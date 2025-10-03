合約止盈止損完整教程：新手必看風險控制與實戰技巧

在加密貨幣市場中，行情波動劇烈，盈利與虧損往往只在一瞬間。對於合約交易者來說，止盈止損不僅是風險管理的核心工具，也是提升交易成功率、減少情緒化操作的重要手段。 1. 什麼是止盈止損？ 止盈（Take Profit，TP）和止損（Stop Loss，SL）是交易者常用的風險管理工具。 止盈：當價格達到預設目標時，系統自動平倉，鎖定盈利。 止損：當價格跌破預設的防線時，系統自動平倉，避免更大虧損。 在加密貨幣市場中，行情波動劇烈，盈利與虧損往往只在一瞬間。對於合約交易者來說，止盈止損不僅是風險管理的核心工具，也是提升交易成功率、減少情緒化操作的重要手段。 1. 什麼是止盈止損？ 止盈（Take Profit，TP）和止損（Stop Loss，SL）是交易者常用的風險管理工具。 止盈：當價格達到預設目標時，系統自動平倉，鎖定盈利。 止損：當價格跌破預設的防線時，系統自動平倉，避免更大虧損。
在加密貨幣市場中，行情波動劇烈，盈利與虧損往往只在一瞬間。對於合約交易者來說，止盈止損不僅是風險管理的核心工具，也是提升交易成功率、減少情緒化操作的重要手段。

1. 什麼是止盈止損？


止盈（Take Profit，TP）和止損（Stop Loss，SL）是交易者常用的風險管理工具。

  • 止盈：當價格達到預設目標時，系統自動平倉，鎖定盈利。
  • 止損：當價格跌破預設的防線時，系統自動平倉，避免更大虧損。

在 MEXC 平台，止盈止損可分為兩大類：

  • 持倉前止盈止損：預先設置觸發條件（【收益率】或【盈虧額】）的平倉單：當【最新價】/【合理價】/【指數價】達到事先設定的觸發價格時，系統將按提前設置好的觸發價和數量以最優市場價平倉，從而達到止盈或止損的目的, 讓用戶能夠自動結算出理想的盈利值或避免不必要的損失；
  • 持倉中止盈止損： 直接進行【市價止盈止損設置】：透過【全部倉位】或者【部分倉位】（網頁端），預先設置觸發條件（【收益率】、【盈虧額】或【USDT】等條件）的平倉單，當【最新價】/【合理價】/【指數價】達到事先設定的價格後，系統將按提前設置好的價格和數量以最優市場價平倉。

此外，MEXC 還在合約交易中新增了【止盈反手】和【止損反手】功能，幫助交易者在多空雙邊行情中靈活操作。

1.1 開倉時設置止盈止損


提前為將要開出的倉位設置止盈止損，這是一種「計劃性交易」的體現，意味着您在進入市場之前，就已經規劃好了清晰的退出策略。用戶可以在開倉時，同時點擊設置止盈止損選項，然後您可以透過選擇最新價、合理價、或指數價來設置止盈止損觸發價格。當該訂單以限價或市價成交時（部分成交或全部成交），系統會以用戶預設的觸發價格來立即委託止盈止損單。

用戶可以選擇以下三種設置模式：USDT（觸發價格）、收益率和盈虧額。若選擇透過收益率設置止盈止損，觸發價格與預計盈虧則會透過收益率來計算，以此類推。

：系統支持使用收益率或盈虧額來設置止盈止損訂單，但設置的收益率和盈虧額僅供參考。交易過程中的手續費、開倉均價改變和實際成交價都會影響實際收益率和實際盈虧額。加倉將導致開倉均價改變，但止盈止損觸發價格在創建時便已確定，並不會隨之變化。

1.2 市價止盈止損設置（網頁端）


持倉時，MEXC 提供兩種止盈止損的方式：【全部倉位】和【部分倉位】（網頁端）

1.2.1 全部倉位


針對整個倉位(無論加倉或者減倉)，您使用該功能時，透過預先設置觸發條件（【收益率】、【盈虧額】或【USDT】等條件）的平倉單，當【最新價】/【合理價】/【指數價】達到事先設定的價格後，系統將按提前設置好的價格和數量以最優市場價平倉；

