Vision (VSN) 是 Bitpanda Web3 生態系統的原生代幣，旨在凝聚力量，讓 Web3 觸手可及、觸手可及，並為每個人帶來回報。 Vision 超越了傳統交易所代幣的範疇，賦能一個合規、以用戶為中心的生態系統，為歐洲乃至全球去中心化金融的未來而建構。