希夫分叉線是一種常見的技術分析工具，由安德魯分叉線（又名標準分叉線）衍生而來。安德魯是統計學家和交易大師，希夫是他的學生。和安德魯分叉線一樣，希夫分叉線本質上是一種繪製價格通道的工具，用於識別中長期趨勢、支撐和阻力位、突破和市場趨勢的逆轉。





希夫分叉線在明顯的上升和下降趨勢中表現出色，在橫盤交易中卻難以使用。雖然作為一項識別長期趨勢的指標，希夫分叉線在中長期交易中表現更好，但也有一些交易者在短頻日內交易中使用。









和安德魯分叉線一樣，希夫分叉線由3條趨勢線組成，分別是中線(趨勢線)以及位於中線上方和下方的另兩組線。與安德魯分叉線不同之處在於，希夫分叉線的中線起點。另外，希夫分叉線可設置附加線，附加線為距離中線一定標準偏差數的線。





繪製希夫分叉線(與標準分叉線相同)，首先需要確定一個趨勢，在趨勢的兩個端點之間畫一條趨勢線。如果是上升趨勢，可以使用相鄰兩個低點畫出上升趨勢線；下降趨勢，可以使用相鄰兩個高點畫出下降趨勢線。第三個點根據趨勢的不同放置於第二個點的上方或下方（一般而言，上升趨勢，第三個點放在上方位置；下降趨勢，第三個點放在下方位置）。需要注意的是，希夫分叉線默認設置會增加兩條附加線。





希夫分叉線創建了一種價格的趨勢通道。只要價格保持在希夫分叉線的通道內部則認為趨勢延續，但價格突破了希夫分叉線通道說明趨勢強度減弱，或者趨勢發生了反轉。









①進入現貨交易頁面，選擇tradingview版K線。（註：合約交易頁面方法一致）









②在左側工具欄頁面，點擊【斐波那契回撤】按鈕，然後選擇【希夫分叉線】。









③確定趨勢，當前比特幣為上漲走勢。我們以相鄰兩個低點為趨勢端點，第三個點放在第二點上方進行繪製。









④如果您想要刪除，可以點擊圖中的希夫分叉線，然後點擊【刪除】按鈕。









目前，MEXC App端暫不支持希夫分叉線的繪製。





免責聲明：加密貨幣交易涉及重大風險。本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。