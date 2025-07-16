什麼是 MEXC Alpha 榜單？





MEXC Alpha 榜單是 MEXC DEX+ 的優質資產專區，涵蓋由 MEXC 專家團隊篩選、具備市場熱度與增長潛力的資產。這些項目有望在未來登錄 MEXC 現貨或合約市場。無論是 Web 端還是 App 端，用戶都可輕鬆查閱，這些由 MEXC 專家團隊根據社群熱度、市場趨勢及成長潛力嚴格篩選的精選幣種。









多鏈熱門代幣精選：從 Solana、BSC 等多鏈生態中 10,000+ 熱門代幣中嚴選優質項目，涵蓋 DeFi、Meme 幣及新興項目，緊跟市場趨勢與社區關注度。





專家精選推薦：MEXC 專業團隊基於市場數據與行業趨勢精選高潛力項目，助您發現下一匹黑馬。





搶先進場機會 ：提前布局有望登錄 MEXC 現貨或合約市場的幣種，搶占領先優勢。





極速交易體驗：無需 Web3 錢包或私鑰管理，資產轉入 DEX+ 賬戶即可無縫鏈上交易。自動滑點優化 + MEV 保護，確保最佳價格與交易效率。





多端支持，隨時交易：MEXC Alpha 支持 APP & WEB 端，隨時隨地輕鬆訪問並下單，把握每一個市場機會！









我們以 Web 端為例進行展示，App 端方式和 Web 端類似。





















MEXC Alpha 榜單依託 MEXC 專業團隊對行業專業知識與前沿洞察，基於市場數據與行業趨勢，甄選出符合關鍵加密趨勢、社區高度關注且吸引力持續上升的優質代幣。









部分 Alpha 榜單代幣有機會登陸 MEXC 現貨或合約市場，但不構成上市保證。









MEXC 不對在 MEXC Alpha 榜單上線的代幣提供官方背書。









目前 MEXC 暫不接受用戶推薦的代幣。MEXC 團隊將持續關注市場動態和社區反饋，確保推出更加多元化的代幣。









平台將根據市場熱點時時更新 MEXC Alpha 榜單名單。









沒有太直接的關係，但 MEXC Alpha 榜單上的項目，通常有較大機會被放入明日之星榜單進行活動。









沒有上限，平台會根據項目質量和市場需求，靈活調整榜單收錄的項目數量。









如果您在 MEXC Alpha 榜單上購買代幣時遇到任何問題，請立即聯繫 MEXC 客服並說明您的情況。他們將協助您核實並解決相關問題。





MEXC Alpha 榜單為用戶提供了一個探索創新項目的獨特窗口，這些項目不僅備受社區關注、熱度持續攀升，並與 Web3 生態關鍵趨勢相符。用戶不僅可以深入了解項目的詳細信息，還能通過便捷的快速購買功能，輕鬆獲取潛力代幣，搶先發掘那些有望引領區塊鏈技術未來發展的新興力量。







