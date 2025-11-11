Linea 是一個以第一原理打造的 Layer 2，旨在強化以太坊以及整個 ETH 經濟體。其設計的每個面向——從具生產力的 ETH 銷毀機制、資本效率高的原生收益，到與以太坊等效的 zk 技術——都進一步放大了以太坊主網的價值與實用性。所有這些皆由該領域最大的生態基金支持，並由最值得信任的以太坊建設者管理。憑藉機構級基礎設施與深度整合的 DeFi，Linea 成為 ETH 資本的最佳鏈，讓每一筆交易與每一個區塊都能加強以太坊。