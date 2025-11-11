$GP，又稱 Graphite Protocol，是與 Solana 生態緊密相關的迷因幣，由 SolportTom 團隊管理，參與過 @bonk_fun 和 @LiveBonk 等項目開發。$GP 在生態系中用於獎勵機制，官方推特定期發布動態並推動跨項目合作。

現在您已經了解了 GP 代幣經濟模型的功能，趕快查看 GP 代幣的實時價格 吧！

目前市場上可供交易和公眾持有的代幣數量。

已創建或將要創建的 GP 代幣的最大數量。

了解 Graphite（GP）的代幣經濟模型，對於分析其長期價值、可持續性和發展潛力至關重要。

如何購買 GP 想將 Graphite（GP）添加到您的投資組合中嗎？MEXC 提供多種購買 GP 的方式，包括信用卡、銀行轉帳和點對點交易。無論您是新手還是專業用戶，MEXC 都能讓您輕鬆、安全地購買加密貨幣。 立即了解如何在 MEXC 上購買 GP！

Graphite（GP）價格歷史 分析 GP 的價格歷史有助於用戶了解過去的市場走勢、關鍵支撐/阻力位以及波動模式。無論是追蹤歷史最高價，還是識別趨勢，歷史數據都是價格預測和技術分析的重要組成部分。 立即查看 GP 的價格歷史！