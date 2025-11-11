Recall 是 AI 代理商經濟的去中心化聲譽與發現層，旨在滿足 AI 代理商對透明、可驗證的排名和協調的迫切需求。 Recall 以基於 Base 建構的應用程式和智慧合約（透過 Axelar 實現跨鏈互通性）為基礎，儲存可驗證的代理遙測數據，確保為 Web3 和企業用戶提供信任最小化的協調。