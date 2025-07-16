MEXC DEX+ 正式推出用戶獎勵系統，福利體系全新升級













用戶在 MEXC DEX+ 平台上完成一系列指定任務，如交易、邀請新用戶等行為，均可獲得相應的積分獎勵。積分不僅代表用戶在平台上的活躍程度和貢獻值，還可作為一種虛擬資產，在後續階段用於參與多種權益及 DEX+ 平台代幣兌換，激發用戶持續參與的意願。













MEXC DEX+ 平台積分不僅是用戶參與平台生態的重要激勵工具，更具備以下多重優勢：





任務驅動，高度靈活：透過交易、邀請、社媒互動等多種任務獲得積分，多渠道多玩法提升參與感與成就感。





支持積分倍增與空投機制：平台不定期推出積分倍增和免費空投活動，積分獲取更輕鬆，激勵更具吸引力。





與平台成長深度掛鈎：積分機制與會員體系、成長路徑深度綁定，是衡量用戶貢獻與活躍度的核心指標，鼓勵長期留存與深度參與。





可持續擴展與增值潛力：隨着平台生態發展，積分將逐步應用於更多場景玩法及未來兌換 DEX+ 平台代幣，具備長期增值潛力。









用戶的個人總積分可透過完成平台任務、參與鏈上空投活動等多種方式獲得。





鏈上空投是指平台根據用戶在指定時間段內的累計鏈上交易量，發放相應的積分獎勵。具體活動規則和發放標準請以活動頁面最終公布的資訊為準。





平台活動通常包括：

1）一次性任務：如連接第三方錢包登錄、充值、金額劃轉、體驗自動賣出等操作，旨在引導用戶快速上手並體驗平台的核心功能；

2）循環任務：如累計交易量達標可獲得對應積分獎勵，任務可重複完成，以此激勵用戶在平台上持續進行交易；

3）社媒任務：如關注平台官方推特賬號、轉發指定內容、加入官方 Telegram 社群等，幫助用戶與平台建立更緊密的社交聯繫，提升參與感與歸屬感。





我們以平台活動為例進行相關操作的演示。













根據任務說明點選前往參與，完成對應任務後返回 DEX+ Rewards 頁面，點選【領取積分】按鈕即可獲得相應的積分獎勵。













在 DEX+ Rewards 頁面，您可以看到個人當前的總積分資料。









點選【我的總積分 >】，您還可以查看到積分詳細的領取記錄。









請注意：根據任務類型的不同，積分將實時發放或在一定的審核周期後發放至用戶賬戶。





歡迎您參與多種任務獲取積分，持續積累積分未來可解鎖更多權益與獎勵。如果您在任務完成或積分發放過程中遇到疑問，可諮詢平台客服或查閱官方渠道提供的相關內容，獲取進一步支持。





免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供資訊參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。



