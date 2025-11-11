Boundless 是一個通用的、無需許可的零知識網絡，將零知識證明的威力帶到每條鏈上。它由 RISC-V zkVM 和一種名為可驗證工作量證明 (PoVW) 的新型專利加密原語提供支持，該原語使用協議的原生代幣零知識幣 ($ZKC) 激勵去中心化的零知識礦工網絡。 Boundless 的技術由 RISC Zero 開發和發布，RISC Zero 是首個 RISC-V zkVM 的創新者；它提供可擴展的零知識證明，以滿足 web3 對來自 Layer1、L2、橋接器、DeFi 應用等平台的零知識證明日益增長的需求。