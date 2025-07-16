什麼是 MEXC 合約網格交易

隨着加密貨幣市場的迅猛發展，各種自動化交易策略層出不窮，網格交易憑藉其結構簡單、無需預測行情方向、自動化高效等優點，受到廣大投資者的青睞。本文將帶您全面了解什麼是網格交易及實際操作注意事項，幫助您科學認識並合理使用這一策略。 1. 什麼是網格交易？ 網格交易是一種量化自動化交易策略。它透過在一定價格區間內，設置多個等距的買入和賣出掛單，形成一個「網格」。價格在網格中波動時，系統自動低買高賣，從中賺隨着加密貨幣市場的迅猛發展，各種自動化交易策略層出不窮，網格交易憑藉其結構簡單、無需預測行情方向、自動化高效等優點，受到廣大投資者的青睞。本文將帶您全面了解什麼是網格交易及實際操作注意事項，幫助您科學認識並合理使用這一策略。 1. 什麼是網格交易？ 網格交易是一種量化自動化交易策略。它透過在一定價格區間內，設置多個等距的買入和賣出掛單，形成一個「網格」。價格在網格中波動時，系統自動低買高賣，從中賺
隨着加密貨幣市場的迅猛發展，各種自動化交易策略層出不窮，網格交易憑藉其結構簡單、無需預測行情方向、自動化高效等優點，受到廣大投資者的青睞。本文將帶您全面了解什麼是網格交易及實際操作注意事項，幫助您科學認識並合理使用這一策略。

1. 什麼是網格交易？


網格交易是一種量化自動化交易策略。它透過在一定價格區間內，設置多個等距的買入和賣出掛單，形成一個「網格」。價格在網格中波動時，系統自動低買高賣，從中賺取每一小段價格波動的利潤。

簡單來說，網格交易不是賭漲跌，而是靠價格波動賺取差價。只要市場有波動，無論牛市、熊市還是震盪市場，都有機會盈利。

2. 網格交易的原理


1）確定價格區間：選擇一個合適的價格區間。
2）分割網格：將區間分成若干等距的小區間，每個區間就是一個「網格」。比如區間為 5,000 美元，分成 10 格，每格 500 美元。
3）自動下單：在每個價格格子上，掛買單和賣單。例如，價格每下跌 500 美元自動買入一份，每上漲 500 美元自動賣出一份。
4）重複執行：系統持續買低賣高，捕捉每一次小幅波動帶來的收益。

舉例：BTC 當前價格為 9.7 萬美元，設置網格區間 9.5 萬~ 10 萬美元，分為 10 格：
  • 價格下跌到 9.65 萬，自動買入一份；
  • 回升到 9.7 萬，自動賣出，賺取 500 美元的差價；
  • 價格繼續波動，系統自動循環上述動作。

3. 合約網格交易適合哪些交易者


合約網格交易是一種兼具靈活性與自動化的量化策略，適用於多種類型的加密貨幣交易者。與需要高超技術分析或複雜基本面判斷的傳統交易方式不同，合約網格交易更注重策略執行和風險分散，因此門檻較低，適合大部分用戶。下面詳細介紹幾類非常適合使用合約網格交易的群體：

3.1 賣空交易者


對於喜歡做空、希望在市場下跌期間獲利的交易者來說，合約網格交易是一個非常實用的工具。
優勢：傳統的做空交易風險較高，但透過網格策略可以在不同價格點分批建倉、分批平倉，有效分散市場單邊下跌時的風險。
適合人群：有經驗、能承受較大風險、善於把握市場節奏的交易者，尤其是在市場趨勢逆轉或波動劇烈時。

3.2 槓桿交易者及低風險偏好者


槓桿交易可以放大收益，但同樣也會加大風險。合約網格交易提供了風險緩衝的機制：
優勢：透過設定價格區間和分布密集的買賣訂單，哪怕在使用槓桿的情況下，也能更好地控制潛在虧損。
適合人群：想利用槓桿提升收益，但又不希望承擔過高風險的交易者，以及希望用更穩健方式參與合約交易的投資者。

