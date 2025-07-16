萬眾期待的ZK Rollup是什麼？





當前市場上最主流的 Layer2 的解決方案是 Rollup 解決方案。而Rollup的解決方案又分成 Optimistic Rollup、ZK Rollup 兩種不同的解決方式。今天我們主要來探討下 ZK Rollup 這種解決方案。









ZK 即零知識證明 Zero Knowledge 的縮寫。零知識證明指的是允許用戶既不洩露敏感信息，又可向他人證明自己知道關鍵數據或擁有其所有權，如錢包私鑰。





Rollup 是一種 Layer2 解決方案，它通過打包多筆交易提高效率，交易完成後交易數據送回主網。 Rollup 專注於擴展提高交易性能，安全性依賴於主網。





ZK Rollup 是一種使用有效性證明來擴展計算的解決方案。它在鏈下運行計算並向主鏈提交有效性證明。









ZK 的基本原理是證明者（Prover）和驗證者（Verifier）。證明者生成證明，驗證者在不獲取信息本身的前提下驗證該證明。基本特性包括：





1. 完備性：提交者若掌握答案，那他能找到方法向驗證者證明為真，即真的假不了。





2. 合理性：提交者未掌握答案，那他無法向驗證者證明為真，即假的真不了。





3. 零知識性：證明過程中，驗證者除了“證明”之外，不會獲得其他相關信息。





ZK Rollup 一般情況下只應用ZK的前兩個屬性，達到壓縮計算降低成本的目的。因此用戶的交易信息依舊是可查詢的。









1. 資產轉移幾分鐘就可以實現。





相對於 Optimistic Rollup 需要 7 天左右的驗證時間而言方便了很多，這是由於兩種不同的Rollup驗證方式不同造成的。當交易數據在二層網絡處理完成後：





ZK Rollup 向以太坊主網提交區塊時，生成一個零知識證明。主網全節點驗證該證明即可。這對於用戶來說基本沒有感知。





Optimistic Rollup 會有一個等待的窗口期，在這 7 天時間內以太坊主網全節點都可以發起挑戰，證明某交易為假。





2. 低交易成本。ZK Rollup 在鏈下運行計算並向主鏈提交有效性證明，不需要將全部的交易數據送回主網，這樣會使交易成本更低。同時由於證明文件很小，驗證時間一定，因此證明本身不會隨著交易數量增加而變大。





3. 技術難度高。ZK Rollup 使用的零知識證明算法複雜，無法兼容以太坊虛擬機（EVM），開發者想要把以太坊應用部署在ZK Rollup方案下的二層網絡上，不僅要重新構建應用，還需要學習二層網絡的開發語言。









用戶支付的 gas 費中，主要包括驗證者節點激勵費用，提交主網的 gas 費用以及存儲資源費用。





驗證者節點幫你確認、廣播交易，需要用戶提供激勵才會執行。提交主網 gas 費用會隨主網擁堵而不斷提高。





存儲資源費用屬於相對固定的成本。對於固定成本使用的人越多，意味著平均費用就會越低。而當前 ZK Rollup 還沒有處於大規模應用階段，所以 gas 費用會比 Optimistic Rollup 費用高很多。









現有兼容 EVM 的解決方案中，StarkNet、zkSync、Polygon 和 Scroll 在市場上的關注度相對較高。









StarkNet 由 StarkWare 團隊開發。和其他ZK解決方案不同，StarkNet 使用 STARK證明，而其他解決方案使用的是SNARK 證明。對於這兩種證明方式，簡單來說：





STARK 減少對中心化的依賴，而且更安全。

SNARK 能夠更快完成驗證，手續費更低。









zkSync 由 Matter Labs 團隊開發，目前正在運行 zkSync Era 網絡。 zkSync 網絡當前的優勢在於：





數據壓縮：zkSync 可以改善數據可用性，並降低具有大量輸入數據的交易的成本。





賬戶抽象：最新引入的功能，用於改善用戶和開發者的體驗。這一功能最初的用例僅限於以任何選擇的貨幣支付汽油費。









Polygon 除了採用 Bytecode-level 的 EVM 兼容性方法外，還實現了一種新的共識機制 Proof Of Efficiency（POE），能夠提高去中心化程度同時增加網絡的安全性。









Scroll 今年2月份才剛剛推出，目前處於 Pre-Alpha 測試網階段。 Scroll 目標是在字節碼級別上與以太坊虛擬機（EVM）完全兼容，換句話說開發人員可以使用任何兼容 EVM 的語言創建智能合約並部署到 Scroll 上。







測試階段 編程語言 EVM兼容 SNARK or STARK 手續費 Polygon 公開測試 Solidity 完全等同於EVM SNARK+STARK ETH Scroll Pre-Alpha 測試 Solidity 完全等同於EVM SNARK ETH zkSync Era 公開測試 Solidity、Vyper、LLVM 僅語言兼容 SNARK 所有erc20代幣 StarkNet Alpha 主網 Cairo、Solidity（通過編譯器） 僅語言兼容 STARK STRK 或 ETH







