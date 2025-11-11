INFINIT 是一個由人工智慧驅動的 DeFi 智慧協議，它使任何人都能透過智慧代理和自然語言介面發現、評估和執行 DeFi 機會。 INFINIT 的核心在於賦能 Agentic DeFi 經濟體——一個去中心化的、基於代理的基礎設施，KOL 和 DeFi 專家可以與社區共同創建策略並實現盈利，而用戶只需單擊即可訪問和執行多步驟的 DeFi 策略。透過將人工智慧代理、基於提示的介面和一鍵式 DeFi 執行功能整合到一個平台中，INFINIT 簡化了 DeFi 的訪問，並使所有人都能輕鬆存取 DeFi。