Griffin AI 是成長最快的 DeFi 無代碼代理建構器，支援超過 15,000 個即時代理程式。其關鍵優勢很簡單：真正有效的代理程式——例如交易執行代理 (TEA)，它可以跨主流區塊鏈和錢包無縫執行掉期和收益策略。 Griffin AI 由 Oliver Feldmeier 領導的明星工程團隊構建和運營，Oliver Feldmeier 創立了歐洲首批受監管的數位資產交易所之一，並在納斯達克以 1 億美元 IPO 將其成功上市。 Griffin AI 將成熟的領導力與強大的技術執行力相結合。該項目旨在透過提供直接在鏈上運行的超級智慧代理，滿足價值 1 兆美元的 DeFi 市場需求，而目前 95% 的項目都缺乏 AI 能力。 Griffin AI 代理程式已與 BNB Chain、NEAR Protocol、Cardano Foundation、Arbitrum、1inch、Uniswap 和 Bithumb 的 Burrito Wallet 整合並獲得其信任，更多一線專案正在加入該生態系統。這個未來的核心是 Griffin AI 的原生代幣 $GAIN——代理 DeFi 的燃料，也是當今加密貨幣領域最大的機會之一。
Griffin AI（GAIN）代幣經濟模型：關鍵指標與應用場景
了解 Griffin AI（GAIN）的代幣經濟模型，對於分析其長期價值、可持續性和發展潛力至關重要。
關鍵代幣經濟指標及其計算方式：
總供應量（Total Supply）：
已創建或將要創建的 GAIN 代幣的最大數量。
流通供應量（Circulating Supply）：
目前市場上可供交易和公眾持有的代幣數量。
最大供應量（Max Supply）：
GAIN 代幣可能存在的總數量上限。
完全稀釋估值（FDV）：
目前價格 × 最大供應量，預測所有代幣完全流通時的總市值。
通脹率（Inflation Rate）：
反映新代幣發行的速度，影響稀缺性及長期價格走勢。
為什麼這些代幣經濟指標對交易者很重要？
流通供應量高 = 流動性強。
最大供應量有限 + 低通脹率 = 具備長期價格上漲潛力。
代幣分配透明 = 增強項目信任度，降低中心化風險。
FDV 高而目前市值低 = 可能存在高估風險的訊號。
Griffin AI（GAIN）價格歷史
分析 GAIN 的價格歷史有助於用戶了解過去的市場走勢、關鍵支撐/阻力位以及波動模式。無論是追蹤歷史最高價，還是識別趨勢，歷史數據都是價格預測和技術分析的重要組成部分。
GAIN 價格預測
想知道 GAIN 的未來走勢嗎？我們的 GAIN 價格預測頁面結合市場情緒、歷史趨勢和技術指標，為您提供前瞻性的觀點。
