AURA 是您的專屬 AI 代理，讓您在 Web3 領域保持領先地位變得前所未有的輕鬆。它會密切關注市場動態，推薦投資機會，並根據您的鏈上活動和風險狀況，為您執行操作。無論是尋找最佳借貸協議、領取空投、鑄造 NFT，還是最大化您的 DeFi 收益，AURA 都能為您分擔重任。 AURA 的 AI 代理框架還可為 Web3 應用程式和錢包提供個人化策略和自動化功能，進一步提升使用者體驗。