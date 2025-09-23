什麼是 MEXC 滾倉操作？

1. 什麼是滾倉 滾倉是一種利用浮動盈利作為保證金繼續開倉的交易策略。其核心機制是將未平倉頭寸的帳面盈利直接用作新倉位的保證金，從而在不追加資金的情況下擴大持倉規模。 這種策略的運作原理是透過高槓桿放大資金效率，在強勁的單邊趨勢行情中實現複利增長。交易者不斷將浮盈轉化為實際倉位，讓初始資金像滾雪球一樣在趨勢延續過程中迅速增長。每一次成功的加倉都會使總倉位和潛在收益呈指數級遞增。 2. 滾倉的操作流1. 什麼是滾倉 滾倉是一種利用浮動盈利作為保證金繼續開倉的交易策略。其核心機制是將未平倉頭寸的帳面盈利直接用作新倉位的保證金，從而在不追加資金的情況下擴大持倉規模。 這種策略的運作原理是透過高槓桿放大資金效率，在強勁的單邊趨勢行情中實現複利增長。交易者不斷將浮盈轉化為實際倉位，讓初始資金像滾雪球一樣在趨勢延續過程中迅速增長。每一次成功的加倉都會使總倉位和潛在收益呈指數級遞增。 2. 滾倉的操作流
1. 什麼是滾倉


滾倉是一種利用浮動盈利作為保證金繼續開倉的交易策略。其核心機制是將未平倉頭寸的帳面盈利直接用作新倉位的保證金，從而在不追加資金的情況下擴大持倉規模。

這種策略的運作原理是透過高槓桿放大資金效率，在強勁的單邊趨勢行情中實現複利增長。交易者不斷將浮盈轉化為實際倉位，讓初始資金像滾雪球一樣在趨勢延續過程中迅速增長。每一次成功的加倉都會使總倉位和潛在收益呈指數級遞增。

2. 滾倉的操作流程


滾倉操作的基本流程是這樣的：交易者先用初始資金開倉，當這筆交易獲利後，不是提取利潤，而是將全部資金（本金加利潤）作為下一次交易的本金繼續開倉。如果連續成功，資金會呈現指數級增長。我們以一個例子來進行滾倉操作說明。為方便理解，本文中的舉例均不計算手續費支出、資金費用收支和開平倉可能產生的滑點等情況。

初始開倉：假設用戶有 10,000 USDT 本金，BTC 當前價格 40,000 USDT。用戶判斷未來 BTC 會上漲，於是使用 10 倍槓桿開多：
  • 本金：10,000 USDT
  • 槓桿：10倍
  • 可開倉位：100,000 USDT（相當於 2.5 個 BTC）
  • 開倉價格：40,000 美元

第一次滾倉：BTC 漲到 44,000 美元，用戶的持倉浮盈為：
  • 漲幅：10%
  • 倉位盈利：10,000 USDT（10倍 槓桿，10% 漲幅等於 100% 收益）
  • 帳戶總權益：20,000 USDT（本金+浮盈）

此時進行滾倉操作，用戶不平倉提取利潤，而是使用 20,000 USDT 的總權益繼續加倉：
  • 新增倉位：100,000 USDT（使用浮盈 10,000 USDT 作為保證金，10 倍槓桿）
  • 總倉位：200,000 USDT（相當於 4.5 個BTC）

第二次滾倉：BTC 繼續漲到 47,960 美元，從 44,000 漲了 9%：
  • 漲幅：9%
  • 新倉位盈利：200,000 × 9% = 18,000 USDT
  • 帳戶總權益：38,000 USDT
  • 繼續滾倉：用新增的 18,000 USDT 浮盈開倉 180,000 USDT
  • 總倉位達到：380,000 USDT

結果對比：如果 BTC 價格最終漲到 52,000 美元：

不滾倉的情況：
初始 2.5 個 BTC，從 40,000 USDT 漲到 52,000 USDT
盈利：2.5 × 12,000 = 30,000 USDT
帳戶總權益：40,000 USDT

滾倉的情況：
最終持有約 7.9 個 BTC 的倉位
從 47,960 漲到 52,000（約 8.4% 漲幅）
最後一段盈利：380,000 × 8.4% = 31,920 USDT
帳戶總權益： 69,920 USDT

這個例子清楚地展示了滾倉如何在趨勢正確時快速放大收益。滾倉策略的核心特點包括幾個方面：
1）倉位管理激進，每次都是滿倉或接近滿倉操作。
2）需要對市場趨勢有極強的判斷能力。一旦判斷失誤，之前累積的所有利潤都可能歸零。
3）滾倉通常配合槓桿交易使用，這進一步放大了風險和潛在收益。

