهين. لمساعدة المس

ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟

ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟

1. ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟يتيح حدث احتفظ واربح على MEXC للمستخدمين تحقيق عوائد على التوكن المُحتفظ بها في حساباتهم الفورية. يوفر المنتج مرونة كاملة: يُمكن للمستخدمين تداول التوكنات أو سحبها أو

ما هي لوحة تحركات سوق MEXC؟

ما هي لوحة تحركات سوق MEXC؟

1. ما هي لوحة تحركات السوق؟تراقب لوحة تحركات سوق MEXC وتعرض أزواج التداول التي تشهد تقلبات سعرية كبيرة خلال فترة زمنية محددة. من خلال تتبع تحركات الأسعار والمؤشرات الرئيسية لمختلف العملات المشفرة، تسا

مقالات ذات صلة

ما هو KYC؟

ما هو KYC؟

الخلاصةإن KYC (اعرف عميلك) هو متطلب تنظيمي شائع يجب على مقدمي الخدمات المالية الالتزام به. تعمل عمليات تفتيش KYC على مكافحة الأنشطة غير القانونية وغسيل الأموال. في الواقع، KYC هو مقياس رئيسي للوائح مك

شرح المصطلحات الموجودة في صفحة تداول العقود الآجلة

شرح المصطلحات الموجودة في صفحة تداول العقود الآجلة

بالنسبة للمبتدئين، قد يكون تداول العقود الآجلة أكثر تعقيدًا من تداول العقود الفورية، لأنه يحتوي على عدد أكبر من المصطلحات المهنية. لمساعدة المستخدمين الجدد على فهم وإتقان تداول العقود الآجلة بشكل فعال

شرح المصطلحات الموجودة في صفحة معلومات العقود الآجلة

شرح المصطلحات الموجودة في صفحة معلومات العقود الآجلة

قد يجد المتداولون المبتدئون في العقود الآجلة أنفسهم غير ملمين بهذه المصطلحات المهنية ومعانيها عند التداول على صفحة عقود MEXC الآجلة. في صفحة تداول عقود MEXC الآجلة، يتم توفير معلومات ذات صلة بكل زوج ت

دليل المبتدئين: ما هو طلب وقف الحد وكيفية تعيينه على MEXC لتثبيت الأرباح ومنع الخسائر

دليل المبتدئين: ما هو طلب وقف الحد وكيفية تعيينه على MEXC لتثبيت الأرباح ومنع الخسائر

سوق العملات المشفرة متقلب، ويمكن أن تتغير الأسعار بشكل حاد، وحتى التأخيرات الطفيفة قد تؤدي إلى فقدان الفرص أو تكبد خسائر غير ضرورية. يُعد طلب وقف الحد أداة تداول آلية شائعة تُتيح للمستثمرين ضبط سعر تف

اشترك في MEXC
اشترك واحصل على ما يصل إلى 10,000 USDT بونص