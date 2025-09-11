深度圖怎麼看？一文看懂「加密貨幣交易深度」與「買賣掛單對比」如何影響深度圖？

在加密貨幣交易的世界中，深度圖（Depth Chart）作為一種直觀展示市場買賣單數量情況的圖表，對於交易者而言具有不可估量的價值。它不僅反映了交易所的活躍用戶和交易量數據，更是判斷市場深度和流動性的重要依據。













深度圖顧名思義是指展示交易深度的圖表，用戶可以利用深度圖查看當前交易市場的買賣單數量情況，常見於訂單簿式的交易所。深度圖代表交易所的活躍用戶和交易量數據，可以直觀反映一個交易所的市場深度和流動性。因此，看懂深度圖是交易用戶必修課之一。









深度圖，顧名思義，是透過圖表形式展示交易深度的工具。以 MEXC 交易所的 BTC 現貨交易為例，深度圖通常由以下幾個核心要素構成：





橫軸：表示委託單的價格，從左到右依次遞增，反映了市場上的買賣價格區間。

縱軸：表示委託單的數量，即在該價格水平上掛單的買賣數量總和。

綠色區域：代表買盤，即願意以當前價格或更低價格買入的訂單集合。綠色區域越大，表明買方力量越強。

紅色區域：代表賣盤，即願意以當前價格或更高價格賣出的訂單集合。紅色區域越大，表明賣方力量越強。

交匯處：表示當前的市場價格，即買賣雙方力量達到平衡的點。

範圍：表示價格波動的範圍，反映了市場對價格變動的接受程度。

















深度圖的解讀對於交易者而言至關重要，它不僅能幫助判斷深度，還能揭示了解多空力量對比。









市場深度是指市場在某一價格水平上吸收買賣訂單的能力。透過觀察深度圖，可以直觀地判斷出市場深度的優劣：





鋸齒狀邊緣：如果深度圖的買賣區域邊緣呈現鋸齒狀，且鋸齒越小，代表價差越小，市場深度較好。這意味着在接近當前價格的水平上，有大量的買賣訂單，交易者可以以接近真實價格的水平進行買賣，降低交易成本。

階梯狀邊緣：相反，如果深度圖呈現出明顯的階梯狀，表明市場深度較差。這意味着在某一價格水平上，買賣訂單數量較少，交易者在進行市場交易時，可能會面臨較大的價格差異，增加交易成本。









多空力量對比是判斷市場走勢的重要依據。透過深度圖中紅色和綠色區域的面積對比，可以簡要判斷多空力量的強弱：

綠色面積大：表明買方力量強大，市場可能處於上漲趨勢。

紅色面積大：表明賣方力量強大，市場可能處於下跌趨勢。

面積相當：表明買賣雙方力量均衡，市場可能處於盤整階段。













以 BTC 深度圖為例，該圖展示了不同價位上的買盤和賣盤訂單情況。圖中左側綠色部分代表買盤，顯示了在不同價格水平上買家願意購買的比特幣數量，右側紅色部分代表賣盤，顯示了賣家願意出售的數量。從圖中可以看到，在價格 112,230.37 USDT 附近有較大的買盤支撐，而在 114,314.58 USDT 附近有較大的賣盤壓力。













降低交易成本：深度好的市場意味着掛單數量大，交易者在進行市場交易時，買入或賣出的實際價格接近真實價格，從而降低交易成本。

避免滑點：在深度差的市場中，交易者的下單價和真實成交價可能產生極大誤差，導致滑點現象。透過深度圖，交易者可以提前預判市場深度，避免在高滑點的情況下進行交易。

制定交易策略：結合深度圖和多空力量對比，交易者可以制定更為精準的交易策略。例如，在買方力量強大的市場中，可以考慮逢低買入；在賣方力量強大的市場中，可以考慮逢高賣出。









深度圖作為加密貨幣交易中的重要工具，對於交易者而言具有不可替代的價值。透過掌握深度圖的解讀方法，交易者可以更好地判斷市場深度和多空力量對比，從而制定更為精準的交易策略，降低交易成本，提高交易效率。然而，需要注意的是，加密貨幣交易涉及重大風險，交易者應充分了解所涉及的風險並謹慎投資。