平倉時該止盈止損將被系統自動取消。

1.2.1.1 止盈反手

若設置倉位止盈時選擇了【止盈反手】，則會在止盈觸發的倉位全部平倉後，反向市價開相同數量的倉位；受行情波動影響，反向開倉訂單有可能不能完全成交，MEXC 會透過郵件、短信、站內信通知到您。

1.2.1.2 止損反手

若設置倉位止損時選擇了【止損反手】,則會在止損觸發的倉位全部平倉後，反向市價開相同數量的倉位；受行情波動影響，反向開倉訂單有可能不能完全成交，MEXC 同樣會透過郵件、短信、站內信通知到您。

1.2.2 部分倉位


針對部分倉位，用戶使用該功能時，透過預先設置觸發條件（【收益率】、【盈虧額】或【USDT】）的平倉單，當【最新價】/【合理價】/【指數價】達到事先設定的價格後，系統將按提前設置好的價格和數量以最優市場價平倉；

平倉時該止盈止損將被系統自動取消。

注：止盈止損可能因行情波動劇烈、倉位可平量不足等因素導致下單失敗；若觸發成功將以市價下平倉訂單，受行情波動影響市價訂單有可能不能成交，成交後的價格可能與設置價格存在偏差。

您可以在【當前持倉】-【止盈止損】處點擊【添加】按鈕，對已持倉的幣種進行止盈止損設置，選擇您想要的觸發條件（【收益率】、【盈虧額】或【USDT】）和數量進行下單。

2.止盈止損的優勢


止盈止損的最大好處在於，它能幫助交易者鎖定盈利、控制虧損、降低爆倉風險。透過提前設置出場點位，交易者無需時刻盯盤，也能避免因貪婪或恐懼導致的情緒化操作，從而讓交易過程更加理性和有紀律性。長期來看，合理使用止盈止損能提升資金利用效率，幫助建立穩健的交易體系。

3 .如何在 MEXC 上使用止盈止損功能


3.1 MEXC Web 端


3.1.1 持倉前設置止盈止損


第一步：從 MEXC 官網首頁進入合約交易，在右上方的交易界面設置止盈止損。


第二步：設置【止盈觸發價】（【最新價】/【合理價】/【指數價】）和觸發條件（【收益率】、【盈虧額】）。


3.1.2 市價止盈止損


3.1.2.1 全部倉位

第一步：在【當前持倉】的訂單中，分別點擊【添加】-【全部倉位】。


第二步：使用【止盈設置】確認【收益率】/【盈虧額】/【USDT】以及【最新價】/【合理價】/【指數價】。


此時，您可以設置【止盈反手】和【止損反手】。


3.1.2.2 部分倉位

第一步：在【當前持倉】的訂單中，分別點擊【添加】-【部分倉位】。



第二步：使用【止盈設置】確認【收益率】/【盈虧額】/【USDT】和【數量】，以及【最新價】/【合理價】/【指數價】。



3.2 MEXC App 端


3.2.1 持倉前設置止盈止損


第一步：從 MEXC App 首頁進入合約交易，在右方的交易界面設置止盈止損，點擊【高級】。


第二步：設置【止盈觸發價】（【最新價】/【合理價】/【指數價】）和觸發條件（【收益率】、【盈虧額】、【USDT】）。


3.2.2 止盈止損


3.2.2.1 倉位止盈止損

第一步：在【當前倉位】的訂單中，分別點擊【添加】-【倉位止盈止損】。


第二步：使用【止盈設置】確認【收益率】/【盈虧額】/【USDT】以及【最新價】/【合理價】/【指數價】。


此時，您可以設置【止盈反手】和【止損反手】。


3.2.2.2 分批止盈止損

第一步：在【當前倉位】的訂單中，分別點擊【添加】-【分批止盈止損】。


第二步：使用【止盈設置】確認【收益率】/【盈虧額】/【USDT】和【數量】，以及【最新價】/【合理價】/【指數價】。


4.止盈止損實戰建議


  • 合理設置止損比例：建議單筆虧損不超過帳戶總資金的 2%–5%。
  • 多單與空單的止盈差異：上漲行情宜分批止盈，震盪行情可設置緊湊止損。
  • 反手策略：在趨勢行情中，利用止損反手可快速切換方向，但需注意行情劇烈波動時的滑點風險。
  • 結合技術指標：止盈止損應結合支撐/阻力位、均線或K線形態來設置，而不是憑直覺。

