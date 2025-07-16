Rollup是以太坊Layer2的擴容方案，旨在通過將交易與鏈下處理的方式提高以太坊交易吞吐量。Optimistic 本意「樂觀的」，正如其名Optimistic Rollup是一套「樂觀」機制。Optimistic Rollup假設所有Layer2上的交易都是有效的，把許多筆交易壓縮成一筆提交給以太坊，在提交後會有一周挑戰期時間，在此期間鏈上任何用戶都可以發起質疑挑戰來驗證交易的真實性。如果在狀Rollup是以太坊Layer2的擴容方案，旨在通過將交易與鏈下處理的方式提高以太坊交易吞吐量。Optimistic 本意「樂觀的」，正如其名Optimistic Rollup是一套「樂觀」機制。Optimistic Rollup假設所有Layer2上的交易都是有效的，把許多筆交易壓縮成一筆提交給以太坊，在提交後會有一周挑戰期時間，在此期間鏈上任何用戶都可以發起質疑挑戰來驗證交易的真實性。如果在狀
新手學院/市場洞察/熱點分析/從技術視角簡要分... Rollup

從技術視角簡要分析Optimistic Rollup

2025年7月16日MEXC
0m
#進階#Layer2#以太坊
Solayer
LAYER$0.2507-0.83%
以太幣
ETH$3,552.18+1.08%
ZKsync
ZK$0.05897+0.15%


Rollup是以太坊Layer2的擴容方案，旨在通過將交易與鏈下處理的方式提高以太坊交易吞吐量。Optimistic 本意「樂觀的」，正如其名Optimistic Rollup是一套「樂觀」機制。Optimistic Rollup假設所有Layer2上的交易都是有效的，把許多筆交易壓縮成一筆提交給以太坊，在提交後會有一周挑戰期時間，在此期間鏈上任何用戶都可以發起質疑挑戰來驗證交易的真實性。如果在狀態更新中，發現了欺詐，挑戰者即可獲得獎勵。毫無疑問，Optimistic Rollup是以太坊Layer2最具實施性和創新性的方案，其技術細節值得我們深究。本文將簡要分析Optimistic Rollup實施細節，剖析Optimistic Rollup技術原理。


1. Optimistic Rollup 的工作過程


在Optimistic Rollup二層之上，用戶的交易被發送到Optimistic Rollup的節點運營者，節點將成為「驗證者」和「聚合者」，負責聚合交易、驗證交易，同時將眾多交易數據壓縮成一筆，壓縮後這筆交易會和其他交易一樣進入以太坊Layer1的交易池，最終節點會接受打包交易並在以太坊區塊鏈上發布區塊。任何人都可以成為Optimistic Rollup節點，但類似Pos機制（權益證明機制），節點必須向以太坊網絡提供誠信保證金。

在節點提交區塊時並不做關於狀態轉換合法性的校驗，但是會為該區塊提供一周的「欺詐證明」挑戰期。在挑戰期內，沒有節點或者用戶對其合法性做出挑戰，則該區塊被確認。如果做出「欺詐證明」挑戰，並挑戰成功。發布該區塊的節點將失去保證金。為了鼓勵發現欺詐行為，保證金將獎勵給發現欺詐行為的用戶。通過這種方式，Optimistic Rollup利用加密經濟的激勵措施來確保節點的誠實可靠。

2. 如何實現數據壓縮


一筆普通的以太坊交易（比如發送 ETH）通常消耗約 110 字節。然而，在Optimistic Rollup 上發送 ETH 僅僅消耗約 12 字節。為了達到該效果，Optimistic Rollup採用了更簡單的高級編碼。

在Optimistic Rollup二層交易中，完全省略 nonce，只是從 pre-state 中恢復 nonce；Gas相關的Gasprice和Gas被移到二層交易之外；To和From無需使用以太坊地址，而是在狀態中添加一個子樹來存儲索引到地址的映射；Value可以使用科學計數法存儲，轉賬只需要3位；對於簽名，可以將一個批次中的交易進行BLS聚合簽名，降低每個交易的簽名存儲消耗，這個簽名可以一次性對整個消息集和發送者進行 batch 檢查。同時，這些交易數據會被存儲在鏈上Gas成本比較低的字段Calldata中。

