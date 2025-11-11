Avantis 是一個去中心化的永續合約交易所，旨在提供加密貨幣和現實世界資產 (RWA) 的高槓桿交易，包括外匯、大宗商品、指數以及即將上線的股票。 Avantis 由 Pantera 和 Coinbase 提供支持，是 Coinbase 平台上交易量最大的去中心化交易所，並將機構級產品引入 DeFi 領域，讓用戶在透明、無需許可的環境中以高達 500 倍的槓桿進行交易。