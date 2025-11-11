交易和支付代幣 (TPT) — TPT 是 Ultima Chain 網路的交易和支付代幣。它允許您啟動自動交易、參與產品生態系統，並因使用區塊鏈而獲得能源代幣。 TPT 代幣允許用戶凍結，凍結後將收到 UENERGY 代幣的返還交易。在 ULTIMA 區塊鏈中，UENERGY 代幣可用於支付網路費用，而非能源資源。