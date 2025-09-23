MEXC 合約閃電交易使用指南，極速交易不錯過任何交易機會













閃電交易是 MEXC 平台提供的一種在合約 K 線圖上以市價進行快速建倉的功能。它簡化了傳統下單流程：





快速執行 ：無需再來回切換下單區，直接在K線圖輸入數量並下單。

市價即時成交 ：避免因行情快速波動而錯過價格。

高效簡潔：適合短線、波段和高頻交易者。





注意：閃電交易僅支持以市價進行開倉操作。如果您需要調整槓桿、切換保證金模式或設置複雜訂單（如限價單/止盈止損），需要在頁面右側的完整下單區提前配置好。









效率極致 ：從判斷到下單隻需 1 秒，直接在K線界面完成操作。

適合高頻 / 短線交易者 ：專爲捕捉市場瞬間機會而生。

低成本優勢：MEXC 近期推出 ：MEXC 近期推出 0 費率活動 ，有效降低交易成本，讓閃電交易更具競爭力。









閃電交易的核心優勢是「快」，因此特別適合以下場景：





突破行情 ：當價格突破關鍵支撐/阻力位時，能第一時間進場，避免錯失良機。

短線波段與高頻交易 ：小週期交易對執行速度要求極高，閃電交易能大幅減少下單延遲。

行情劇烈波動時 ：受消息面驅動時，價格可能數秒內大幅波動，閃電交易能幫助搶佔市場先機。

快速對衝或加倉：在需要臨時止盈、止損或開反向單對衝時，閃電交易能實現秒級響應。





閃電交易並非適合所有人，它是專爲 短線、突破、消息驅動和高頻操作的交易者打造的工具。









目前閃電交易僅支持 Web 端，我們以 USDT 本位合約為例進行演示。









打開 MEXC 官網並登錄帳號點擊【 合約交易 】下的【USDT 本位永續合約】，在合約交易頁面，點擊右上角設置按鈕。









在偏好設置頁面中，打開【閃電交易】右側的開關按鈕，即可開啓閃電交易。









閃電交易提供了 4 種不同的合約單位，點擊【請輸入數量】上方的【▼】即可打開合約單位設置頁面，選擇您要使用的合約單位，點擊【確定】完成切換。









當您選擇 BTC 為合約單位時，您輸入的數量將以 BTC 爲單位進行顯示，同時有對應的 USDT 數量提醒。如下圖所示，我們輸入了 0.1 BTC 時，會有相應的彈窗提醒您對應的 USDT 數量。









當您選擇合約單位為張時，您輸入的數量將以張爲單位進行顯示，同時有對應的 BTC 數量提醒。如下圖所示，我們輸入了 10 張時，會有相應的彈窗提醒您對應的 BTC 數量。





注意，單位張和單位 BTC 之間的換算為 1 張 = 0.0001 BTC。









當您選擇 USDT（訂單價值）爲合約單位時，您輸入的數量將以 USDT 為單位進行顯示，同時有對應的 BTC 數量提醒。如下圖所示，我們輸入了 100 USDT 時，會有相應的彈窗提醒您對應的 BTC 數量。





注意：選擇 USDT（訂單價值）為合約單位時，您可透過調整槓桿來修改訂單倉位所需要的保證金。









當您選擇 USDT（訂單成本）爲合約單位時，您輸入的數量將以 USDT 爲單位進行顯示。如下圖所示中，我們輸入了 100 USDT 的數量。





注意：和 USDT（訂單價值）不同的是，選擇 USDT（訂單成本）為合約單位，該成本不受槓桿影響。

















在合約交易頁面，當您打開閃電交易功能後，在 K 線圖上您可以看到閃電交易的下單區域。在【請輸入數量】的框中輸入數量後點擊【市價買入】或【市價賣出】，即可以當前市價完成合約開倉。













在行情劇烈波動時， 市價單可能存在滑點風險 ；

建議提前設置好 槓桿倍數 與 倉位模式 ，避免臨時調整導致失誤；

閃電交易更適合高頻和短線操作，長期倉位可用傳統下單方式更穩健。









MEXC 的合約閃電交易功能，是爲專業交易者與高頻玩家量身定製的高效工具。通過將下單入口嵌入 K 線圖，它大幅縮短了決策與執行的時間差，讓您能在競爭激烈的市場中領先一步。熟練掌握後，閃電交易將成爲您在合約戰場上的強力武器。

















免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供資訊參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。