上傳數據不僅僅是上述的交易數據內容，還會包含批次交易發生前後的默克爾樹根（包含賬戶、餘額、合約代碼等狀態數據，因此也稱狀態根），以及用於證明(或用於備查)狀態轉換合法性的數據。這些壓縮數據的方法是Optimistic Rollup實現擴容的關鍵。目前，經過壓縮後，Optimistic Rollup能帶來高於以太坊30倍的吞吐量。

3. 如何將數據提交到以太坊


Optimistic Rollup 在以太坊 Layer 1 部署了一個特定的智能合約，稱為 Rollup 合約，該合約負責管理 Rollup 的狀態，如跟蹤用戶餘額、處理存款、取款和爭議解決。在 Optimistic Rollup 中，交易由 節點在鏈下收集和聚合，他們將多個交易捆綁在一起成為一個 「 Rollup 塊」。該塊包含新賬戶狀態的交易內容和默克爾樹根。

之後，節點將匯總的數據作為 calldata 發布到以太坊上。 calldata 是智能合約中不可修改、非持久的區域，其行為與內存非常相似。 而 calldata 作為區塊鏈的歷史日誌部分，不會存儲為以太坊狀態的一部分。 因為 calldata 不涉及以太坊狀態的任何部分，所以在鏈上存儲數據更便宜。

4. 狀態承諾


前文提到，上傳的數據除了交易內容，還包括交易發生前後的默克爾樹根。默克爾樹根是任何時間點的Optimistic Rollup狀態（帳戶、餘額、合約代碼等），也稱為「狀態樹」，是Optimistic Rollup的狀態組織形式。默克爾樹的葉子節點是賬戶狀態，根節點是最終值。Optimistic Rollup二層交易的改變會引起交易相關賬戶狀態更新，引起葉子節點的信息變動，最終導致根哈希值的變動。二層的運營者會在本地維護二層賬戶的狀態樹，記錄批次交易發生前後的根哈希值，在上傳批次交易時將此二哈希值一併上傳。

此默克爾樹根（狀態根）引用 Rollup的最新狀態，經過哈希處理並存儲在 Rollup合約中。 鏈上的每個狀態轉換都會產生一個新的 Rollup狀態，節點通過計算新的狀態根來提交該狀態。

節點在發布區塊時需要同時提交舊狀態根和新狀態根。如果舊狀態根與鏈上合約中的現有狀態根匹配，則後者被丟棄並替換為新狀態根。節點還需要為交易批次本身提交 默克爾樹根。 這允許任何人通過提供默克爾樹證明來證明交易包含在區塊中。默克爾樹根，對於證明Optimistic Rollup中的狀態變化是非常重要的。

5. 欺詐證明


Optimistic Rollup允許任何人在不提供有效性證明的情況下提供交易信息、狀態轉換信息並發布區塊。 為了確保以太坊區塊鏈安全，Optimistic Rollup制定了一周的時間窗口，在此期間用戶都可以對區塊（狀態轉換等信息）提出質疑。

如果有人提出質疑，Optimistic Rollup協議將啟動欺詐證明計算，通過重放導致鏈上發生狀態轉換的事務計算出新的狀態根，並將得到的狀態根與排序者發布的狀態根進行對比，如果其他節點或者用戶發現最終區塊狀態和該節點提議狀態不同，則欺詐證明挑戰成功，狀態轉換取消。同時該節點將會受到懲罰，他們的保證金將被沒收並獎勵給挑戰者。

在以太坊重新執行交易以檢測欺詐需要發布單獨交易的狀態承諾，並增加必須在鏈上發布的數據，重放交易還會產生巨大的Gas成本。 目前Optimistic Rollup挑戰期為一周，但因為資本效率問題，社區正在激烈討論是否需要縮短挑戰期。

6. OVM虛擬機


Optimistic Rollup不僅能支持以太坊擴容，同時將整個以太坊智能合約的功能引入了Layer2框架，為DAPP的系列開發和部署提供了圖靈完備的OVM虛擬機。