3. MEXC 滾倉特點


1）只有新開的全倉倉位才可用滾倉功能，逐倉倉位不可使用。
2）滾倉時，只有全倉浮動盈利才能計入可用資金，逐倉倉位浮動盈利不可作為可用資金。
3）僅單幣種保證金模式會受到滾倉影響，聯合保證金模式下可用資金算法獨立，不受滾倉功能影響。

4. 如何使用 MEXC 滾倉


4.1 Web


打開 MEXC 合約交易頁面，選擇全倉模式，當您持有的全倉倉位浮盈增多時，可用資金會增多。

全倉可用資金 = 錢包餘額 - 倉位凍結 - 訂單凍結 + 所有全倉倉位未實現盈虧總和


4.2 App


1）打開 MEXC App，點擊【合約】交易。
2）選擇全倉模式。
3）開單後，當您持有的全倉倉位浮盈增多時，可用資金會增多。


需要注意的是，在高級槓桿模式下，用戶可選擇多空不同的保證金模式。如果用戶選擇多倉位逐倉、空倉位為全倉 或者多倉全倉、空倉逐倉，那麼可用資金依然會顯示全倉可用資金。

寫在最後


滾倉操作的關鍵在於準確把握市場趨勢的持續性。它要求交易者在趨勢明確且動能充足時果斷加倉，透過連續的倉位疊加來最大化捕捉行情利潤。然而這種策略本質上是一把雙刃劍，即在趨勢延續時能夠創造驚人收益，但一旦趨勢反轉，累積的浮盈和本金都可能迅速蒸發。市場的不可預測性、情緒化交易、以及高倍槓桿的使用都會加劇這種風險。

因此，滾倉被視為典型的高風險高收益策略，需要交易者具備精準的市場判斷力、嚴格的紀律性以及強大的心理承受能力。建議交易用戶制定合理的止盈止損策略，做好風險管理，將部分利潤及時落袋為安。如果想要嘗試滾倉交易，應該使用可以承受全部損失的小額資金進行嘗試。

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供資料參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。

如何在 MEXC 交易美股合約

如何在 MEXC 交易美股合約

加密貨幣美股合約指的是一種以合約的形式，將美股（美國上市公司股票）與加密貨幣市場結合的一種金融衍生性商品。它允許投資者使用加密貨幣（如 USDT 等）作為保證金，來交易美股的價格波動，而不需要實際擁有股票本身。1. MEXC 美股合約有何特點1）交易時間從週一 12:00 至週六 12:00（UTC&#43;8），每週 5 天全天候交易。每個交易對頁面均會顯示具體的交易時間，便於投資者合理安排操作

什麼是強制平倉？一次看懂原理、價格計算與風險控制方法

什麼是強制平倉？一次看懂原理、價格計算與風險控制方法

1. 什麼是強制平倉（爆倉）？最常發生在什麼時候？強制平倉（又稱「爆倉」）是指當帳戶保證金比例降至維持保證金水平時，交易平台會強制平掉您的倉位，以防止虧損進一步擴大。通俗來說，就是當市場價格劇烈波動、帳戶資金不足以維持當前倉位時，系統會立即強行賣出（做多時）或買入（做空時）您的持倉，以保障平台資金安全和市場穩定。這種情況在加密貨幣合約交易和槓桿交易中最常見，尤其是在高波動行情下。例如，當資產價格急

什麼是預測合約？一種簡單快捷的合約交易方式

什麼是預測合約？一種簡單快捷的合約交易方式

加密貨幣合約交易以其高槓杆和多空雙向獲利的能力吸引了無數投資者，但其複雜的機制——保證金、槓桿、強平價格等，也讓許多新手望而卻步。爲了降低衍生品交易的門檻，MEXC 創新性地推出了「預測合約」。它摒棄了傳統合約的複雜性，將交易迴歸到最核心的本質：判斷漲跌。*BTN-開啓您的合約交易之旅&BTNURL&#61;https://www.mexc.com/futures/BTC_USDT *1. 什麼是

如何避免爆倉？擅用「自動追加保證金」設置與使用技巧，保護你的倉位！

如何避免爆倉？擅用「自動追加保證金」設置與使用技巧，保護你的倉位！

在加密貨幣合約交易領域，保證金管理是交易者必須掌握的關鍵技能，它直接關係到交易的盈虧與風險控制。其中，自動追加保證金功能作為 MEXC 平台提供的一項重要工具，對於交易者避免爆倉、優化交易策略具有重要意義。*BTN-開始合約交易&BTNURL&#61;https://www.mexc.com/futures/BTC_USDT *1. 什麼是自動追加保證金？1.1 什麼是保證金？在加密貨幣合約交易裏

