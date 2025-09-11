深度圖怎麼看？一文看懂「加密貨幣交易深度」與「買賣掛單對比」如何影響深度圖？

在加密貨幣交易的世界中，深度圖（Depth Chart）作為一種直觀展示市場買賣單數量情況的圖表，對於交易者而言具有不可估量的價值。它不僅反映了交易所的活躍用戶和交易量數據，更是判斷市場深度和流動性的重要依據。 1.什麼是深度圖？ 深度圖顧名思義是指展示交易深度的圖表，用戶可以利用深度圖查看當前交易市場的買賣單數量情況，常見於訂單簿式的交易所。深度圖代表交易所的活躍用戶和交易量數據，可以直觀反映在加密貨幣交易的世界中，深度圖（Depth Chart）作為一種直觀展示市場買賣單數量情況的圖表，對於交易者而言具有不可估量的價值。它不僅反映了交易所的活躍用戶和交易量數據，更是判斷市場深度和流動性的重要依據。 1.什麼是深度圖？ 深度圖顧名思義是指展示交易深度的圖表，用戶可以利用深度圖查看當前交易市場的買賣單數量情況，常見於訂單簿式的交易所。深度圖代表交易所的活躍用戶和交易量數據，可以直觀反映
在加密貨幣交易的世界中，深度圖（Depth Chart）作為一種直觀展示市場買賣單數量情況的圖表，對於交易者而言具有不可估量的價值。它不僅反映了交易所的活躍用戶和交易量數據，更是判斷市場深度和流動性的重要依據。

1.什麼是深度圖？


深度圖顧名思義是指展示交易深度的圖表，用戶可以利用深度圖查看當前交易市場的買賣單數量情況，常見於訂單簿式的交易所。深度圖代表交易所的活躍用戶和交易量數據，可以直觀反映一個交易所的市場深度和流動性。因此，看懂深度圖是交易用戶必修課之一。

2.深度圖的基本構成


深度圖，顧名思義，是透過圖表形式展示交易深度的工具。以 MEXC 交易所的 BTC 現貨交易為例，深度圖通常由以下幾個核心要素構成：

  • 橫軸：表示委託單的價格，從左到右依次遞增，反映了市場上的買賣價格區間。
  • 縱軸：表示委託單的數量，即在該價格水平上掛單的買賣數量總和。
  • 綠色區域：代表買盤，即願意以當前價格或更低價格買入的訂單集合。綠色區域越大，表明買方力量越強。
  • 紅色區域：代表賣盤，即願意以當前價格或更高價格賣出的訂單集合。紅色區域越大，表明賣方力量越強。
  • 交匯處：表示當前的市場價格，即買賣雙方力量達到平衡的點。
  • 範圍：表示價格波動的範圍，反映了市場對價格變動的接受程度。


3.如何解讀深度圖？


深度圖的解讀對於交易者而言至關重要，它不僅能幫助判斷深度，還能揭示了解多空力量對比。

3.1 判斷市場深度


市場深度是指市場在某一價格水平上吸收買賣訂單的能力。透過觀察深度圖，可以直觀地判斷出市場深度的優劣：

  • 鋸齒狀邊緣：如果深度圖的買賣區域邊緣呈現鋸齒狀，且鋸齒越小，代表價差越小，市場深度較好。這意味着在接近當前價格的水平上，有大量的買賣訂單，交易者可以以接近真實價格的水平進行買賣，降低交易成本。
  • 階梯狀邊緣：相反，如果深度圖呈現出明顯的階梯狀，表明市場深度較差。這意味着在某一價格水平上，買賣訂單數量較少，交易者在進行市場交易時，可能會面臨較大的價格差異，增加交易成本。

3.2 了解多空力量對比


多空力量對比是判斷市場走勢的重要依據。透過深度圖中紅色和綠色區域的面積對比，可以簡要判斷多空力量的強弱：
  • 綠色面積大：表明買方力量強大，市場可能處於上漲趨勢。
  • 紅色面積大：表明賣方力量強大，市場可能處於下跌趨勢。
  • 面積相當：表明買賣雙方力量均衡，市場可能處於盤整階段。

3.3 示例解讀 BTC 深度圖



以 BTC 深度圖為例，該圖展示了不同價位上的買盤和賣盤訂單情況。圖中左側綠色部分代表買盤，顯示了在不同價格水平上買家願意購買的比特幣數量，右側紅色部分代表賣盤，顯示了賣家願意出售的數量。從圖中可以看到，在價格 112,230.37 USDT 附近有較大的買盤支撐，而在 114,314.58 USDT 附近有較大的賣盤壓力。

