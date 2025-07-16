في أسفل صفحة التداول الفوري، يمكنك رؤية سجلات تداول مختلفة، بما في ذلك الطلبات المفتوحة وسجل الطلبات وسجل التداول والصفقات المفتوحة. تقدم هذه المقالة مفاهيم معقدة داخل سجلات التداول هذه، في حين لن يتمفي أسفل صفحة التداول الفوري، يمكنك رؤية سجلات تداول مختلفة، بما في ذلك الطلبات المفتوحة وسجل الطلبات وسجل التداول والصفقات المفتوحة. تقدم هذه المقالة مفاهيم معقدة داخل سجلات التداول هذه، في حين لن يتم
المفاهيم الموضحة في سجلات التداول الفوري

في أسفل صفحة التداول الفوري، يمكنك رؤية سجلات تداول مختلفة، بما في ذلك الطلبات المفتوحة وسجل الطلبات وسجل التداول والصفقات المفتوحة. تقدم هذه المقالة مفاهيم معقدة داخل سجلات التداول هذه، في حين لن يتم شرح المفاهيم البسيطة.

1.الطلبات المفتوحة


في الطلبات المفتوحة، يمكنك رؤية تفاصيل المعاملات الخاصة بطلباتك المفتوحة الحالية، بما في ذلك زوج التداول والتاريخ والنوع والجانب والسعر والكمية ومبلغ الطلب والنسبة المئوية المكتملة وشروط التشغيل.

النوع


يشير مصطلح "النوع" هنا إلى نوع الطلب، بما في ذلك طلب الحد وطلب السوق وطلب وقف الحد. يمكن العثور على الاختلافات المحددة بين أنواع الطلبات هذه في المقالة "أنواع مختلفة من طلبات العقود الفورية".

مكتمل


يشير مصطلح "مكتمل" إلى تقدم ملء الطلب، والذي يتم تمثيله عادةً بنسبة مئوية. عندما تكون النسبة المئوية المكتملة 100%، فهذا يعني أن الطلب قد تم ملبالكامل.

2.سجل الطلبات


في سجل الطلبات، يتم عرض سجلات أحدث 100 طلب خلال الأيام الـ 180 الماضية، بما في ذلك الطلبات المملوؤة والملغاة. تتضمن المعلومات المحددة: زوج التداول والتاريخ والنوع والجانب ومتوسط السعر المنجز والسعر والكمية المنفذة وكمية الطلب ومبلغ الطلب والمبلغ الإجمالي.

متوسط السعر المنجز والسعر


في تفاصيل سجل الطلبات، "متوسط السعر المنجز" و"السعر" مفهومان مرتبطان. متوسط السعر المنجز هو متوسط السعر الذي تم تنفيذ طلبك به بالفعل. عندما تكون كمية الطلب الإجمالية كبيرة نسبيًا، يمكن تقسيم الطلب إلى عدة طلبات أصغر وتنفيذها بالتتابع، وقد يكون لكل من هذه الطلبات الأصغر أسعار تنفيذ مختلفة قليلاً. متوسط أسعار التنفيذ الفعلية هذه هو متوسط السعر المنجز. يشير "السعر" إلى سعر التنفيذ المتوقع الذي أدخلته عند تقديم الطلب. بالنسبة لطلبات الحد وطلبات الحد الأقصى، يكون "السعر" مساويًا للسعر الذي أدخلته. إذا اخترت طلبًا سوقيًا، فسيتم تنفيذ الطلب بأفضل سعر سوقي، وسيعتمد السعر النهائي على نتائج التداول الفعلية.

المنفذ والكمية


"المنفذ" و"الكمية" مفهومان مرتبطان أيضًا. يشير "الكمية" إلى الكمية المتوقعة للتداول عند تقديم طلب. نظرًا لتقلبات السوق، قد لا يتم تنفيذ الطلب بالكامل دفعة واحدة وقد يتم تقسيمه إلى طلبات أصغر يتم تنفيذها بالتتابع. سيتم عرض الكمية الفعلية التي تم تنفيذها في عمود "المنفذ". عندما تساوي الكمية المنفذة كمية الطلب، فهذا يعني أن الطلب قد تم تنفيذه بالكامل.

مبلغ الطلب والإجمالي


"مبلغ الطلب" و"الإجمالي" مفهومان مرتبطان ارتباطًا وثيقًا بالمفاهيم المذكورة سابقًا. يتم حساب مبلغ الطلب على النحو التالي: مبلغ الطلب = السعر * الكمية، وهو ما يمثل القيمة الإجمالية المتوقعة لطلبك عند تقديمه. يتم حساب المبلغ الإجمالي على النحو التالي: الإجمالي = متوسط السعر المملوء* المنفذ، وهو ما يمثل القيمة الإجمالية للطلبات التي تم ملؤها فعليًا في تداولك.

