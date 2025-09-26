什麼是 Kite AI？一文讀懂 AI Agent 經濟的 3 大核心基礎設施









1）Kite AI 是 EVM 兼容的 Layer1 區塊鏈，專門為 AI Agent 和 Agent 互聯網建構基礎設施。

2）Kite AI 獲得 PayPal Ventures 和 General Catalyst 領投的 1800 萬美元 A 輪融資，總融資額達 3,300 萬美元。

3）Kite AI 提供智能體原生身分認證、可編程治理和即時支付三大核心功能。

4）Kite AIR 平台讓用戶可以發現、建構和交易各類 AI Agent。

5）Kite AI 採用人工智能證明（PoAI）共識機制，gas 費用低於 0.000001 美元。

















Kite AI 主要解決三大核心挑戰：













這個身分系統具有幾個關鍵特性：

可移植性，智能體可以用同一個身分登錄任何應用，就像我們用 Gmail 賬號登錄各種網站一樣。

互操作性，智能體可以與任何服務交互而無需重複註冊。

基於信譽的體系，智能體擁有自己的 ID 和聲譽記錄，同時可以透過可證明的譜系共享其所有者的聲譽。









Kite 的可編程治理系統允許開發者為智能體設置可編程的權限控制，包括使用約束、支出限制等。比如你可以授權一個購物智能體每月最多消費 500 美元，只能在特定的電商平台購買日用品，並且單筆交易不超過 100 美元。這種授權控制確保了智能體在自主運行時不會超出預設邊界。









傳統的支付系統對於機器間的微支付來說過於複雜和昂貴。Kite 提供了即時的、以穩定幣為基礎的結算系統，專門優化了機器對機器的微支付場景。系統的 gas 費用低於 0.000001 美元，幾乎可以忽略不計，平均區塊時間僅為 1 秒，能夠支持大規模的智能體交易。









Kite 採用模塊化的架構設計，開發者可以根據需求靈活選擇和組合不同組件。架構從底層到應用層包括：





基礎層採用 EVM 兼容的基礎設施，配合 KiteVM 擴展和人工智能證明（PoAI）共識機制。PoAI 是 Kite 獨創的共識算法，專門為 AI 計算需求優化，能夠支持複雜 AI 模型的去中心化運行。





平台層提供各種 SDK、API 和可擴展性解決方案，讓開發者能夠快速建構和部署智能體應用。Kite 還集成了模型上下文協議（MCP），這是一個讓 AI 模型能夠理解和處理上下文資訊的重要工具。





生態系統層包括智能體市場、模塊庫和各種連接器。目前 Kite 已經擁有超過 100 個功能模塊，1780 萬個智能體護照，日最高智能體交互量達到 101 萬次，累計交互量超過 17 億次。









Kite AIR 是整個生態系統的核心應用，可以理解為智能體世界的 App Store。用戶可以在平台上發現各種功能的智能體，從日常購物、訂餐、打車到更複雜的金融交易、數據分析等。





對於開發者來說，Kite AIR 提供了完整的開發工具鏈。從智能合約開發到 dApp 建構，從簡單的計數器應用到複雜的投票系統和代幣鑄造器，平台都提供了詳細的教程和示例代碼。開發者可以使用熟悉的工具如 Remix 或 Hardhat 來部署智能合約。









Kite 的發展得到了業界的廣泛認可。2024 年 9 月，公司完成了由 PayPal Ventures 和 General Catalyst 共同領投的 1800 萬美元 A 輪融資。團隊成員來自加州大學伯克利分校、麻省理工學院、哈佛大學等頂尖學府，以及 Uber 、Databricks、Salesforce 等知名科技公司。





在技術合作方面，Kite 與多個項目建立了戰略夥伴關係。Pi Squared 為 Kite 提供高性能結算基礎設施；Vishwa 在Kite上部署智能體流動性策略；Irys 提供數據層支持；Masa 為社交智能體提供實時數據服務。













隨着 AI 技術的快速發展，智能體將在未來經濟中扮演越來越重要的角色。Kite 正在建構的不僅是一個區塊鏈平台，更是智能體經濟的基礎設施。透過解決身分、治理和支付三大核心問題，Kite 為 AI Agent 創造了一個可以自主運行、相互協作的可信環境。





Agent 互聯網的時代正在到來，而 Kite 正在為這個新時代鋪設最重要的基礎設施。從近乎零費用的交易成本，到可編程的治理機制，從密碼學身分認證到原生穩定幣支付，Kite 正在將科幻般的智能體經濟變為現實。