4.學會看懂深度圖的 3 大好處


  • 降低交易成本：深度好的市場意味着掛單數量大，交易者在進行市場交易時，買入或賣出的實際價格接近真實價格，從而降低交易成本。
  • 避免滑點：在深度差的市場中，交易者的下單價和真實成交價可能產生極大誤差，導致滑點現象。透過深度圖，交易者可以提前預判市場深度，避免在高滑點的情況下進行交易。
  • 制定交易策略：結合深度圖和多空力量對比，交易者可以制定更為精準的交易策略。例如，在買方力量強大的市場中，可以考慮逢低買入；在賣方力量強大的市場中，可以考慮逢高賣出。

5.結尾


深度圖作為加密貨幣交易中的重要工具，對於交易者而言具有不可替代的價值。透過掌握深度圖的解讀方法，交易者可以更好地判斷市場深度和多空力量對比，從而制定更為精準的交易策略，降低交易成本，提高交易效率。然而，需要注意的是，加密貨幣交易涉及重大風險，交易者應充分了解所涉及的風險並謹慎投資。

閱讀推薦：

為什麼選擇MEXC合約交易？深入了解 MEXC 合約交易的優勢與特色，助您在合約領域搶佔先機。
合約交易操作指南（App端）詳細了解 App 端合約交易的操作流程，讓您輕鬆上手，玩轉合約交易。

免責聲明：加密貨幣交易涉及重大風險。本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供資訊參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。


熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

隨時查看 MEXC 合約帳戶資金和持倉情況，對自己的合約交易瞭如指掌

隨時查看 MEXC 合約帳戶資金和持倉情況，對自己的合約交易瞭如指掌

加密貨幣合約交易憑藉著靈活的交易方式和豐富的交易品種，備受投資者青睞。特別是 MEXC 合約憑藉超過 1,300 個合約交易對和超低的交易費率（maker 最低 0 費率，taker 最低 0.02%）廣受用戶好評。不過要注意的是，合約交易是具有一定風險的交易行為，所以在 MEXC 交易所進行合約交易時，要建立成熟的風險管理機制，及時掌握帳戶資金和持倉情況是提升交易效率和控制風險的重要方法之一。1

加密市場常用技術指標全解析，助您精準把握市場脈搏

加密市場常用技術指標全解析，助您精準把握市場脈搏

在加密貨幣交易中，技術指標分析是依據一定的數理統計方法，運用一些複雜的計算公式，來判斷行情走勢的量化的分析方法，能夠為投資者提供直觀的趨勢參考。MEXC 平台提供了眾多的技術分析指標，其中包括移動平均線（MA）、指數移動平均線（EMA）、指數平滑移動平均線（MACD）、布林線（BOLL）以及相對強弱指數（RSI）等經典指標。*BTN-點擊開始合約之旅&BTNURL&#61;https://www.

新手必讀！一文詳解常見「加密貨幣技術分析」

新手必讀！一文詳解常見「加密貨幣技術分析」

技術分析是金融投資中常用的工具，其核心目的是透過歷史價格與交易數據預測未來市場趨勢。本文將深入解析技術分析的核心前提、四大因素及幾大經典理論，幫助投資者更好地理解和應用技術分析。1. 技術分析的歷史起源：源自日本江戶時代技術分析歷史悠久，最早源於日本德川幕府時代（1603～1867年）的大米交易，爲了記錄大米價格變化來預測大米漲跌趨勢，一位名叫本間宗久的商人發明了蠟燭圖雛形。經過數百年發展和傳承，

搞懂 MEXC 合約資金費率，從此不再為「隱形成本」買單！

搞懂 MEXC 合約資金費率，從此不再為「隱形成本」買單！

您是不是也遇過這樣的情況：合約交易看對了方向，但收益越來越少？帳戶餘額莫名其妙減少？其實您可能忽略了一個關鍵細節——資金費率。在 MEXC 永續合約交易中，資金費率是許多新手忽略卻極為重要的成本變數。今天我們就來一文講透它的本質、計算方式、結算規則以及如何避坑，讓您從此看清「隱含本」的真相。1. 什麼是資金費率？新手必須搞懂的「費用橋樑」資金費率（Funding Rate）是一種用來調節合約市場與

