什麼是模塊化區塊鏈

隨著區塊鏈行業的不斷進步發展，單條區塊鏈在面對數百萬甚至上億用戶時，能夠提供服務能力有限且解決方案相對複雜，行業技術人員先後提出了分片和 Layer2 等解決方案，隨後又逐漸演變成模塊化區塊鏈。

1. 什麼是模塊化區塊鏈


模塊化區塊鏈是一種新興的架構設計解決方案，它可以解決區塊鏈面臨的可擴展性問題。

模塊化區塊鏈的核心理念是將區塊鏈系統分解成各個獨立的模塊或組件，每個模塊都有特定的功能，並且可以相對獨立的進行開發、測試、部署和升級。現階段模塊化區塊鏈主要由四個部分組成，包括執行層、結算層、共識層、數據可用性層。

早先的區塊鏈設計是將所有的事情都自己來做，而模塊化區塊鏈將區塊鏈的各種功能拆分為獨立的模塊，每個模塊負責特定的功能。舉個簡單的例子來說明，模塊化區塊鏈像樂高積木一樣，通過選擇不同的積木，最終拼出想要的區塊鏈系統。

2. 模塊化區塊鏈優點


2.1 可擴展性強


模塊化區塊鏈將不同的功能分散在不同層之間，這樣的設計不僅提高了鏈的可擴展性，同時提高了整體的吞吐量，使區塊鏈能夠處理更多的交易和數據，滿足日益增長的需求。

2.2 靈活性高


模塊化區塊鏈為開發者提供了靈活的選擇和組合功能模塊的能力，以滿足不同的 DApp 場景需求。開發者可以根據具體需求設計高度靈活的區塊鏈系統，同時能夠更好地維護、管理和升級。這種靈活性有助於提高區塊鏈的性能、穩定性和用戶體驗。

2.3 降低開發難度


模塊化開發使開發者能夠快速構建新的區塊鏈系統，並在需要時進行擴展和升級。通過選擇適合需求的功能模塊，開發者能夠減少開發時間和複雜性，提高開發效率。這種簡化開發過程的方式有助於加速區塊鏈的推廣和採用。

3. 模塊化區塊鏈缺點


3.1 學習成本增加


相對於過往一體化的區塊鏈，構建模塊化區塊鏈更具挑戰性。這種複雜性增加了用戶和開發人員學習的難度，可能會對應用的普及和開發速度產生影響。

3.2 測試有限


與以太坊或比特幣等一體化網絡不同，模塊化網絡的實際測試有限。成熟的鏈經過了大量測試驗證，而模塊化網絡在高流量的現實環境中是否能夠順利適應仍存在疑慮。

3.3 早期階段


模塊化區塊鏈開發仍處於起步階段。儘管市場對模塊化網絡表現出極大的興趣，但目前這些網絡缺乏成熟網絡所需的大量實際測試和驗證。模塊化區塊鏈仍處於開發的早期階段，長期的穩定性和有效性仍具有一定的不確定性。

4. 模塊化區塊鏈代表項目


4.1 Celestia（TIA）


Celestia 是第一個上線的模塊化區塊鏈網絡，是一個存儲交易記錄並且提供數據可用性的網絡。Celestia 採用了模塊化的架構，允許開發者根據具體需求選擇和組合不同的功能模塊，以定製化地構建區塊鏈解決方案。

4.2 Omni Network（OMNI）


Omni Network是以太坊互操作性基礎設施，旨在為 Op、Arb、zkS 和 Stark 等 Rollup 網絡提供互操作性，成為以太坊上所有 Rollup 網絡和模塊化應用的核心基礎設施，實現無縫、安全的跨 Rollup 用戶體驗。Omni 提供安全、高效且全球相容的架構，將以太坊作為單一、統一的作業系統呈現給使用者和開發人員。

4.3 AltLayer（ALT）


AltLayer 是基於 OptimisticRollups 構建的臨時擴展層，與以太坊、Solana、波卡、Cosmos，甚至是 Arbitrum、Optimism 等等 Layer1 和 Layer2 連接。

AltLayer 支持多鏈和多 VM，默認支持 EVM 和 WASM。因此 AltLayer 不會被束縛在單一的 Layer1 或 Layer2，而是可作為一個模塊化和可插拔的擴展方案，用於所有 EVM 和 WASM 兼容鏈。

4.4 Dymension（DYM）


Dymension 以其作為用戶界面的模塊化區塊鏈 RollApps 而聞名。 這些 RollApps 支持從遊戲到 DeFi 和 NFT 市場等各種應用。 其功能的核心是 Dymension Hub，它類似於服務器後台，負責協調網絡行動、管理 RollApp 查詢並保持全系統的一致性。

4.5 Mantle Network（MNT）


Mantle 網絡是一個 Layer 2 擴展解決方案，利用模塊化架構，將 optimistic rollups 與先進的數據可用性相結合，以提高以太坊主網的吞吐量並降低成本。

5. 如何購買模塊化代幣


MEXC 平臺已經上線 TIA、OMNI、MNT、DYM、ALT 等模塊化區塊鏈相關類型代幣，您可以在 MEXC 平臺購買這些現貨代幣。

以 TIA 為例，您可以在手機端打開 MEXC App，在頂部搜索欄中輸入 TIA，選擇 TIA 現貨交易，在 K 線頁面點擊【買入】，選擇委託方式、下單數量等信息，點擊【買入 TIA】即可完成購買。