3.3 不想全天候盯盤的交易者


合約網格交易擁有高度自動化的特點，特別適合沒有時間頻繁盯盤的用戶。
優勢：透過智能程序自動下單、自動止盈止損，交易者可以在忙碌中享受策略帶來的收益，無需時刻關注行情變化。
適合人群：時間有限、希望交易輕鬆自動化的上班族、學生或兼職投資者。

3.4 新手交易者


對於剛進入加密貨幣市場的交易新手來說，合約網格交易也是一個很好的入門選擇。
優勢：無需複雜的技術分析或市場判斷，平台通常會提供自動模式，並能根據用戶習慣自動優化參數，降低操作門檻，讓新手也能享受量化交易的便利和安全。
適合人群：缺乏豐富交易經驗、希望透過實戰學習市場規律的新手投資者。

4. MEXC 網格交易的優勢


低投資門檻：僅需 10 USDT 即可啟動策略。
高槓桿倍數：提升資金效率，捕捉更多市場波動機會。
24/7 自動運行：設定參數後，機器人自動執行買賣策略，避免情緒干擾。
低交易成本：不收取策略創建費及管理費用，低合約交易費率。

5. 如何使用 MEXC 合約網格交易


打開並登入 MEXC 官網，在【合約交易】中選擇【網格交易】。

5.1 資金劃轉操作


網格交易機器人資金默認從用戶現貨帳戶轉入，在開始使用合約網格交易機器人之前，請確保現貨帳戶有足夠
資金。


5.2 創建機器人操作


在網格交易頁面，切換至您要進行交易的交易幣對後，選擇交易方向，即中性網格、做多網格或者做空網格。我們以中性網格為例進行操作演示，做多網格和做空網格操作類似。

  • 中性網格：機器人啟動的時候，不會創建初始倉位，上漲則會開空倉，下跌則會開多倉。適用於箱體震盪行情（無明確單邊趨勢）。
  • 做多網格：只會開多倉，上漲則平掉多倉，下跌則加開多倉。適用于震盪上行趨勢（價格波浪式上漲）。
  • 做空網格：只會開空倉，上漲則加開空倉，下跌則平掉多倉。適用于震盪下行趨勢（價格階梯式下跌）。


填寫網格參數後，點選【創建機器人（中性）】，再次確認創建機器人信息後，點選【確定】完成創建。
  • 必填參數：價格範圍、網格數量、投入金額、槓桿倍數。
  • 選填參數：啟動價、上行停止價、下行停止價。


價格範圍：請設置適當的價格範圍，價格範圍設置過大，會導致網格執行頻次過低；價格範圍過小，會增加價格單方向波動場景下爆倉的概率。注意上限價需要大於下限價。

網格數量：請設置合適的網格數量，網格數量設置越大，網格執行頻率越高，每格利潤越低，要求的資金也越多；網格數量越小，則每格利潤越大，但執行頻率較低，需求的資金也較小。

