在瞬息萬變的加密貨幣合約市場，交易時機稍縱即逝。當一個完美的入場點出現時，從切換頁面、輸入價格到確認下單的每一個延遲，都可能意味着錯失良機。為了解決這一痛點，MEXC 平臺專爲追求極致效率的交易者推出了「閃電交易」功能。它將開倉操作直接集成在 K 線圖之上，讓您能夠以最快速度響應市場變化。 1. 什麼是 MEXC 合約閃電交易 閃電交易是 MEXC 平台提供的一種在合約 K 線圖上以市價進行快速在瞬息萬變的加密貨幣合約市場，交易時機稍縱即逝。當一個完美的入場點出現時，從切換頁面、輸入價格到確認下單的每一個延遲，都可能意味着錯失良機。為了解決這一痛點，MEXC 平臺專爲追求極致效率的交易者推出了「閃電交易」功能。它將開倉操作直接集成在 K 線圖之上，讓您能夠以最快速度響應市場變化。 1. 什麼是 MEXC 合約閃電交易 閃電交易是 MEXC 平台提供的一種在合約 K 線圖上以市價進行快速
新手學院/新手指南/合約/MEXC 合約...過任何交易機會

MEXC 合約閃電交易使用指南，極速交易不錯過任何交易機會

2025年9月23日MEXC
0m
#初階#合約#新手入門
比特幣
BTC$105,881.46+2.27%
RWAX
APP$0.0009188+15.41%

在瞬息萬變的加密貨幣合約市場，交易時機稍縱即逝。當一個完美的入場點出現時，從切換頁面、輸入價格到確認下單的每一個延遲，都可能意味着錯失良機。為了解決這一痛點，MEXC 平臺專爲追求極致效率的交易者推出了「閃電交易」功能。它將開倉操作直接集成在 K 線圖之上，讓您能夠以最快速度響應市場變化。

*BTN-開啓您的合約交易之旅&BTNURL=https://www.mexc.com/futures/BTC_USDT *

1. 什麼是 MEXC 合約閃電交易


閃電交易是 MEXC 平台提供的一種在合約 K 線圖上以市價進行快速建倉的功能。它簡化了傳統下單流程：

  • 快速執行：無需再來回切換下單區，直接在K線圖輸入數量並下單。
  • 市價即時成交：避免因行情快速波動而錯過價格。
  • 高效簡潔：適合短線、波段和高頻交易者。

注意：閃電交易僅支持以市價進行開倉操作。如果您需要調整槓桿、切換保證金模式或設置複雜訂單（如限價單/止盈止損），需要在頁面右側的完整下單區提前配置好。

2.爲什麼選擇 MEXC 閃電交易？


  • 效率極致：從判斷到下單隻需 1 秒，直接在K線界面完成操作。
  • 適合高頻/短線交易者：專爲捕捉市場瞬間機會而生。
  • 成本優勢：MEXC 近期推出 0 費率活動，有效降低交易成本，讓閃電交易更具競爭力。

3.閃電交易適合用在什麼時機？


閃電交易的核心優勢是「快」，因此特別適合以下場景：

  • 突破行情：當價格突破關鍵支撐/阻力位時，能第一時間進場，避免錯失良機。
  • 短線波段與高頻交易：小週期交易對執行速度要求極高，閃電交易能大幅減少下單延遲。
  • 行情劇烈波動時：受消息面驅動時，價格可能數秒內大幅波動，閃電交易能幫助搶佔市場先機。
  • 快速對衝或加倉：在需要臨時止盈、止損或開反向單對衝時，閃電交易能實現秒級響應。

閃電交易並非適合所有人，它是專爲 短線、突破、消息驅動和高頻操作的交易者打造的工具。

4. 如何在 MEXC 合約進行閃電交易


目前閃電交易僅支持 Web 端，我們以 USDT 本位合約為例進行演示。

4.1 開啓閃電交易功能


打開 MEXC 官網並登錄帳號點擊【合約交易】下的【USDT 本位永續合約】，在合約交易頁面，點擊右上角設置按鈕。


在偏好設置頁面中，打開【閃電交易】右側的開關按鈕，即可開啓閃電交易。

4.2 設置合約單位


閃電交易提供了 4 種不同的合約單位，點擊【請輸入數量】上方的【▼】即可打開合約單位設置頁面，選擇您要使用的合約單位，點擊【確定】完成切換。


當您選擇 BTC 為合約單位時，您輸入的數量將以 BTC 爲單位進行顯示，同時有對應的 USDT 數量提醒。如下圖所示，我們輸入了 0.1 BTC 時，會有相應的彈窗提醒您對應的 USDT 數量。


當您選擇合約單位為張時，您輸入的數量將以張爲單位進行顯示，同時有對應的 BTC 數量提醒。如下圖所示，我們輸入了 10 張時，會有相應的彈窗提醒您對應的 BTC 數量。

