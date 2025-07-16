什麽是比特幣現貨 ETF





早在 2013 年和 2018 年，Winklevoss 兄弟前後兩次遞交了比特幣現貨 ETF 申請，均被 SEC 拒絕。截止 2023 年，越來越多的金融機構加入到申請比特幣現貨 ETF 隊伍中來。





為什麽申請比特幣現貨 ETF 的機構越來越多，為什麽比特幣現貨 ETF 會引起這麽多的關注，這篇內容將為您全面解析比特幣現貨 ETF 。









ETF 即交易型開放式指數基金（Exchange Traded Funds），又稱交易所交易基金，是一種類似於股票的投資基金，可以在證券交易所進行交易。





ETF 通過實物擔保的形式將特定資產證券化，投資者僅需購買該機構所發行的基金份額，即可間接持有相應投資標的的敞口。





比特幣 ETF 指的是持有將比特幣作為標的資產的交易所基金。當用戶在購買比特幣現貨 ETF 時，本質上是在購買比特幣，但是實際上用戶並不持有比特幣。截止目前還沒有真正的比特幣現貨 ETF。









1. 監管合規：比特幣現貨 ETF 是在傳統證券交易所進行交易，受到相關機構監管運作。對於投資者來說受到監管的市場能夠提供更多信心和保障。





2. 降低投資門檻：不需要學習和掌握錢包使用等加密技能，熟悉的傳統金融產品買賣方式，降低投資者參與進入門檻。





3. 成本低：通常購買比特幣現貨 ETF 比直接購買 BTC 成本更低，這對注重成本的投資用戶具有吸引力。





4. 安全：用戶購買比特幣現貨 ETF 並不是真實持有比特幣，在賺取由於比特幣價格波動產生的收益同時，免於數字錢包丟失被盜的風險。









投資信托是在證券交易所上市的封閉式投資基金。加密領域灰度的 GBTC 就屬於比特幣信托產品。





ETF 和信托產品最大區別在於，ETF 是開放式的，做市商隨意創建和贖回，有充足的流動性；而投資信托是封閉式的，不容易創建也沒有積極的贖回計劃。





ETF 可以整個交易日進行買賣，投資信托只能在交易日結束時交易一次。ETF 的成本通常低於投資信托。









2013 年 Winklevoss 兄弟向 SEC 提交 S-1 文件，正式表明他們打算推出與比特幣掛鉤的 ETF。2018 年再次提交申請，兩次申請均被 SEC 拒絕。





2018 年 8 月 資產管理公司 VanEck 提交比特幣現貨 ETF 申請，9 月撤回申請。隨後於 2021 年 3 月和 2022 年 6 月先後兩次提交申請，均被 SEC 拒絕。





2021 年 4 月，資產管理公司 Valkyrie Investments 提交比特幣現貨 ETF 申請，12 月被 SEC 拒絕。





2021 年 5 月富達（Fidelity）提交比特幣現貨 ETF 申請，2022 年 2 月被 SEC 拒絕。





2021 年 6 月 ARK Invest 與瑞士 ETF 提供商 21Shares 合作提交 ARK 21Shares 比特幣 ETF 申請，2022 年 4 月被 SEC 拒絕。同年 5 月再次提交，於 2023 年 1 月再次被拒。





2021 年 7 月紐約基金管理公司 Global X 遞交申請，2022 年 3 月被拒絕。





2021 年 10 月 Bitwise 首次遞交比特幣現貨 ETF 申請，於 2022 年 6 月被拒絕。





2021 年 10 月 19 日，美國批準第一個比特幣期貨 ETF。





灰度（Grayscale）同時提交將 GBTC 轉換為比特幣現貨 ETF 的申請。2022 年 6 月 SEC 拒絕申請，理由為公司在防止可能的欺詐方面做得不夠。灰度將 SEC 告上法庭，於 2023 年 8 月勝訴。





2021 年 12 月 WisdomTree 提交比特幣現貨 ETF 申請，於 2022 年 10 月被拒絕。





2023 年 4 月 ARK Invest 與 21Shares 第三次提交比特幣現貨 ETF 申請。





2023 年 6 月 貝萊德（BlackRock）、Valkyrie 提交了比特幣現貨 ETF 申請。





2023 年 7 月至 8 月期間，WisdomTree、VanEck、Fidelity/Wise Origin、Bitwise、Global X 再次向 SEC 提交申請。





2024 年美東時間 1 月 10 日，SEC 首次批准首批在美國上市的 11 支比特幣 ETF。









盡管加密貨幣近年來有了較大發展，越來越多人關注到這一領域，但是和傳統金融相比規模依舊比較小。比特幣現貨 ETF 的通過代表著主流市場接受和認可，將會進一步推動比特幣在投資者心中的接受度。





比特幣現貨 ETF 的通過，將會帶來更大量級的資本入場，提高整個加密市場的流動性，同時也是對比特幣一次巨大的曝光和普及，讓更多用戶認識、了解並參與進來。





更重要的是，比特幣現貨 ETF 通過代表著美國監管部門從法律上認可了比特幣的金融產品地位，這是比特幣發展史上的又一里程碑事件。



