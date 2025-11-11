ATLETA 是一個模組化、多層、兼容 EVM 的智慧合約平台和區塊鏈網絡，強調安全性和去中心化，同時保持可擴展性和互通性。 ATLETA 是一個旨在保護和加速體育數位化、模擬商品代幣化以及體育市場從私人市場向公共市場的轉型的基礎設施。 ATLETA 使用 RUST 語言編寫，並基於 Substrate 框架構建，繼承了眾多久經考驗的技術經濟原語，與其他公共網絡相比，ATLETA 能夠實現更高的交易效率、結算保障和更廣泛的編程範式。