OVM虛擬機是個功能完備，有與以太坊EVM虛擬機完全兼容的執行環境，適用於Layer2系統。有了OVM虛擬機之後，開發者可以通過OVM虛擬機在Rollup鏈上進行以太坊鏈上的所有操作，並通過API和區塊鏈進行交互。此外，OVM虛擬機使得 DApp 移植到 Layer2 變得十分簡單，項目方無需部署各種 Layer2 擴容方案，而只需接入 OVM，便可以使用其中的各類 Layer2 結構。

7. 結束語


基於Optimistic Rollup協議開發的二層網絡有2個：Optimism和Arbitrum。目前Optimism和Arbitrum是以太坊領域最大的Layer2生態，其鎖倉價值達到40億美元，並仍然在顯著增長。眾多知名項目也加入了Optimistic Rollup的陣營，比如：UniSwap、SushiSwap等。

但Optimistic Rollup並非一家獨大，其還面臨着Zk Rollup的競爭。如前文介紹，Optimistic Rollup採用的是欺詐證明，即系統樂觀地相信交易數據的正確性，通過欺詐挑戰的經濟邏輯來確保交易的正確性。而ZK Rollup 是零知識有效性證明的擴容方案，其核心在於分批處理鏈下交易，並生成加密有效性證明來驗證每批交易的真實性。兩者孰優孰劣需要更長時間的檢驗。

熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

萬眾期待的ZK Rollup是什麼？

萬眾期待的ZK Rollup是什麼？

當前市場上最主流的 Layer2 的解決方案是 Rollup 解決方案。而Rollup的解決方案又分成 Optimistic Rollup、ZK Rollup 兩種不同的解決方式。今天我們主要來探討下 ZK Rollup 這種解決方案。1. 什麼是 ZK RollupZK 即零知識證明 Zero Knowledge 的縮寫。零知識證明指的是允許用戶既不洩露敏感信息，又可向他人證明自己知道關鍵數據或

一個例子讀懂以太坊Layer2

一個例子讀懂以太坊Layer2

什麼是Layer2？在了解Layer2之前，我們先來熟悉一些基本的概念。1. 區塊鏈層級結構一般來說，我們目前習慣上把區塊鏈劃分成Layer0、Layer1、Layer2、Layer3幾個層級。Layer0：構建區塊鏈的底層架構。Layer1：構建Dapp的基礎區塊鏈，如以太坊等公鏈。Layer2：Layer1的擴展解決方案。Layer3：基於Layer1開發的不同類型的Dapp。我們用一條街道道

坎昆升級：以太坊擴容新篇章

坎昆升級：以太坊擴容新篇章

以太坊坎昆升級，也稱為 Cancun-Deneb 或 Dencun。本文將從（1）擴容基礎知識（2）坎昆升級內容（3）坎昆升級影響等角度，為MEXC用戶全方面介紹坎昆升級。1. 擴容基礎知識2014年，以太坊創始人Vitalik Buterin發表以太坊白皮書「下一代智能合約和去中心化應用平台」後，區塊鏈進入了「智能合約」的新時代。無數探索者在以太坊區塊鏈上創建去中心化應用，DeFi、NFT、Ga

MEXC 平台合約實戰攻略 | 高槓桿交易全解析：高效策略與風險管理指南

MEXC 平台合約實戰攻略 | 高槓桿交易全解析：高效策略與風險管理指南

隨着市場交易節奏加快和用戶策略日益多元化發展，高槓桿（High Leverage）交易工具已成為專業投資者優化資金效率的核心配置。MEXC 平台提供 200 倍及以上的高倍槓桿功能，尤其是針對 BTC 和 ETH USDT 本位合約，更有高達 500 倍的槓桿合約，助力交易者精準捕捉短期波動機會，實現收益最大化。然而，高槓桿的「雙刃劍」特性要求投資者必須掌握科學的交易策略（Trading Stra

註冊MEXC帳號
註冊 & 獲得高達10,000 USDT獎金