5. 總結


止盈止損是合約交易中必不可少的風險控制工具，它不僅能幫助交易者鎖定盈利、減少回吐，還能在行情不利時控制風險、防止爆倉，同時提升交易紀律性，避免情緒化操作。然而需要注意的是，止盈止損並非萬能，在極端行情下可能出現滑點或觸發失敗，因此交易者應結合技術分析、倉位管理和資金管理策略，才能更全面地提升交易勝率。

推薦閱讀：

為什麼選擇MEXC合約交易？深入了解 MEXC 合約交易的優點與特色，幫助您在合約領域搶佔先機。
合約交易作業指南（App端）詳細了解 App 端合約交易的操作流程，讓您輕鬆上手，玩轉合約交易。

熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

什麼是強制平倉？一次看懂原理、價格計算與風險控制方法

什麼是強制平倉？一次看懂原理、價格計算與風險控制方法

1. 什麼是強制平倉（爆倉）？最常發生在什麼時候？強制平倉（又稱「爆倉」）是指當帳戶保證金比例降至維持保證金水平時，交易平台會強制平掉您的倉位，以防止虧損進一步擴大。通俗來說，就是當市場價格劇烈波動、帳戶資金不足以維持當前倉位時，系統會立即強行賣出（做多時）或買入（做空時）您的持倉，以保障平台資金安全和市場穩定。這種情況在加密貨幣合約交易和槓桿交易中最常見，尤其是在高波動行情下。例如，當資產價格急

什麼是預測合約？一種簡單快捷的合約交易方式

什麼是預測合約？一種簡單快捷的合約交易方式

加密貨幣合約交易以其高槓杆和多空雙向獲利的能力吸引了無數投資者，但其複雜的機制——保證金、槓桿、強平價格等，也讓許多新手望而卻步。爲了降低衍生品交易的門檻，MEXC 創新性地推出了「預測合約」。它摒棄了傳統合約的複雜性，將交易迴歸到最核心的本質：判斷漲跌。*BTN-開啓您的合約交易之旅&BTNURL&#61;https://www.mexc.com/futures/BTC_USDT *1. 什麼是

如何避免爆倉？擅用「自動追加保證金」設置與使用技巧，保護你的倉位！

如何避免爆倉？擅用「自動追加保證金」設置與使用技巧，保護你的倉位！

在加密貨幣合約交易領域，保證金管理是交易者必須掌握的關鍵技能，它直接關係到交易的盈虧與風險控制。其中，自動追加保證金功能作為 MEXC 平台提供的一項重要工具，對於交易者避免爆倉、優化交易策略具有重要意義。*BTN-開始合約交易&BTNURL&#61;https://www.mexc.com/futures/BTC_USDT *1. 什麼是自動追加保證金？1.1 什麼是保證金？在加密貨幣合約交易裏

跟單交易員教程

跟單交易員教程

跟單交易是一種加密貨幣交易的投資策略，允許投資者自動複製其他經驗豐富的交易員的交易行為。跟單交易對於沒有太多專業知識儲備或交易經驗的新手來說，是非常友好的投資策略。對於擁有豐富經驗的交易用戶來說，您可以申請成為跟單交易員，在賺取交易收益的同時還能夠享受到分潤獎勵。1. 如何成為跟單交易員打開 MEXC 官網，選擇【合約交易】下的【跟單】進入跟單交易頁面。在跟單交易頁面，點選【成為交易員】。按照頁面

