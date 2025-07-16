BLAST 的網絡結構與去中心化優勢

BLAST 是一個以太坊 Layer 2 (L2) 區塊鏈，旨在為 ETH 和穩定幣提供原生收益，並以此區別於其他 L2 解決方案。Blast 的架構代表了一個基於先進加密原則構建的分布式區塊鏈網絡。與集中式系統不同，Blast 網絡採用由全球獨立節點維護的完全分布式賬本。

BLAST 網絡由幾個核心組件組成：

共識層： 驗證交易並確保網絡完整性。

驗證交易並確保網絡完整性。 數據層： 管理區塊鏈狀態並存儲交易記錄。

管理區塊鏈狀態並存儲交易記錄。 網絡層： 促進節點之間的通信。

促進節點之間的通信。 應用層：支持去中心化應用（dApp）開發。

Blast 生態系統中的節點類型包括：

全節點： 維護區塊鏈的完整副本。

維護區塊鏈的完整副本。 輕量級節點： 僅存儲相關信息以實現高效參與。

僅存儲相關信息以實現高效參與。 驗證者節點：確認交易並保護網絡。

BLAST 使用權益證明（PoS）共識機制，這大大降低了能耗，同時保持了強大的安全性和高吞吐量。

在 BLAST 中，去中心化指的是將控制權和決策權分佈在全球網絡中，而不是依賴中央機構。這是通過加密驗證和民主治理模型來實現的，確保沒有單一實體可以主導 Blast 網絡。

權力通過基於代幣的治理系統進行分配，BLAST 代幣持有者根據其持倉比例獲得投票權。這創建了一個自我調節的生態系統，協議變更需要社區多數批准。驗證者通過以下方式發揮關鍵作用：

驗證交易

提出新區塊

參與治理決策

驗證者有動力誠實行事，因為如果他們從事惡意行為，其抵押的代幣可能會被沒收（削減）。

Blast 的去中心化架構提供了幾個主要優勢：

增強的安全性： 分布式共識要求攻擊者控制至少 51% 的網絡驗證能力，隨著 BLAST 網絡的增長，這種攻擊變得極不現實。

分布式共識要求攻擊者控制至少 51% 的網絡驗證能力，隨著 BLAST 網絡的增長，這種攻擊變得極不現實。 抗審查性： 一旦交易得到確認，就無法被阻止或撤銷，為用戶提供了強大的金融自主權。

一旦交易得到確認，就無法被阻止或撤銷，為用戶提供了強大的金融自主權。 減少單點故障： Blast 網絡運行在數千個獨立節點上，即使某些節點離線也能確保連續性。

Blast 網絡運行在數千個獨立節點上，即使某些節點離線也能確保連續性。 透明度：所有交易都記錄在不可更改的公共賬本上，支持獨立驗證和實時審計。

BLAST 實施了多種先進的協議和技術來確保去中心化運行：

拜占庭容錯： 即使部分節點惡意行動，仍能保持共識。

即使部分節點惡意行動，仍能保持共識。 零知識證明： 實現私密但可驗證的交易。

實現私密但可驗證的交易。 門檻簽名：分佈簽名權限以增加安全性。

Blast 網絡依靠橢圓曲線加密實現軍用級別的安全性，且具有高效的密鑰大小。數據管理通過分片得到增強，將數據分佈在多個節點上以提高安全性和檢索效率。為了擴展性，BLAST 利用能夠每秒處理大量交易的Layer-2 解決方案，而不會影響去中心化。

數字代幣 BLAST 的總發行量（最大供應量）為 1000 億 BLAST。根據最新可用數據，流通供應量約為 414 億 BLAST，約佔總供應量的 41.4%。

比例分配：

流通供應量： 約 41.4%（1000 億中的 414 億）

約 41.4%（1000 億中的 414 億） 尚未流通：約 58.6%（剩餘的 1000 億最大供應量）

搜索結果中未提供詳細的分配細節（如團隊、投資者、生態系統或社區）。有關 Blast 代幣經濟學或具體分配類別的更多細節，您可能需要查閱 BLAST 官方網站或其白皮書，可在 blastblastblast.com 找到。

您可以通過多種方式加入 BLAST 網絡：

成為驗證者或節點運營商： 需要符合最低規格的硬件並抵押一定數量的 BLAST 代幣作為擔保。

需要符合最低規格的硬件並抵押一定數量的 BLAST 代幣作為擔保。 質押： 參與者可以質押 BLAST 代幣以賺取獎勵並在治理決策中獲得投票權。

參與者可以質押 BLAST 代幣以賺取獎勵並在治理決策中獲得投票權。 社區治理： 代幣持有者可以通過專用論壇和投票平台提出改進建議並對協議變更進行投票。

代幣持有者可以通過專用論壇和投票平台提出改進建議並對協議變更進行投票。 教育資源： Blast 項目提供了全面的文檔和社區資源，以幫助用戶了解並參與網絡。

BLAST 的去中心化架構通過將權力分佈在全球節點網絡中，提供了無與倫比的安全性、抗審查性和透明度。要充分利用這一創新技術，請探索我們在 MEXC 上的 BLAST 交易完整指南，該指南涵蓋了從基礎知識到高級交易策略的所有內容，助您交易 Blast。