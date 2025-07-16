如何負責任地交易加密貨幣









我們在日常交易過程中，決策通常會受到資金狀況、市場FOMO、盈虧波動等因素影響。所謂負責任地交易，是指個人能夠充分認識到自己的投資決策行為會受到哪些因素所影響，從而規避這些影響因素，做出自己最終的投資策略。









交易，遠遠不只是簡單地買入或者賣出。從最開始的調研了解項目，到個人的倉位管理，再到投資策略指揮交易行為，以及最後的風險管理，都屬於交易的範疇。負責地交易加密貨幣，就是需要對這些環節做出細致地把控，幫助個人做出合理的投資策略。









一切投資策略的開始都應該始於對項目地調研。MEXC 新手學院會對當前市場上熱點的項目和板塊內容進行介紹，但您個人的項目調研不應該止步於此。詳實地項目調研，會幫助您更好為自己投資提供決策幫助，更好地配置個人資金分配比例。









需要清晰明確知道自己的個人風險偏好及能夠承受風險的程度，這將決定個人的交易額度。在製定交易計劃時需要保持沒有受到市場情緒等因素影響，保持冷靜的頭腦。





關於交易計劃，可以從以下這些方面考慮著手製定，如最大投資額度占個人全部本金的比例；個人加密資產投資多元化程度及不同加密資產的配置比例；選擇加密資產交易類型，現貨還是合約，合約的話杠桿倍數是多少；什麽時間點進入，什麽時間點退出，能夠承受最大虧損額度是多少等。









無論是在交易所還是錢包的資產，都要保管好個人的賬戶信息和私鑰。陌生的鏈接不要隨意亂點，陌生人的轉賬等一切和錢相掛鉤的行為，都存在高風險。





尤其是經常在網上交互參與不同項目的用戶，需要小心個人錢包私鑰被釣魚，可以使用空錢包進行交互降低被盜風險。來路不明的項目網站謹慎點擊參與。









簡單而言，限價止盈止損=限價+止盈止損。一方面，交易者可以通過限價止盈止損買入期望價格的數字貨幣資產。另一方面，持有特定數字資產的交易者可以控製該資產標的的盈利或者虧損。





MEXC 為用戶提供了限價止盈止損單，幫助用戶更好管理和控製自己的交易。您不需要時刻盯著電腦看行情走勢，使用限價止盈止損單，提前設定好交易計劃後，平臺會根據您的交易指令進行操作，做到盈虧心中有數。





請註意，限價止盈止損單未必能成交。但如果順利成交，您就一定可以獲得符合預期，甚至更優厚的價格。









很多交易者尤其是新人交易者的交易行為，很容易受到市場熱度、群友喊單、持續上漲追高等形式的影響，害怕自己錯失暴富的良機從而沖動下單。





當前網上信息雜亂，利用這種心理隨意喊單為自己牟利的騙子大有人在，交易者需要學會控製個人情緒，在想入場之前對項目進行詳盡調查後，再決定自己的投資策略。









多元化的投資策略可以幫助投資者有效分散降低投資風險，避免單一加密資產虧損造成較大損失。在投資加密貨幣時，可以先明確自己的資產配置，針對個人熟悉的板塊更容易做出決策分配比例，對於不熟悉的板塊在充分了解後再做決定。









合約用較少的資金通過杠桿手段撬動更大資金量賺取豐厚的收益固然令人心動，但這也會面臨著強製平倉虧完本金的風險。如果激進投入大量本金甚至通過外借本金投入交易，這種不負責的交易行為需要用戶警醒自己。在使用合約交易前，需要了解幣本位合約和U本位合約差別，認識到杠桿原理及交易背後的風險，理性交易。



