Solana 可能獲得強勁提升，因為 Firedancer 針對區塊限制

Solana 的性能提升本週獲得新動力，由 Jump 主導的替代高性能驗證節點客戶端 Firedancer 背後的工程師們提交了一份新的 Solana 改進文件（SIMD-0370），提議移除網絡的區塊級計算單元（CU）限制——他們認為在 Alpenglow 之後，這一限制已經變得多餘，且移除後將在需求激增時立即帶來更高的吞吐量和更低的延遲。

Solana 的下一次渦輪增壓

這份由「Firedancer 團隊」撰寫並於 2025 年 9 月 24 日提交的拉取請求，明確定位為「Alpenglow 後」的提案。在 Alpenglow 中，如果投票節點無法在分配的時間內執行提議的區塊，就會廣播 SkipVote。由於慢速區塊會被自動跳過，作者認為每個區塊單獨由協議強制執行的 CU 上限已經不再必要。

「在 Alpenglow 中，如果投票節點無法及時執行區塊，就會廣播 SkipVote... 因此，本 SIMD 移除了區塊計算單元限制的強制執行，」文件指出，描述在升級後的調度規則下，這一限制已經變得多餘。

除了技術上的簡潔性，作者還提出了更明確的經濟對齊。他們認為，當前的區塊級 CU 上限通過協議而非硬件和軟件改進來限制容量，破壞了激勵機制。移除它將允許生產者填充區塊至其機器可以安全處理和傳播的程度，將客戶端和硬件競爭推向前沿。

「網絡的容量不是由硬件的能力決定，而是由任意的區塊計算單元限制決定，」他們寫道，隨後概述了為何解除這一限制將重新調整驗證節點客戶端和程序開發者的激勵機制。

來自核心貢獻者和客戶端團隊的早期代碼審查評論強調了這一變更對近期用戶的影響和變更的邊界。一位審查者總結了實際好處：「今天移除限制對生態系統和終端用戶有切實的好處...無需等待網絡未來架構的完善。」另一位強調某些區塊限制將會保留，引用「最大碎片限制」，而其他人則建議網絡應該暫時保留每筆交易的 CU 限制，並將其任何變更視為一個單獨的、更深遠的討論。

安全性和活躍度考量成為焦點。審查者要求提案明確說明為何即使區塊太重而無法及時傳播，安全性仍能得到保障；Alpenglow 的答案是，這類區塊根本不會被投票通過，即它們會被跳過——維持前進而不懲罰網絡。Firedancer 作者同意，決定性的護欄是時鐘和傳播預算，而非靜態的 CU 上限。

該提案還解決了吞吐量辯論中的一個常見問題：協調。如果一個區塊生產者積極升級硬件而其他人落後，網絡是否會因跳過的區塊而產生波動？一位審查者指出，過於雄心勃勃的生產者已經在自我校準，因為錯過區塊意味著錯過獎勵，自然將區塊大小限制在同行能夠及時接受的範圍內。文件進一步論證，隨著 CU 限制的消除，市場力量將主導容量：優化執行、網絡和調度的生產者和客戶端團隊將贏得更多區塊和費用，隨著需求的增加推動邊界向外擴展。

至關重要的是，SIMD-0370 具有未來兼容性。Solana 長期路線圖中的多個並行提議者的持續設計有時假設存在區塊限制，有時則不假設。審查者強調，移除當前限制不會阻礙未來的並行提議者架構；它只是解鎖了「今天就能實現」的改進。

雖然 GitHub 討論提供了技術實質，但 Anza——Solana 客戶端團隊 Agave 的背後力量——也在社交渠道上放大了這一提案，表明客戶端團隊廣泛關注這一變更及其面向用戶的影響。

如果 SIMD-0370 部署，用戶和開發者會有什麼變化？在高峰期——空投、鑄造、市場波動——只要區塊能在時隙時間內執行和傳播，就能承載更多計算，潛在地提高持續吞吐量並平滑費用峰值。

對於 Solana 開發者來說，更高的空間和更強的客戶端/硬件優化激勵可能會減少高需求工作負載的尾部延遲，儘管仍需要優化程序的並行性和局部性。對於驗證者來說，競爭優勢將更傾向於執行效率、網絡性能和智能區塊構建策略，平衡費用收入與生產過重而被跳過的區塊風險。

與所有 SIMD 一樣，這一變更需要經過社區審查、實施和跨驗證節點客戶端的部署協調。但方向很明確。在 Alpenglow 之後，Solana 的設計者認為時隙時間預算才是真正的限制因素。

截至發稿時，Solana 交易價格為 $205.38。