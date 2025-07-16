MEXC DEX+ 常見問題與回答

1. 劃轉（充值&提現）常見問題 1.1 CEX 和 DEX+ 的劃轉是否會收取手續費？ 需要支付。資產在 MEXC 交易所和 DEX+ 之間的轉入或轉出，都需要透過鏈上對這筆交易進行確認、記錄和打包，用戶需支付對應的手續費。手續費用的多少受到網路擁堵狀態、市場情況等因素影響。 1.2 CEX和DEX+的劃轉是否有限額？ 沒有限額，但是 CEX 劃轉至 DEX+ 需要滿足 CEX 最小提現額度。 1. 劃轉（充值&提現）常見問題 1.1 CEX 和 DEX+ 的劃轉是否會收取手續費？ 需要支付。資產在 MEXC 交易所和 DEX+ 之間的轉入或轉出，都需要透過鏈上對這筆交易進行確認、記錄和打包，用戶需支付對應的手續費。手續費用的多少受到網路擁堵狀態、市場情況等因素影響。 1.2 CEX和DEX+的劃轉是否有限額？ 沒有限額，但是 CEX 劃轉至 DEX+ 需要滿足 CEX 最小提現額度。
1. 劃轉（充值&提現）常見問題


1.1 CEX 和 DEX+ 的劃轉是否會收取手續費？

需要支付。資產在 MEXC 交易所和 DEX+ 之間的轉入或轉出，都需要透過鏈上對這筆交易進行確認、記錄和打包，用戶需支付對應的手續費。手續費用的多少受到網路擁堵狀態、市場情況等因素影響。

1.2 CEXDEX+的劃轉是否有限額？

沒有限額，但是 CEX 劃轉至 DEX+ 需要滿足 CEX 最小提現額度。

1.3 為什麼鏈上資產和 DEX+ 帳戶資產不一致？

資產頁面會過濾低於 0.1 USDT 的資產。
因鏈上解析問題，部分幣種可能無法獲取轉入記錄和資金明細，這不影響您地址內的餘額。
以上兩種情況都不影響您的地址餘額，同時您在訂單出售界面依然可以查看到您的可用數量，也可以嘗試交易。

1.4 從外部充值不支援的代幣怎麼辦？

很抱歉當前不支援退回或入賬，謹防您的資產丟失，我們建議您僅充值 DEX+ 支持的鏈路主網幣。

2. 交易常見問題


2.1 為什麼同一個幣現貨和 DEX+ 價格不一樣？

現貨和 DEX+ 是基於不同的行情，現貨行情是來源於用戶在交易所掛單產生的市場深度；DEX+ 是透過鏈上深度池提供的市場深度，因此價格可能會有差異。

2.2 為什麼我的訂單失敗？

訂單失敗的原因可能有多個，常見的原因您可以參考：
貔貅幣無法出售：當前對貔貅代幣我們已在頁面做提醒，請謹慎交易。
流動性為 0：撤池等會導致缺乏流動性無法交易，目前 MEXC 正在嘗試接入更多流動性池。
gas 費不足：建議您的帳戶預留足夠的主網幣來提供交易產生的費用。

2.3 當帳戶持有的主網幣資產與頁面展示的預估手續費接近時，仍然下單失敗？

我們建議您嘗試轉入一些主網幣到您的 DEX+ 地址作為 gas 費。以下原因可能導致您帳戶持有的主網幣資產不足以支付交易 gas 費而導致交易失敗：
  • 區塊鏈擁堵：當網路活動高峰時，交易費用會上升，因為用戶爭取更快的處理時間。
  • Gas 波動：像以太坊和 BNB 鏈這樣的區塊鏈上的 gas 可能會根據需求迅速變化。
  • 複雜交易：某些交易，例如交換低流動性代幣或與多個智能合約交互，需要更多的計算資源，從而導致更高的費用。
  • 滑點保護機制：某些交易可能會使用額外的 gas，以確保在波動條件下的執行。
  • 多次交互：如果交易涉及多個步驟（例如，代幣批准、流動性池交互），每個步驟都會產生額外的費用。

2.4 止盈止損/限價的訂單成交後，成交價格與委託價格差距較大？

如果您使用止盈止損訂單進行委託，當市場價格達到您的觸發價格時，系統將會按照市場價格進行撮合成交，在市場行情波動較大的情況下，可能會出現委託價格與成交價格差距較大的情況，請您在交易之前謹慎判斷。

2.5 DEX+手續費率是多少

感謝您的關注，目前 DEX+ 產品的手續費率為 1%，單筆結算，隨着每筆交易進行收取。費用收取的幣種為主網幣。計算方式為：（成交金額*手續費率）

2.6 DEX+交易產生的費用有哪些？

Gas費：區塊鏈網路（如以太坊、BNB Chain）中支付給礦工/驗證者的費用，用於補償交易計算和區塊打包消耗的資源。
交易手續費：目前 DEX+ 產品的手續費率為 1%，單筆結算。
防夾費：將交易打包信息提交至私有池，可有效規避夾子機器人的攻擊，但可能會影響部分交易速度。
買賣稅：項目方透過稅收維持流動性（如質押到資金池）或反傾銷設計。
鏈上產生的其他費用：如開戶費、授權費等。

2.7 為什麼我沒有辦法使用全部資產進行下單

根據您的 gas 設置，將預留一部分主網幣來確保交易能成功執行。資產轉出的時候您可以轉出全部的資產（剩餘預留手續費將會留在您的地址上）。

3. 代幣資訊問題


3.1 如何查看代幣安全性？

MEXC DEX+ 為用戶提供幣種資訊，包括安全性提醒。您可在幣種交易頁面點選 K 線圖標，在 K 線頁面【行情】下方您可以看到該代幣的安全性認可，同時您還可以在【合約檢測】頁面查看到該代幣更全面的信息，為您的交易提供參考。


3.2 如何查看代幣詳細資訊？

在 DEX+ 交易頁面，點選 K 線圖標，選擇【信息】即可查看到當前交易幣種的詳細資料。


3.3 如何利用代幣資訊，來評估代幣潛力與風險？

在評估代幣之前，用戶可以先行了解幾個基本問題：
  • 該代幣是否具備充足流動性
  • 該代幣是否被大眾發現與提及
  • 該代幣是否具備流量，如被公眾人物或是許多用戶轉發

4. 其他常見問題


4.1 是否可以導出 DEX+ 帳戶私鑰？

暫不支持導出 DEX+ 帳戶私鑰。目前採用的是平台私鑰託管模式，避免您因私鑰丟失造成資損。

4.2 DEX+支持的下單模式？
APP & Web 端：目前 DEX+ 支援【市價單】、【限價單】、【一鍵買賣】、【高級限價委託】、【自動賣出（止盈止損）】等下單方式，您可以選擇適合自己的下單方式進行代幣交易。


4.3 DEX+是否支持申請上幣？

很抱歉，目前無法人為支援上幣，若您的幣所在網路屬於 DEX+ 支援的網路，且 DEX+ 已經接入該代幣所支援的流動性池，則該幣種將可以在 DEX+ 交易。

4.4 DEX+ 交易風險提示

DEX+ 僅提供去中心化交易服務，不對任何交易提供盈利承諾，也不提供任何形式的資金保值或回報保證。所有決策由用戶自行承擔風險。請在進行任何交易之前仔細評估風險承受能力，確保了解產品的運作機制與相關風險。

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供資訊參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。

