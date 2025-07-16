MEXC DEX+ 常見問題與回答









需要支付。資產在 MEXC 交易所和 DEX+ 之間的轉入或轉出，都需要透過鏈上對這筆交易進行確認、記錄和打包，用戶需支付對應的手續費。手續費用的多少受到網路擁堵狀態、市場情況等因素影響。





沒有限額，但是 CEX 劃轉至 DEX+ 需要滿足 CEX 最小提現額度。





資產頁面會過濾低於 0.1 USDT 的資產。

因鏈上解析問題，部分幣種可能無法獲取轉入記錄和資金明細，這不影響您地址內的餘額。

以上兩種情況都不影響您的地址餘額，同時您在訂單出售界面依然可以查看到您的可用數量，也可以嘗試交易。





很抱歉當前不支援退回或入賬，謹防您的資產丟失，我們建議您僅充值 DEX+ 支持的鏈路主網幣。









現貨和 DEX+ 是基於不同的行情，現貨行情是來源於用戶在交易所掛單產生的市場深度；DEX+ 是透過鏈上深度池提供的市場深度，因此價格可能會有差異。





訂單失敗的原因可能有多個，常見的原因您可以參考：

流動性為 0：撤池等會導致缺乏流動性無法交易，目前 MEXC 正在嘗試接入更多流動性池。

gas 費不足：建議您的帳戶預留足夠的主網幣來提供交易產生的費用。





我們建議您嘗試轉入一些主網幣到您的 DEX+ 地址作為 gas 費。以下原因可能導致您帳戶持有的主網幣資產不足以支付交易 gas 費而導致交易失敗：

區塊鏈擁堵 ：當網路活動高峰時，交易費用會上升，因為用戶爭取更快的處理時間。

Gas 波動 ：像以太坊和 BNB 鏈這樣的區塊鏈上的 gas 可能會根據需求迅速變化。

複雜交易 ：某些交易，例如交換低流動性代幣或與多個智能合約交互，需要更多的計算資源，從而導致更高的費用。

滑點保護機制 ：某些交易可能會使用額外的 gas，以確保在波動條件下的執行。

多次交互：如果交易涉及多個步驟（例如，代幣批准、流動性池交互），每個步驟都會產生額外的費用。





如果您使用止盈止損訂單進行委託，當市場價格達到您的觸發價格時，系統將會按照市場價格進行撮合成交，在市場行情波動較大的情況下，可能會出現委託價格與成交價格差距較大的情況，請您在交易之前謹慎判斷。





感謝您的關注，目前 DEX+ 產品的手續費率為 1%，單筆結算，隨着每筆交易進行收取。費用收取的幣種為主網幣。計算方式為：（成交金額*手續費率）





Gas費：區塊鏈網路（如以太坊、BNB Chain）中支付給礦工/驗證者的費用，用於補償交易計算和區塊打包消耗的資源。

交易手續費：目前 DEX+ 產品的手續費率為 1%，單筆結算。

防夾費：將交易打包信息提交至私有池，可有效規避夾子機器人的攻擊，但可能會影響部分交易速度。

買賣稅：項目方透過稅收維持流動性（如質押到資金池）或反傾銷設計。

鏈上產生的其他費用：如開戶費、授權費等。





根據您的 gas 設置，將預留一部分主網幣來確保交易能成功執行。資產轉出的時候您可以轉出全部的資產（剩餘預留手續費將會留在您的地址上）。









MEXC DEX+ 為用戶提供幣種資訊，包括安全性提醒。您可在幣種交易頁面點選 K 線圖標，在 K 線頁面【行情】下方您可以看到該代幣的安全性認可，同時您還可以在【合約檢測】頁面查看到該代幣更全面的信息，為您的交易提供參考。









在 DEX+ 交易頁面，點選 K 線圖標，選擇【信息】即可查看到當前交易幣種的詳細資料。









在評估代幣之前，用戶可以先行了解幾個基本問題：

該代幣是否具備充足流動性

該代幣是否被大眾發現與提及

該代幣是否具備流量，如被公眾人物或是許多用戶轉發









暫不支持導出 DEX+ 帳戶私鑰。目前採用的是平台私鑰託管模式，避免您因私鑰丟失造成資損。









很抱歉，目前無法人為支援上幣，若您的幣所在網路屬於 DEX+ 支援的網路，且 DEX+ 已經接入該代幣所支援的流動性池，則該幣種將可以在 DEX+ 交易。





DEX+ 僅提供去中心化交易服務，不對任何交易提供盈利承諾，也不提供任何形式的資金保值或回報保證。所有決策由用戶自行承擔風險。請在進行任何交易之前仔細評估風險承受能力，確保了解產品的運作機制與相關風險。



