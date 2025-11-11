Griffin AI 是成長最快的 DeFi 無代碼代理建構器，支援超過 15,000 個即時代理程式。其關鍵優勢很簡單：真正有效的代理程式——例如交易執行代理 (TEA)，它可以跨主流區塊鏈和錢包無縫執行掉期和收益策略。 Griffin AI 由 Oliver Feldmeier 領導的明星工程團隊構建和運營，Oliver Feldmeier 創立了歐洲首批受監管的數位資產交易所之一，並在納斯達克以 1 億美元 IPO 將其成功上市。 Griffin AI 將成熟的領導力與強大的技術執行力相結合。該項目旨在透過提供直接在鏈上運行的超級智慧代理，滿足價值 1 兆美元的 DeFi 市場需求，而目前 95% 的項目都缺乏 AI 能力。 Griffin AI 代理程式已與 BNB Chain、NEAR Protocol、Cardano Foundation、Arbitrum、1inch、Uniswap 和 Bithumb 的 Burrito Wallet 整合並獲得其信任，更多一線專案正在加入該生態系統。這個未來的核心是 Griffin AI 的原生代幣 $GAIN——代理 DeFi 的燃料，也是當今加密貨幣領域最大的機會之一。