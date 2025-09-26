TL;DR 1）Kite AI 是 EVM 兼容的 Layer1 區塊鏈，專門為 AI Agent 和 Agent 互聯網建構基礎設施。 2）Kite AI 獲得 PayPal Ventures 和 General Catalyst 領投的 1800 萬美元 A 輪融資，總融資額達 3,300 萬美元。 3）Kite AI 提供智能體原生身分認證、可編程治理和即時支付三大核心功能。 4）Kite TL;DR 1）Kite AI 是 EVM 兼容的 Layer1 區塊鏈，專門為 AI Agent 和 Agent 互聯網建構基礎設施。 2）Kite AI 獲得 PayPal Ventures 和 General Catalyst 領投的 1800 萬美元 A 輪融資，總融資額達 3,300 萬美元。 3）Kite AI 提供智能體原生身分認證、可編程治理和即時支付三大核心功能。 4）Kite
什麼是 Kite AI？一文讀懂 AI Agent 經濟的 3 大核心基礎設施

TL;DR


1）Kite AI 是 EVM 兼容的 Layer1 區塊鏈，專門為 AI Agent 和 Agent 互聯網建構基礎設施。
2）Kite AI 獲得 PayPal Ventures 和 General Catalyst 領投的 1800 萬美元 A 輪融資，總融資額達 3,300 萬美元。
3）Kite AI 提供智能體原生身分認證、可編程治理和即時支付三大核心功能。
4）Kite AIR 平台讓用戶可以發現、建構和交易各類 AI Agent。
5）Kite AI 採用人工智能證明（PoAI）共識機制，gas 費用低於 0.000001 美元。

1. 什麼是 Kite AI


Kite AI 正在建構智能體互聯網（Agentic Internet）的基礎層。這是一個開放、去中心化的網絡，使自主智能體能夠在具備互操作性和可驗證性的環境中運行。透過採用同時激勵智能體服務的供給與使用的網絡設計，Kite 提供統一的身分、支付和治理軌道，使智能體無需中介即可安全地完成身分驗證、交易與協作。透過採用促進生態系統協同的「協議間代幣模型」（Protocol to Protocol Token Model），Kite AI 旨在建構垂直整合的人工智能生態系統，為推動真實的商業價值落地和網絡的長期可持續發展。

2. Kite AI 的三大核心技術模塊


Kite AI 主要解決三大核心挑戰：

2.1 智能體原生身分認證系統


在傳統互聯網中，每個應用都有自己的賬號體系，用戶需要在不同平台重複註冊。對 AI Agent 來說，這種模式更加複雜和低效。Kite 提供了一套基於密碼學的身分認證系統，讓每個 AI 模型、智能體、數據集和數位服務都擁有獨特的、可驗證的身分。

這個身分系統具有幾個關鍵特性：
可移植性，智能體可以用同一個身分登錄任何應用，就像我們用 Gmail 賬號登錄各種網站一樣。
互操作性，智能體可以與任何服務交互而無需重複註冊。
基於信譽的體系，智能體擁有自己的 ID 和聲譽記錄，同時可以透過可證明的譜系共享其所有者的聲譽。

2.2 智能體原生治理機制


Kite 的可編程治理系統允許開發者為智能體設置可編程的權限控制，包括使用約束、支出限制等。比如你可以授權一個購物智能體每月最多消費 500 美元，只能在特定的電商平台購買日用品，並且單筆交易不超過 100 美元。這種授權控制確保了智能體在自主運行時不會超出預設邊界。

2.3 智能體原生支付系統


傳統的支付系統對於機器間的微支付來說過於複雜和昂貴。Kite 提供了即時的、以穩定幣為基礎的結算系統，專門優化了機器對機器的微支付場景。系統的 gas 費用低於 0.000001 美元，幾乎可以忽略不計，平均區塊時間僅為 1 秒，能夠支持大規模的智能體交易。

3. Kite AI 的技術架構與生態系統


Kite 採用模塊化的架構設計，開發者可以根據需求靈活選擇和組合不同組件。架構從底層到應用層包括：

基礎層採用 EVM 兼容的基礎設施，配合 KiteVM 擴展和人工智能證明（PoAI）共識機制。PoAI 是 Kite 獨創的共識算法，專門為 AI 計算需求優化，能夠支持複雜 AI 模型的去中心化運行。

平台層提供各種 SDK、API 和可擴展性解決方案，讓開發者能夠快速建構和部署智能體應用。Kite 還集成了模型上下文協議（MCP），這是一個讓 AI 模型能夠理解和處理上下文資訊的重要工具。

生態系統層包括智能體市場、模塊庫和各種連接器。目前 Kite 已經擁有超過 100 個功能模塊，1780 萬個智能體護照，日最高智能體交互量達到 101 萬次，累計交互量超過 17 億次。

4. Kite AIR：智能體經濟的應用商店


Kite AIR 是整個生態系統的核心應用，可以理解為智能體世界的 App Store。用戶可以在平台上發現各種功能的智能體，從日常購物、訂餐、打車到更複雜的金融交易、數據分析等。

對於開發者來說，Kite AIR 提供了完整的開發工具鏈。從智能合約開發到 dApp 建構，從簡單的計數器應用到複雜的投票系統和代幣鑄造器，平台都提供了詳細的教程和示例代碼。開發者可以使用熟悉的工具如 Remix 或 Hardhat 來部署智能合約。

5. Kite AI 強大的合作夥伴生態


Kite 的發展得到了業界的廣泛認可。2024 年 9 月，公司完成了由 PayPal Ventures 和 General Catalyst 共同領投的 1800 萬美元 A 輪融資。團隊成員來自加州大學伯克利分校、麻省理工學院、哈佛大學等頂尖學府，以及 Uber、Databricks、Salesforce 等知名科技公司。

在技術合作方面，Kite 與多個項目建立了戰略夥伴關係。Pi Squared 為 Kite 提供高性能結算基礎設施；Vishwa 在Kite上部署智能體流動性策略；Irys 提供數據層支持；Masa 為社交智能體提供實時數據服務。

6. Kite AI 的實際應用場景


Kite 的應用場景非常廣泛。在電商領域，智能體可以自主比價、下單和支付；在 DeFi 領域，智能體可以執行自動化交易策略；在物聯網領域，設備間可以直接進行價值交換；在內容創作領域，AI 生成的內容可以直接獲得版權保護和收益分配。

隨着 AI 技術的快速發展，智能體將在未來經濟中扮演越來越重要的角色。Kite 正在建構的不僅是一個區塊鏈平台，更是智能體經濟的基礎設施。透過解決身分、治理和支付三大核心問題，Kite 為 AI Agent 創造了一個可以自主運行、相互協作的可信環境。

Agent 互聯網的時代正在到來，而 Kite 正在為這個新時代鋪設最重要的基礎設施。從近乎零費用的交易成本，到可編程的治理機制，從密碼學身分認證到原生穩定幣支付，Kite 正在將科幻般的智能體經濟變為現實。

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供資訊參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。

