合約止盈止損完整教程：新手必看風險控制與實戰技巧

止盈（Take Profit，TP）和止損（Stop Loss，SL）是交易者常用的風險管理工具。





止盈 ：當價格達到預設目標時，系統自動平倉，鎖定盈利。

止損：當價格跌破預設的防線時，系統自動平倉，避免更大虧損。





在 MEXC 平台，止盈止損可分為兩大類：





持倉前止盈止損 ：預先設置觸發條件（【收益率】或【盈虧額】）的平倉單：當【最新價】/【合理價】/【指數價】達到事先設定的觸發價格時，系統將按提前設置好的觸發價和數量以最優市場價平倉，從而達到止盈或止損的目的, 讓用戶能夠自動結算出理想的盈利值或避免不必要的損失；

持倉中止盈止損： 直接進行【市價止盈止損設置】：透過【全部倉位】或者【部分倉位】（網頁端），預先設置觸發條件（【收益率】、【盈虧額】或【USDT】等條件）的平倉單，當【最新價】/【合理價】/【指數價】達到事先設定的價格後，系統將按提前設置好的價格和數量以最優市場價平倉。





此外，MEXC 還在合約交易中新增了【止盈反手】和【止損反手】功能，幫助交易者在多空雙邊行情中靈活操作。









提前為將要開出的倉位設置止盈止損，這是一種「計劃性交易」的體現，意味着您在進入市場之前，就已經規劃好了清晰的退出策略。用戶可以在開倉時，同時點擊設置止盈止損選項，然後您可以透過選擇最新價、合理價、或指數價來設置止盈止損觸發價格。當該訂單以限價或市價成交時（部分成交或全部成交），系統會以用戶預設的觸發價格來立即委託止盈止損單。





用戶可以選擇以下三種設置模式：USDT（觸發價格）、收益率和盈虧額。若選擇透過收益率設置止盈止損，觸發價格與預計盈虧則會透過收益率來計算，以此類推。





注：系統支持使用收益率或盈虧額來設置止盈止損訂單，但設置的收益率和盈虧額僅供參考。交易過程中的手續費、開倉均價改變和實際成交價都會影響實際收益率和實際盈虧額。加倉將導致開倉均價改變，但止盈止損觸發價格在創建時便已確定，並不會隨之變化。









持倉時，MEXC 提供兩種止盈止損的方式：【全部倉位】和【部分倉位】（網頁端）









針對整個倉位(無論加倉或者減倉)，您使用該功能時，透過預先設置觸發條件（【收益率】、【盈虧額】或【USDT】等條件）的平倉單，當【最新價】/【合理價】/【指數價】達到事先設定的價格後，系統將按提前設置好的價格和數量以最優市場價平倉；





平倉時該止盈止損將被系統自動取消。









若設置倉位止盈時選擇了【止盈反手】，則會在止盈觸發的倉位全部平倉後，反向市價開相同數量的倉位；受行情波動影響，反向開倉訂單有可能不能完全成交，MEXC 會透過郵件、短信、站內信通知到您。









若設置倉位止損時選擇了【止損反手】,則會在止損觸發的倉位全部平倉後，反向市價開相同數量的倉位；受行情波動影響，反向開倉訂單有可能不能完全成交，MEXC 同樣會透過郵件、短信、站內信通知到您。









針對部分倉位，用戶使用該功能時，透過預先設置觸發條件（【收益率】、【盈虧額】或【USDT】）的平倉單，當【最新價】/【合理價】/【指數價】達到事先設定的價格後，系統將按提前設置好的價格和數量以最優市場價平倉；





平倉時該止盈止損將被系統自動取消。





注：止盈止損可能因行情波動劇烈、倉位可平量不足等因素導致下單失敗；若觸發成功將以市價下平倉訂單，受行情波動影響市價訂單有可能不能成交，成交後的價格可能與設置價格存在偏差。





您可以在【當前持倉】-【止盈止損】處點擊【添加】按鈕，對已持倉的幣種進行止盈止損設置，選擇您想要的觸發條件（【收益率】、【盈虧額】或【USDT】）和數量進行下單。













止盈止損的最大好處在於，它能幫助交易者鎖定盈利、控制虧損、降低爆倉風險。透過提前設置出場點位，交易者無需時刻盯盤，也能避免因貪婪或恐懼導致的情緒化操作，從而讓交易過程更加理性和有紀律性。長期來看，合理使用止盈止損能提升資金利用效率，幫助建立穩健的交易體系。

















第一步：從 MEXC 官網首頁進入合約交易，在右上方的交易界面設置止盈止損。









第二步：設置【止盈觸發價】（【最新價】/【合理價】/【指數價】）和觸發條件（【收益率】、【盈虧額】）。

















第一步：在【當前持倉】的訂單中，分別點擊【添加】-【全部倉位】。









第二步：使用【止盈設置】確認【收益率】/【盈虧額】/【USDT】以及【最新價】/【合理價】/【指數價】。









此時，您可以設置【止盈反手】和【止損反手】。













第一步：在【當前持倉】的訂單中，分別點擊【添加】-【部分倉位】。









第二步：使用【止盈設置】確認【收益率】/【盈虧額】/【USDT】和【數量】，以及【最新價】/【合理價】/【指數價】。





















第一步：從 MEXC App 首頁進入合約交易，在右方的交易界面設置止盈止損，點擊【高級】。









第二步：設置【止盈觸發價】（【最新價】/【合理價】/【指數價】）和觸發條件（【收益率】、【盈虧額】、【USDT】）。

















第一步：在【當前倉位】的訂單中，分別點擊【添加】-【倉位止盈止損】。









第二步：使用【止盈設置】確認【收益率】/【盈虧額】/【USDT】以及【最新價】/【合理價】/【指數價】。









此時，您可以設置【止盈反手】和【止損反手】。













第一步：在【當前倉位】的訂單中，分別點擊【添加】-【分批止盈止損】。









第二步：使用【止盈設置】確認【收益率】/【盈虧額】/【USDT】和【數量】，以及【最新價】/【合理價】/【指數價】。













合理設置止損比例 ：建議單筆虧損不超過帳戶總資金的 2%–5%。

多單與空單的止盈差異 ：上漲行情宜分批止盈，震盪行情可設置緊湊止損。

反手策略 ：在趨勢行情中，利用止損反手可快速切換方向，但需注意行情劇烈波動時的滑點風險。

結合技術指標：止盈止損應結合支撐/阻力位、均線或K線形態來設置，而不是憑直覺。









止盈止損是合約交易中必不可少的風險控制工具，它不僅能幫助交易者鎖定盈利、減少回吐，還能在行情不利時控制風險、防止爆倉，同時提升交易紀律性，避免情緒化操作。然而需要注意的是，止盈止損並非萬能，在極端行情下可能出現滑點或觸發失敗，因此交易者應結合技術分析、倉位管理和資金管理策略，才能更全面地提升交易勝率。









免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供資訊參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。



