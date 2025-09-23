什麼是 MEXC 滾倉操作？









滾倉是一種利用浮動盈利作為保證金繼續開倉的交易策略。其核心機制是將未平倉頭寸的帳面盈利直接用作新倉位的保證金，從而在不追加資金的情況下擴大持倉規模。





這種策略的運作原理是透過高槓桿放大資金效率，在強勁的單邊趨勢行情中實現複利增長。交易者不斷將浮盈轉化為實際倉位，讓初始資金像滾雪球一樣在趨勢延續過程中迅速增長。每一次成功的加倉都會使總倉位和潛在收益呈指數級遞增。









滾倉操作的基本流程是這樣的：交易者先用初始資金開倉，當這筆交易獲利後，不是提取利潤，而是將全部資金（本金加利潤）作為下一次交易的本金繼續開倉。如果連續成功，資金會呈現指數級增長。我們以一個例子來進行滾倉操作說明。為方便理解，本文中的舉例均不計算手續費支出、資金費用收支和開平倉可能產生的滑點等情況。





初始開倉：假設用戶有 10,000 USDT 本金，BTC 當前價格 40,000 USDT。用戶判斷未來 BTC 會上漲，於是使用 10 倍槓桿開多：

本金：10,000 USDT

槓桿：10倍

可開倉位：100,000 USDT（相當於 2.5 個 BTC）

開倉價格：40,000 美元





第一次滾倉：BTC 漲到 44,000 美元，用戶的持倉浮盈為：

漲幅：10%

倉位盈利：10,000 USDT（10倍 槓桿，10% 漲幅等於 100% 收益）

帳戶總權益：20,000 USDT（本金+浮盈）





此時進行滾倉操作，用戶不平倉提取利潤，而是使用 20,000 USDT 的總權益繼續加倉：

新增倉位：100,000 USDT（使用浮盈 10,000 USDT 作為保證金，10 倍槓桿）

總倉位：200,000 USDT（相當於 4.5 個BTC）





第二次滾倉：BTC 繼續漲到 47,960 美元，從 44,000 漲了 9%：

漲幅：9%

新倉位盈利：200,000 × 9% = 18,000 USDT

帳戶總權益：38,000 USDT

繼續滾倉：用新增的 18,000 USDT 浮盈開倉 180,000 USDT

總倉位達到：380,000 USDT





結果對比：如果 BTC 價格最終漲到 52,000 美元：





不滾倉的情況：

初始 2.5 個 BTC，從 40,000 USDT 漲到 52,000 USDT

盈利：2.5 × 12,000 = 30,000 USDT

帳戶總權益：40,000 USDT





滾倉的情況：

最終持有約 7.9 個 BTC 的倉位

從 47,960 漲到 52,000（約 8.4% 漲幅）

最後一段盈利：380,000 × 8.4% = 31,920 USDT

帳戶總權益： 69,920 USDT





這個例子清楚地展示了滾倉如何在趨勢正確時快速放大收益。滾倉策略的核心特點包括幾個方面：

1）倉位管理激進，每次都是滿倉或接近滿倉操作。

2）需要對市場趨勢有極強的判斷能力。一旦判斷失誤，之前累積的所有利潤都可能歸零。

3）滾倉通常配合槓桿交易使用，這進一步放大了風險和潛在收益。









1）只有新開的全倉倉位才可用滾倉功能，逐倉倉位不可使用。

2）滾倉時，只有全倉浮動盈利才能計入可用資金，逐倉倉位浮動盈利不可作為可用資金。

3）僅單幣種保證金模式會受到滾倉影響，聯合保證金模式下可用資金算法獨立，不受滾倉功能影響。













打開 MEXC 合約交易 頁面，選擇全倉模式，當您持有的全倉倉位浮盈增多時，可用資金會增多。





全倉可用資金 = 錢包餘額 - 倉位凍結 - 訂單凍結 + 所有全倉倉位未實現盈虧總和













1）打開 MEXC App，點擊【合約】交易。

2）選擇全倉模式。

3）開單後，當您持有的全倉倉位浮盈增多時，可用資金會增多。









需要注意的是，在高級槓桿模式下，用戶可選擇多空不同的保證金模式。如果用戶選擇多倉位逐倉、空倉位為全倉 或者多倉全倉、空倉逐倉，那麼可用資金依然會顯示全倉可用資金。













滾倉操作的關鍵在於準確把握市場趨勢的持續性。它要求交易者在趨勢明確且動能充足時果斷加倉，透過連續的倉位疊加來最大化捕捉行情利潤。然而這種策略本質上是一把雙刃劍，即在趨勢延續時能夠創造驚人收益，但一旦趨勢反轉，累積的浮盈和本金都可能迅速蒸發。市場的不可預測性、情緒化交易、以及高倍槓桿的使用都會加劇這種風險。





因此，滾倉被視為典型的高風險高收益策略，需要交易者具備精準的市場判斷力、嚴格的紀律性以及強大的心理承受能力。建議交易用戶制定合理的止盈止損策略，做好風險管理，將部分利潤及時落袋為安。如果想要嘗試滾倉交易，應該使用可以承受全部損失的小額資金進行嘗試。







