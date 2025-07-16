威廉·江恩是二十世紀最偉大的金融交易員之一，是技術分析的鼻祖之一，其創建的江恩理論和查爾斯．道的「道氏理論」、納爾遜．艾略特的「波浪理論」，並稱為技術分析的「三大傳統理論」。





江恩理論包括江恩正方、江恩角度線、江恩輪和江恩箱等，江恩正方是以江恩輪作為其價格和時間形態的基礎。（註：江恩輪是用於預測市場支撐和阻力位，以及趨勢的反轉時間）。一般而言，江恩正方的繪製方法是以歷史低點或歷史高點為起點，向前計算來預測關鍵支撐位和阻力位。此外，您還可以結合艾略特波浪理論，以五浪的結尾為起點，進行繪製。在使用江恩正方繪圖時，使用適當的比例很重要，這樣一個單位的價格就會對應一個單位的時間。





在MEXC網頁端您可以通過如下步驟使用江恩正方：

①進入現貨交易頁面，選擇tradingview版K線。（註：合約交易頁面方法一致）









②在左側工具欄頁面，點擊【斐波那契回撤】按鈕，然後選擇【江恩正方】。









③以MX9月價格的最低點為起點向前拖動進行繪製。









④單擊江恩正方，點擊【設置】按鈕，然後點擊【設定】，您可以進行江恩正方的樣式、坐標和可見性設置。

















需要注意的是，目前，MEXC App端暫不支持江恩正方的繪製。



