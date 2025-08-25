在 MEXC 平臺，您可以通過邀請好友註冊使用 MEXC ，從好友的現貨和合約交易中獲得一定比例的返佣。為了鼓勵用戶積極邀請新用戶加入 MEXC，現對邀請好友返佣比例做出調整升級，具體如下： 1）邀請好友返佣的現貨和合約佣金比例均調整為 40%，部分地區最高為 50%。 2）成功邀請達標好友後，邀請人和每個達標受邀好友同時可獲得合約體驗金獎勵。 返佣比例在調整後，在邀請好友數量不變的情況下，邀請人在 MEXC 平臺，您可以通過邀請好友註冊使用 MEXC ，從好友的現貨和合約交易中獲得一定比例的返佣。為了鼓勵用戶積極邀請新用戶加入 MEXC，現對邀請好友返佣比例做出調整升級，具體如下： 1）邀請好友返佣的現貨和合約佣金比例均調整為 40%，部分地區最高為 50%。 2）成功邀請達標好友後，邀請人和每個達標受邀好友同時可獲得合約體驗金獎勵。 返佣比例在調整後，在邀請好友數量不變的情況下，邀請人
邀請好友返佣比例調整升級，更有額外體驗金獎勵！

2025年8月25日MEXC
在 MEXC 平臺，您可以通過邀請好友註冊使用 MEXC ，從好友的現貨和合約交易中獲得一定比例的返佣。為了鼓勵用戶積極邀請新用戶加入 MEXC，現對邀請好友返佣比例做出調整升級，具體如下：

1）邀請好友返佣的現貨和合約佣金比例均調整為 40%，部分地區最高為 50%。
2）成功邀請達標好友後，邀請人和每個達標受邀好友同時可獲得合約體驗金獎勵。

返佣比例在調整後，在邀請好友數量不變的情況下，邀請人的收益大幅增加。同時本次調整還增加了額外的合約體驗金獎勵，邀請人和被邀請人都有機會獲得。

值得注意的是：


1）達標好友即每邀請 1 位好友，好友 7 天內累計充值達 100 USDT 並完成合約交易量超過 500 USDT（包含槓桿）。有效充值僅限鏈上充值、法幣充值、銀行卡買幣、P2P 交易及第三方支付。內部轉賬、紅包將不視為有效充值。

2）現貨返佣次日 08:00（UTC+8) 左右發放。合約返佣次日 09:00（UTC+8) 左右發放，實際發放時間可能有延遲，以次日實際發放時間為準。邀請人獲得的佣金源自受邀好友的淨手續費 (淨手續費 = 手續費 - 體驗金 - 抵扣金 - 其他手續費折扣)。邀請人實際獲得的返佣將以好友用於結算交易手續費的實際幣種返還。例如：好友使用 MX 抵扣結算交易手續費時，邀請人實際獲得的返佣將以 MX 返還。

3）合約體驗金支付的手續費、充提幣手續費等不參與推廣活動返佣獎勵，異常交易行為產生的手續費，不計入推廣活動返佣獎勵。

4）從好友註冊日起，邀請人返佣有效期為 1080 天。

更多關於邀請好友獲得獎勵規則詳情，您可以在邀請頁面最下方進行閱讀。如果您還不清楚如何邀請好友，您可以閱讀參考《邀請好友註冊 MEXC》來學習。

更多獎勵：


如果您對熱門項目的代幣感興趣，您還可以參與 Airdrop+Launchpool陽光普照活動。

Airdrop+ 是 MEXC 針對熱門項目推出的充值交易活動，完成指定任務即可瓜分項目代幣。除此之外，在活動頁面點擊邀請按鈕，完成對應任務也可獲得代幣獎勵，先到先得。

MEXC Launchpool 是一個讓用戶通過質押指定代幣以獲取熱門或新上線幣種的空投活動。質押代幣可隨時贖回，用戶可根據質押佔比瓜分代幣獎勵。

陽光普照是 MX 持有者專屬免費空投活動。只要您連續 24 小時至少持有 5 枚 MX 代幣，即可在活動頁面一鍵點擊參與目前所有正在進行中的空投活動。您邀請的有效好友數越多，對應係數就會越高，即最終瓜分到的代幣獎勵就越多。

本次調整 MEXC 為用戶提供了更高比例的返佣獎勵，進一步激勵用戶邀請好友並參與到平臺活動中。無論您是通過邀請好友獲得返佣，還是參與熱門項目代幣相關活動，都能讓您在交易的同時享受到更多收益。立即行動，邀請好友加入 MEXC，一起開啟交易之旅！

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。


