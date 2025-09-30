交易所DEX+
買幣行情現貨交易合約交易500X理財活動
更多
ELIZAOS 狂歡盛典
Solana 的性能推進本週獲得了新的動力，由 Jump 牽頭的替代高性能驗證器客戶端 Firedancer 背後的工程師們提交了一份新的 Solana 改進文檔（SIMD-0370），旨在移除網絡的區塊級計算單元（CU）限制——他們認為這一變更在 Alpenglow 之後已經變得多餘，並且將立即轉化為更高的吞吐量和更低的延遲 [...]Solana 的性能推進本週獲得了新的動力，由 Jump 牽頭的替代高性能驗證器客戶端 Firedancer 背後的工程師們提交了一份新的 Solana 改進文檔（SIMD-0370），旨在移除網絡的區塊級計算單元（CU）限制——他們認為這一變更在 Alpenglow 之後已經變得多餘，並且將立即轉化為更高的吞吐量和更低的延遲 [...]

Solana 可能獲得強勁提升，因為 Firedancer 針對區塊限制

作者：Bitcoinist
2025/09/30 10:00
GET
GET$0.001043-1.23%
Turbo
TURBO$0.002129-3.79%
Boost
BOOST$0.05189-15.79%
Blockstreet
BLOCK$0.0189-2.37%
EPNS
PUSH$0.0148-3.52%

Solana 的性能提升本週獲得新動力，由 Jump 主導的替代高性能驗證節點客戶端 Firedancer 背後的工程師們提交了一份新的 Solana 改進文件（SIMD-0370），提議移除網絡的區塊級計算單元（CU）限制——他們認為在 Alpenglow 之後，這一限制已經變得多餘，且移除後將在需求激增時立即帶來更高的吞吐量和更低的延遲。

Solana 的下一次渦輪增壓

這份由「Firedancer 團隊」撰寫並於 2025 年 9 月 24 日提交的拉取請求，明確定位為「Alpenglow 後」的提案。在 Alpenglow 中，如果投票節點無法在分配的時間內執行提議的區塊，就會廣播 SkipVote。由於慢速區塊會被自動跳過，作者認為每個區塊單獨由協議強制執行的 CU 上限已經不再必要。

「在 Alpenglow 中，如果投票節點無法及時執行區塊，就會廣播 SkipVote... 因此，本 SIMD 移除了區塊計算單元限制的強制執行，」文件指出，描述在升級後的調度規則下，這一限制已經變得多餘。

除了技術上的簡潔性，作者還提出了更明確的經濟對齊。他們認為，當前的區塊級 CU 上限通過協議而非硬件和軟件改進來限制容量，破壞了激勵機制。移除它將允許生產者填充區塊至其機器可以安全處理和傳播的程度，將客戶端和硬件競爭推向前沿。

「網絡的容量不是由硬件的能力決定，而是由任意的區塊計算單元限制決定，」他們寫道，隨後概述了為何解除這一限制將重新調整驗證節點客戶端和程序開發者的激勵機制。

來自核心貢獻者和客戶端團隊的早期代碼審查評論強調了這一變更對近期用戶的影響和變更的邊界。一位審查者總結了實際好處：「今天移除限制對生態系統和終端用戶有切實的好處...無需等待網絡未來架構的完善。」另一位強調某些區塊限制將會保留，引用「最大碎片限制」，而其他人則建議網絡應該暫時保留每筆交易的 CU 限制，並將其任何變更視為一個單獨的、更深遠的討論。

安全性和活躍度考量成為焦點。審查者要求提案明確說明為何即使區塊太重而無法及時傳播，安全性仍能得到保障；Alpenglow 的答案是，這類區塊根本不會被投票通過，即它們會被跳過——維持前進而不懲罰網絡。Firedancer 作者同意，決定性的護欄是時鐘和傳播預算，而非靜態的 CU 上限。

該提案還解決了吞吐量辯論中的一個常見問題：協調。如果一個區塊生產者積極升級硬件而其他人落後，網絡是否會因跳過的區塊而產生波動？一位審查者指出，過於雄心勃勃的生產者已經在自我校準，因為錯過區塊意味著錯過獎勵，自然將區塊大小限制在同行能夠及時接受的範圍內。文件進一步論證，隨著 CU 限制的消除，市場力量將主導容量：優化執行、網絡和調度的生產者和客戶端團隊將贏得更多區塊和費用，隨著需求的增加推動邊界向外擴展。

