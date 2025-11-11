Velvet 是一款 DeFAI 作業系統，旨在簡化鏈上研究、交易和投資組合管理。 Velvet 應用程式已在 BNB 鏈、Base、Solana、以太坊和 Sonic 上線，擁有超過 10 萬名用戶交易和執行 DeFi 策略。其整合了多智能體 AI Co-Pilot，可使用自然語言幫助用戶發現、分析和執行新機會。 Velvet 的基礎設施還允許其他人創建代幣化的 DeFi 策略，並透過 UI 或 API 進行管理，目前已有超過 1 萬個由 KOL、交易員和加密對沖基金創建的金庫。