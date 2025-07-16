如何在 MEXC 上了解一個代幣的基本信息





一般購買代幣時，通常會選擇購買自己熟悉項目的代幣，或者是朋友推薦的代幣。即便是推薦的代幣，在購買後也會或多或少了解下，這個代幣的一些基本信息。





MEXC 平臺上上架的代幣，會有相應的一些介紹，可以方便您去了解這個代幣。我們以 MX Token 為例來說明。









登錄 MEXC 官網進入交易界面，選擇 K 線圖上方的【幣種資料】，您可以看到關於 MX Token 的簡介、名稱、發行價、發行時間、總量以及相關鏈接等信息。如下圖所示，通過簡介您可以快速了解 MX 代幣的基本信息。













在 App 上，K 線圖下方選擇【幣種資料】，您也可以看到相關幣種的基本信息，包括發行時間、發行總量、流通總量、發行價格、簡介以及官方鏈接等信息。這些信息和 Web 端信息一致。









選擇【交易數據】，您還可以查看到當前幣種交易數據圖表分析，包括【資金流向分析】、【近 5 日大單凈流入】和【24 小時資金凈流入】分析。





在【資金流向分析】圖表中，買方為吃單方的成交單作為買入單，買方為掛單方的成交單作為賣出單。大中小單的閾值根據交易對一段時間的平均成交單額而定。您可以選擇不同的時間維度，來觀察資金流向變化。





【資金流向分析】、【近 5 日大單凈流入】和【24 小時資金凈流入】這三張圖表，主要展示了不同的時間段內，資金的流向變化。您可以根據圖表對市場的走勢做出自己的判斷。同時圖表均支持分享功能。









MEXC 為上架的代幣，提供了最基礎的代幣信息和數據指標，幫助您快速了解和掌握您要交易代幣的基本信息。





如果您想要更全面的了解代幣信息，您可以通過代幣的項目官網、第三方專業數據網站，了解到這個代幣的信息，幫您做出最終的購買決策。





免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。