至關重要的是，SIMD-0370 具有未來兼容性。Solana 長期路線圖中的多個並行提議者的持續設計有時假設存在區塊限制，有時則不假設。審查者強調，移除當前限制不會阻礙未來的並行提議者架構；它只是解鎖了「今天就能實現」的改進。

雖然 GitHub 討論提供了技術實質，但 Anza——Solana 客戶端團隊 Agave 的背後力量——也在社交渠道上放大了這一提案，表明客戶端團隊廣泛關注這一變更及其面向用戶的影響。

如果 SIMD-0370 部署，用戶和開發者會有什麼變化？在高峰期——空投、鑄造、市場波動——只要區塊能在時隙時間內執行和傳播，就能承載更多計算，潛在地提高持續吞吐量並平滑費用峰值。

對於 Solana 開發者來說，更高的空間和更強的客戶端/硬件優化激勵可能會減少高需求工作負載的尾部延遲，儘管仍需要優化程序的並行性和局部性。對於驗證者來說，競爭優勢將更傾向於執行效率、網絡性能和智能區塊構建策略，平衡費用收入與生產過重而被跳過的區塊風險。

與所有 SIMD 一樣，這一變更需要經過社區審查、實施和跨驗證節點客戶端的部署協調。但方向很明確。在 Alpenglow 之後，Solana 的設計者認為時隙時間預算才是真正的限制因素。

截至發稿時，Solana 交易價格為 $205.38。

Solana price
免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

您可能也會喜歡

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

BlockchainFX 在預售中突破 1100 萬美元並獲得 AOFA 許可證，隨著 Stellar 和 Hedera 停滯，它正成為下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣。
分享
Blockchainreporter2025/11/11 19:35
Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

TLDR: Wintermute 表示，Bitcoin 需要接近歷史高點才能帶動山寨幣反彈。加密貨幣情緒在美國財政和政策頭條後有所改善。GMCI-30 指數增加了 0.7%，由 DePIN 和 L2s 領漲。儘管宏觀環境改善，山寨幣廣度仍然疲弱。加密貨幣市場在數週波動後正在重新穩定。根據 Wintermute 最新市場 [...] 這篇文章《Bitcoin 必須重回高點才能帶動山寨幣反彈，Wintermute 表示》首次發表於 Blockonomi。
NEAR
NEAR$2.668-7.39%
Union
U$0.006097-1.15%
Index Cooperative
INDEX$0.881--%
分享
Blockonomi2025/11/11 19:01
TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

TLDR TeraWulf 第三季度營收達到了 $50.6 百萬，隨著 Bitcoin 價格幾乎翻倍，同比增加了 87% 公司開採了 377 個 Bitcoin，相比 2024 年第三季度的 555 個，但平均 Bitcoin 價格從 $61,023 跳升到了 $114,390 數位資產營收總計 $43.4 百萬，其中包括來自高性能計算租賃的新收入 TeraWulf 與 [...] 簽訂了價值 $6.7 十億的 AI 基礎設施交易 這篇文章《TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收隨著 Bitcoin 價格幾乎翻倍而激增 87%》首次發表於 Blockonomi。
4
4$0.06181-5.06%
Sleepless AI
AI$0.06147-4.50%
分享
Blockonomi2025/11/11 19:44

熱門新聞

更多

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

Coinbase 在 MON 發行前推出代幣銷售平台供投資者使用

搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

快速閱讀

更多

Tether Gold 與實物黃金投資比較（更新於 2025 年 11 月 11 日）

XAUT 費用與交易成本解析

Tether Gold (XAUT) 保存財富的安全性

Tether Gold 支援的區塊鏈與網路

XAUT 流動性與交易量分析

加密貨幣價格

mc_price_img_alt

比特幣

BTC

$104,440.21
$104,440.21$104,440.21

-0.58%

mc_price_img_alt

以太幣

ETH

$3,562.83
$3,562.83$3,562.83

+1.23%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$163.41
$163.41$163.41

-1.73%

mc_price_img_alt

瑞波幣

XRP

$2.4524
$2.4524$2.4524

-3.03%

mc_price_img_alt

狗狗幣

DOGE

$0.17797
$0.17797$0.17797

-0.70%