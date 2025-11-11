INFINIT（IN）代幣經濟學

INFINIT（IN）代幣經濟學

深入了解 INFINIT（IN），包括其代幣供應、分配模型以及實時市場數據。
更新時間：2025-11-11 07:39:46 (UTC+8)
USD

INFINIT（IN）代幣經濟學和價格數據分析

快速了解 INFINIT（IN）的代幣經濟數據，包括市值、供應量、FDV 和歷史價格，幫助您輕鬆掌握幣種現狀與市場表現。

市值：
$ 26.95M
$ 26.95M$ 26.95M
總供應量：
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
流通量：
$ 268.94M
$ 268.94M$ 268.94M
FDV (完全稀釋估值)：
$ 100.20M
$ 100.20M$ 100.20M
最高價：
$ 0.33949
$ 0.33949$ 0.33949
最低價：
$ 0.053529767930225576
$ 0.053529767930225576$ 0.053529767930225576
目前價格：
$ 0.1002
$ 0.1002$ 0.1002

INFINIT（IN）資訊

INFINIT 是一個由人工智慧驅動的 DeFi 智慧協議，它使任何人都能透過智慧代理和自然語言介面發現、評估和執行 DeFi 機會。 INFINIT 的核心在於賦能 Agentic DeFi 經濟體——一個去中心化的、基於代理的基礎設施，KOL 和 DeFi 專家可以與社區共同創建策略並實現盈利，而用戶只需單擊即可訪問和執行多步驟的 DeFi 策略。透過將人工智慧代理、基於提示的介面和一鍵式 DeFi 執行功能整合到一個平台中，INFINIT 簡化了 DeFi 的訪問，並使所有人都能輕鬆存取 DeFi。

幣種官網：
https://infinit.tech/
幣種白皮書：
https://drive.google.com/file/d/1OIXvc2sis97FieGkkjENKvO7MDmUbQlH/view
區塊查詢：
https://etherscan.io/token/0x61fac5f038515572d6f42d4bcb6b581642753d50

INFINIT（IN）代幣經濟模型：關鍵指標與應用場景

了解 INFINIT（IN）的代幣經濟模型，對於分析其長期價值、可持續性和發展潛力至關重要。

關鍵代幣經濟指標及其計算方式：

總供應量（Total Supply）：

已創建或將要創建的 IN 代幣的最大數量。

流通供應量（Circulating Supply）：

目前市場上可供交易和公眾持有的代幣數量。

最大供應量（Max Supply）：

IN 代幣可能存在的總數量上限。

完全稀釋估值（FDV）：

目前價格 × 最大供應量，預測所有代幣完全流通時的總市值。

通脹率（Inflation Rate）：

反映新代幣發行的速度，影響稀缺性及長期價格走勢。

為什麼這些代幣經濟指標對交易者很重要？

流通供應量高 = 流動性強。

最大供應量有限 + 低通脹率 = 具備長期價格上漲潛力。

代幣分配透明 = 增強項目信任度，降低中心化風險。

FDV 高而目前市值低 = 可能存在高估風險的訊號。

現在您已經了解了 IN 代幣經濟模型的功能，趕快查看 IN 代幣的實時價格吧！

如何購買 IN

想將 INFINIT（IN）添加到您的投資組合中嗎？MEXC 提供多種購買 IN 的方式，包括信用卡、銀行轉帳和點對點交易。無論您是新手還是專業用戶，MEXC 都能讓您輕鬆、安全地購買加密貨幣。

INFINIT（IN）價格歷史

分析 IN 的價格歷史有助於用戶了解過去的市場走勢、關鍵支撐/阻力位以及波動模式。無論是追蹤歷史最高價，還是識別趨勢，歷史數據都是價格預測和技術分析的重要組成部分。

IN 價格預測

想知道 IN 的未來走勢嗎？我們的 IN 價格預測頁面結合市場情緒、歷史趨勢和技術指標，為您提供前瞻性的觀點。

為什麼選擇 MEXC？

MEXC 是全球領先的加密貨幣交易所，深受全球數百萬用戶信賴。無論您是新手還是資深交易者，MEXC 都是您進入加密世界的最便捷途徑。

支持現貨與合約，超過 4,000 個交易對
上幣速度領先業內其他中心化交易所
行業 #1 的流動性
超低手續費，配備 24/7 客服支援
用戶資金擁有 100%+ 儲備金透明度
超低門檻：1 USDT 即可購買加密貨幣
mc_how_why_title
立刻嘗試用 1 USDT 購買加密貨幣，輕鬆入門無負擔！

免責聲明

代幣經濟數據來自第三方。MEXC 不保證其準確性。請在做出任何投資決策前自行審慎評估。

請閱讀並理解《用戶協議》《隱私政策》