投資金額：投入的資金越多，每次交易的開倉量則會越多。注意資金是從現貨帳戶劃轉，頁面上顯示的【可用】金額為現貨金額。

槓桿倍數：根據您的風險偏好情況選擇合適的槓桿倍數。目前 MEXC 合約網格交易支持 1-50 倍的槓桿。


多頭預估強平價：當網格策略中所有多單成交時，最大多倉的預估強平價。

空頭預估強平價：當網格策略中所有空單成交時，最大空倉的預估強平價。

創建時預估強平價有可能在網格價格範圍內，這就代表網格機器人在執行過程中會爆倉，建議您增加資金、縮小網格價格範圍、降低槓桿倍數。


啟動價：當最新價達到此價格，網格交易機器人才會啟動；不設置此參數則會在機器人創建後即刻啟動。啟動價數值的設置應介於價格範圍之間。

上行停止價：當價格上漲至此價格，則會自動停止交易機器人。您可以將此價格用於止盈或者止損。注意上行停止價需要高於標的當前最新價。

下行停止價：當價格下跌至此價格，則會自動停止交易機器人。您可以將此價格用於止盈或者止損。注意下行停止價需要低於標的當前最新價。


5.3 啟動機器人操作


如果您在創建機器人時未在【高級設置】中設置啟動價，那麼創建完成後，機器人會立即啟動。

如果您在創建機器人時在【高級設置】中設置了啟動價，創建完成後機器人不會立即啟動，只有當標的物最新價達到啟動價格時才會啟動。

未啟動的機器人，不會進行初始倉位的建立，不會進行掛單。


未啟動的機器人，您可以通過手動的方式進行啟動操作。點選操作欄下的【啟動】按鈕即可啟動機器人。

您還可以點選【詳情】按鈕，查看機器人詳情信息。


注意：網格機器人在啟動時創建初始倉位規則如下：

如果用戶選擇【中性】網格交易，在機器人啟動時，不會建立初始倉位。
如果用戶選擇【做多】網格或【做空】網格交易，在機器人啟動時，會根據當前標的所在的網格線位置創建一定數量的初始倉位，以確保價格波動網格機器人能夠正常平倉。

舉例 1：用戶創建了價格範圍為2000-3000、網格數量為 10 的 ETHUSDT 做多網格交易。
機器人啟動時，ETHUSDT 當前價格為 2750，高於 2750 的網格價格數量有 3 個，2800、2900、3000，則系統會此時創建 3 份多倉。
當 ETHUSDT 價格上漲到 2800、2900、3000，系統會分批把這 3 份多倉平倉，完成套利。

舉例2：用戶創建了價格範圍為 2000-3000、網格數量為 10 的 ETHUSDT 做空網格交易。
機器人啟動時，ETHUSDT 當前價格為 2650，低於 2650 的網格價格數量有 7 個，2600、2500、2400、2300、2200、2100、2000，則系統會此時創建 7 份空倉。
當 ETHUSDT 價格下跌，系統會分別在價格達到到 2600、2500、2400、2300、2200、2100、2000 時，把這 7 份空倉平倉，完成套利。

5.4 增加/減少資金操作


在機器人運行期間，您可以增加或者減少資金。點選操作欄下的【詳情】按鈕進入機器人詳情頁面。


點選【增加資金】或【提取資金】即可完成。需要注意的是，不能將資金減少低於初始投資金額。


5.5 停止機器人操作


和啟動機器人類似，點選操作欄下的【停止】按鈕即可停止機器人。當機器人停止後，資金將返回您的現貨帳戶。

除此之外，以下場景也會觸發機器人停止操作：
  • 強平停止：如果用戶倉位被強平，則會觸發停止機器人操作。
  • 幣對下架停止：如果您正在啟動中的機器人，幣對下架了，則會觸發停止機器人操作。
  • 停止價格觸發停止：如果您在【高級設置】中設置了上/下行停止價，當標的物的最新價達到停止價格時，將觸發停止機器人操作。


5.6 查看機器人資產


在 MEXC 官網首頁，在頂部導航欄【資產】下選擇【交易機器人】即可查看到當前機器人資產資料。


6. MEXC 合約網格交易注意規則


1）一個用戶同時最多可啟動 30 個網格交易機器人。
2）目前默認會限制風險限額 1 檔的最大持倉量，用戶持倉不會起超過幣對風險限額 1 檔檔位。
3）如果用戶被禁止合約交易，則無法創建網格交易機器人。
4）網格交易自動掛單為限價單。
5）爆倉或者發生階梯強平會強制停止機器人。
6）網格機器人實際使用的是雙向持倉模式，全倉模式。
7）掛單資金不足並不會影響網格運行，系統會定期自動補償掛單。
8）MEXC 合約網格交易目前僅支持 USDT 本位合約。
9）機器人的手續費率會跟隨主帳戶費率（MX 抵扣除外，MX 抵扣暫不支持）。
10）目前支持等價差網格，兩個相鄰網格委託價格之間的的價差相等。

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供資訊參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。