3.سجل التداول


تحت سجل التداول، ستجد سجلات لأحدث 100 صفقة تم إتمامها خلال الأيام الـ 180 الماضية. تتضمن المعلومات المحددة المعروضة زوج التداول وتاريخ التنفيذ والجانب ومتوسط السعر المكتمل والكمية المنفذة والمبلغ الإجمالي والدور والرسوم.

الدور


هناك دوران: صانع ومستفيد. صانع السوق، المعروف أيضًا باسم مزود السيولة، هو المتداول الذي يضع طلبًا بسعر وكمية محددين وينتظر مستخدمًا آخر لمطابقته. يضيف هذا الإجراء السيولة إلى السوق. من ناحية أخرى، المستفيد، المعروف أيضًا باسم متلقي السيولة، هو المتداول الذي يطابق طلبه مع طلب حد أو طلب سوق موجود في دفتر الطلبات. يستهلك هذا الإجراء السيولة من السوق.

الرسوم


"الرسوم" تشير إلى الرسوم المرتبطة بالشراء والبيع. تقدم MEXC أدنى رسوم تداول فورية في السوق بالكامل، مع رسوم صانع السوق 0% ورسوم المستفيد 0%. تقدم MEXC أيضًا أدنى رسوم تداول العقود الآجلة في السوق، مع رسوم صانع تبلغ 0.000% ورسوم مستفيد 0.010%. يمكنك أيضًا استخدام توكن MX لتعويض رسوم المستفيد في العقود الآجلة عن طريق تحويلها إلى حساب العقود الآجلة الخاص بك، والاستمتاع بخصم 10%. (يرجى ملاحظة أن هذا الخصم غير متاح للمتابعين في نسخ التداول).

4.الصفقات المفتوحة


تحت الصفقات المفتوحة، يمكنك عرض المعلومات ذات الصلة بالتوكن التي تحتفظ بها، بما في ذلك اسم التوكن وكمية الصفقة والمبلغ المجمد ومتوسط سعر الشراء والسعر الأخير والتكلفة المقدرة والقيمة المقدرة والربح غير المحقق المقدر.

التكلفة المقدرة والقيمة المقدرة


"التكلفة المقدرة" تشير إلى التكلفة التي اشتريت بها التوكن. يتم حساب تكلفة الصفقة المقدرة على النحو التالي: التكلفة المقدرة = كمية الصفقة * متوسط سعر الشراء. كلما انخفض متوسط سعر الشراء، انخفضت تكلفة الصفقة.
"القيمة المقدرة" و"السعر الأخير" مرتبطان بـ "كمية الصفقة". يتم حساب القيمة التقديرية الحالية على النحو التالي: القيمة التقديرية = كمية الصفقة * السعر الأخير.

PNL غير المحقق


يشير "PNL غير المحقق" إلى PNL غير المحقق الحالي، والذي يتم تمثيله عادةً على أنها قيم التداول والنسب المئوية. يتم حساب PNL غير المحقق المقدر على النحو التالي: PNL غير المحقق المقدر = القيمة التقديرية - التكلفة التقديرية.

تحذير المخاطر: لا تقدم هذه المادة نصائح استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو استشارية، ولا تمثل توصية لشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. "تعلم MEXC" مخصص لأغراض إعلامية فقط ولا يشكل نصيحة استثمارية. يرجى التأكد من أنك تفهم تمامًا المخاطر المتضمنة واستثمار بحذر. جميع قرارات الاستثمار التي يتخذها المستخدمون هي قرارات مستقلة ولا تتعلق بهذه المنصة.

كيفية استخدام أنواع طلبات MEXC المختلفة في تداول العقود الآجلة: بناء الصفقات بسرعة وبتكلفة منخفضة

تعرف على الميزات الرئيسية في صفحة تداول العقود الآجلة في بورصة MEXC لتجربة أكثر سلاسة

ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟

ما هي لوحة تحركات سوق MEXC؟

كيفية الاقتراض والسداد باستخدام قروض MEXC

ما هو الفرق بين تداول العقود الفوري وتداول العقود الآجلة؟

دليل المبتدئين: ما هو طلب وقف الحد وكيفية تعيينه على MEXC لتثبيت الأرباح ومنع الخسائر

دليلك لقواعد تداول العقود الفورية الفعال في MEXC