注意，單位張和單位 BTC 之間的換算為 1 張 = 0.0001 BTC。


當您選擇 USDT（訂單價值）爲合約單位時，您輸入的數量將以 USDT 為單位進行顯示，同時有對應的 BTC 數量提醒。如下圖所示，我們輸入了 100 USDT 時，會有相應的彈窗提醒您對應的 BTC 數量。

注意：選擇 USDT（訂單價值）為合約單位時，您可透過調整槓桿來修改訂單倉位所需要的保證金。


當您選擇 USDT（訂單成本）爲合約單位時，您輸入的數量將以 USDT 爲單位進行顯示。如下圖所示中，我們輸入了 100 USDT 的數量。

注意：和 USDT（訂單價值）不同的是，選擇 USDT（訂單成本）為合約單位，該成本不受槓桿影響。


*BTN-開啓您的合約交易之旅&BTNURL=https://www.mexc.com/futures/BTC_USDT *

4.3 使用閃電交易開倉


在合約交易頁面，當您打開閃電交易功能後，在 K 線圖上您可以看到閃電交易的下單區域。在【請輸入數量】的框中輸入數量後點擊【市價買入】或【市價賣出】，即可以當前市價完成合約開倉。


5.合約閃電交易實用技巧與風險提示


  • 在行情劇烈波動時，市價單可能存在滑點風險
  • 建議提前設置好槓桿倍數倉位模式，避免臨時調整導致失誤；
  • 閃電交易更適合高頻和短線操作，長期倉位可用傳統下單方式更穩健。

6. 結語


MEXC 的合約閃電交易功能，是爲專業交易者與高頻玩家量身定製的高效工具。通過將下單入口嵌入 K 線圖，它大幅縮短了決策與執行的時間差，讓您能在競爭激烈的市場中領先一步。熟練掌握後，閃電交易將成爲您在合約戰場上的強力武器。

*BTN-開啓您的合約交易之旅&BTNURL=https://www.mexc.com/futures/BTC_USDT *

推薦閱讀：



免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供資訊參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。

熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

什麼是強制平倉？一次看懂原理、價格計算與風險控制方法

什麼是強制平倉？一次看懂原理、價格計算與風險控制方法

1. 什麼是強制平倉（爆倉）？最常發生在什麼時候？強制平倉（又稱「爆倉」）是指當帳戶保證金比例降至維持保證金水平時，交易平台會強制平掉您的倉位，以防止虧損進一步擴大。通俗來說，就是當市場價格劇烈波動、帳戶資金不足以維持當前倉位時，系統會立即強行賣出（做多時）或買入（做空時）您的持倉，以保障平台資金安全和市場穩定。這種情況在加密貨幣合約交易和槓桿交易中最常見，尤其是在高波動行情下。例如，當資產價格急

什麼是預測合約？一種簡單快捷的合約交易方式

什麼是預測合約？一種簡單快捷的合約交易方式

加密貨幣合約交易以其高槓杆和多空雙向獲利的能力吸引了無數投資者，但其複雜的機制——保證金、槓桿、強平價格等，也讓許多新手望而卻步。爲了降低衍生品交易的門檻，MEXC 創新性地推出了「預測合約」。它摒棄了傳統合約的複雜性，將交易迴歸到最核心的本質：判斷漲跌。*BTN-開啓您的合約交易之旅&BTNURL&#61;https://www.mexc.com/futures/BTC_USDT *1. 什麼是

如何避免爆倉？擅用「自動追加保證金」設置與使用技巧，保護你的倉位！

如何避免爆倉？擅用「自動追加保證金」設置與使用技巧，保護你的倉位！

在加密貨幣合約交易領域，保證金管理是交易者必須掌握的關鍵技能，它直接關係到交易的盈虧與風險控制。其中，自動追加保證金功能作為 MEXC 平台提供的一項重要工具，對於交易者避免爆倉、優化交易策略具有重要意義。*BTN-開始合約交易&BTNURL&#61;https://www.mexc.com/futures/BTC_USDT *1. 什麼是自動追加保證金？1.1 什麼是保證金？在加密貨幣合約交易裏

跟單交易員教程

跟單交易員教程

跟單交易是一種加密貨幣交易的投資策略，允許投資者自動複製其他經驗豐富的交易員的交易行為。跟單交易對於沒有太多專業知識儲備或交易經驗的新手來說，是非常友好的投資策略。對於擁有豐富經驗的交易用戶來說，您可以申請成為跟單交易員，在賺取交易收益的同時還能夠享受到分潤獎勵。1. 如何成為跟單交易員打開 MEXC 官網，選擇【合約交易】下的【跟單】進入跟單交易頁面。在跟單交易頁面，點選【成為交易員】。按照頁面

註冊MEXC帳號
註冊 & 獲得高達10,000 USDT獎金