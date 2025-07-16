雖說統稱為加密貨幣，這世界上有各種各樣的代幣。本文將簡單說明如何比較各種代幣。 關鍵點1：技術上有什麽新進展？ 與其他代幣比較的關鍵點之一是該代幣有什麽技術優勢，能提供什麽價值。一般來說，加密貨幣不會增值，除非它們的目的或用途很明確，而前提條件是它們必須有技術優勢，使其得以實現（盡管有些代幣，如meme幣，僅僅是因為它們很 "有趣"就可以在短期內價格飆升，即使它們沒有技術價值）。 例如，我們來對比雖說統稱為加密貨幣，這世界上有各種各樣的代幣。本文將簡單說明如何比較各種代幣。 關鍵點1：技術上有什麽新進展？ 與其他代幣比較的關鍵點之一是該代幣有什麽技術優勢，能提供什麽價值。一般來說，加密貨幣不會增值，除非它們的目的或用途很明確，而前提條件是它們必須有技術優勢，使其得以實現（盡管有些代幣，如meme幣，僅僅是因為它們很 "有趣"就可以在短期內價格飆升，即使它們沒有技術價值）。 例如，我們來對比
新手學院/區塊鏈百科/基礎概念/不同代幣作比較的關鍵點

不同代幣作比較的關鍵點

2025年7月16日MEXC
0m
#基礎概念
Memecoin
MEME$0.001683+2.74%
比特幣
BTC$105,904.82+2.20%
以太幣
ETH$3,551.1+0.98%


雖說統稱為加密貨幣，這世界上有各種各樣的代幣。本文將簡單說明如何比較各種代幣。


與其他代幣比較的關鍵點之一是該代幣有什麽技術優勢，能提供什麽價值。一般來說，加密貨幣不會增值，除非它們的目的或用途很明確，而前提條件是它們必須有技術優勢，使其得以實現（盡管有些代幣，如meme幣，僅僅是因為它們很 "有趣"就可以在短期內價格飆升，即使它們沒有技術價值）。


例如，我們來對比一下比特幣（BTC）和以太坊（ETH）的區塊生成時間。比特幣的平均區塊生成時間約為10分鐘，而在以太坊的區塊生成時間要短得多，只需要約15秒。因此，以太坊允許在更短的時間內進行轉賬，這對用戶來說是一個重要的價值。


代幣也可以通過更新來提高其技術價值。在考慮一個代幣的未來價值時，不僅要註意它目前的技術優勢，還要註意它隨著未來的發展會有怎樣的更新。


關鍵點2：流動性如何？


代幣的流動性也是一個關鍵點。簡單來說，流動性就是它可以穩定地兌換成其他加密貨幣或法定貨幣的程度。一般來說，流動性較高的代幣更有可能完成訂單，成為更多用戶的交易對象，從而更有可能提升價值上升。流動性較低的代幣還存在著價格很容易隨著少數投資者的變動而大幅波動的風險。


衡量流動性的一個方法是該代幣在多少個交易所上市。另一個很好的參考是該代幣在各個交易所的24小時交易量，以及訂單闆上的訂單量（交易深度）。


關鍵點3：最大發行量和半衰期是多少？


一些加密貨幣有預先確定的最大發行量。發行量較低的加密貨幣更加稀缺，因此理論上更有可能漲價。還有一些加密貨幣通過燃燒代幣使供應量保持在一定的數值，這些代幣理論上也更有可能漲價，因為供應量是有限的。


在比較不同代幣時，半衰期也是很重要的因素。半衰期是指挖礦獎勵減半的時間，這個時期因代幣不同而不同。例如，比特幣的半衰期為4年，這意味著採礦獎勵在4年內減半。當達到半衰期時，新代幣的創造速度會減慢，供應量會減少，理論上來說價格會上漲。


然而，加密貨幣的價格併不完全由最大發行量或半衰期決定，因此在預測未來價格趨勢時，必須考慮各種因素。


關鍵點4：網上的關註度是多少？


我們可以在Twitter等社交媒體平臺上搜索該代幣的名稱，看看其他用戶對該代幣有多大的興趣。同時還可以查看其他用戶對該代幣的看法是正面還是負面。


然而，併非所有社交媒體上的信息都是正確的。一些用戶可能會惡意從事針對代幣的隱性營銷，故意傳播關於代幣的不良謠言。最好通過多個信息來源來確認該信息的真偽。

本文以上內容只是一個例子，代幣之間可以比較的東西有很多。通過對多個代幣的觀察，來提高對代幣的投資眼光吧！


免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。

熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

什麼是 x402 協議？一文讀懂 HTTP 原生支付標準的 5 大核心優勢

什麼是 x402 協議？一文讀懂 HTTP 原生支付標準的 5 大核心優勢

TL;DR1）x402 協議啟用了 HTTP 規範中沉睡 30 年的 402 狀態碼，實現了互聯網原生支付能力。2）零協議費用和 2 秒結算速度，徹底改變傳統支付系統的高成本和慢速度問題。3）無需註冊帳戶或提供個人資訊，透過區塊鏈錢包直接完成支付和身分驗證。4）完美支持 AI Agent 自主交易，讓機器能夠像人類一樣獨立完成商業活動。5）一行代碼即可集成，開發者可以輕鬆為現有服務添加支付功能。1

掌握這6種選擇「加密貨幣合約交易對」的方法，讓你的合約交易不再迷茫

掌握這6種選擇「加密貨幣合約交易對」的方法，讓你的合約交易不再迷茫

作爲全球領先加密貨幣交易所之一，MEXC致力於爲用戶提供優質的投資選擇。針對合約交易的投資標的，選擇適合的投資對象是新手用戶的首要挑戰。本文旨在爲MEXC用戶提供思路，幫助您選擇合適的合約交易標的。本文摘要a.不同的交易對具有不同的價格波動特性、流動性和風險水平，因此需要根據個人交易目標、市場情況及資金狀況做出合理選擇。b.主流幣的合約交易對往往具備流動性好、交易量大、波動相對較小等特點，適合穩健

您真的了解 KYC 嗎？它在加密交易和金融體系中扮演什麼角色？

您真的了解 KYC 嗎？它在加密交易和金融體系中扮演什麼角色？

1. 摘要KYC（Know Your Customer，即「了解你的客戶」）是一項全球金融業標準的合規程序，旨在驗證客戶身分、了解其財務行為，並防止洗錢、詐騙、恐怖主義融資等非法活動。無論是在傳統金融機構，或是在加密貨幣交易所，KYC 認證都是保障平台安全和用戶資產的重要手段。對於參與加密交易、投資或使用金融服務的新用戶來說，了解 KYC 流程的意義和運作方式，是邁向合規交易和資金安全的第一步。2

合約交易前必讀：您需要了解的「合約交易頁面名詞」都在這裏

合約交易前必讀：您需要了解的「合約交易頁面名詞」都在這裏

對於許多投資者而言，合約交易是一個充滿機遇但又頗具挑戰的領域。與現貨交易相比，它涉及更多專業的名詞和複雜的機制。當您第一次打開 MEXC 合約交易頁面，面對 K 線圖、盤口和交易區中密密麻麻的術語時，感到困惑是完全正常的。然而，掌握這些名詞的含義，是您從新手成長為熟練交易者的第一步，也是保障您資金安全、有效執行策略的基礎。本文將系統性地為您解讀交易頁面上的每一個核心名詞，助您掃清障礙，自信地開啟合

註冊MEXC帳號
註冊 & 獲得高達10,000 USDT獎金