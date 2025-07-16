



蠟燭圖又稱K線圖，將價格走勢最高價、最低價等漲跌變化用圖形方式表現出來就是蠟燭圖。蠟燭圖歷史悠久，誕生於日本 18 世紀《酒田戰法》一書，作者本間宗久。《酒田戰法》詳細記載了本間宗久在大米市場上所採用的交易策略，後來逐步演化成了蠟燭圖。1990 年，美國人史蒂夫·尼森以《陰線陽線》一書向西方引進「日本K線圖」，自此蠟燭圖正式登上世界金融舞台。





如今，蠟燭圖被用來反映所有市場的價格，包括外匯、股指、大宗商品、股票、國債和加密貨幣。這些投資品的交易價格被記錄下來，然後通過蠟燭圖展示。對於所有學習交易技術分析者來說，蠟燭圖分析是一項必不可少的技能，蠟燭圖也是構成所有交易理論系統的基礎，其重要性不言而喻。









蠟燭圖共有 4 個部分組成：開盤價、收盤價、最高價、最低價。









開盤價：開盤價是指某個加密貨幣在某個時間範圍內市場的第一筆買賣成交價格。

收盤價：收盤價是指某個加密貨幣在某個時間範圍內市場的最後一筆買賣成交價格。

最高價：最高價是指某個加密貨幣在某個時間範圍內市場最高價格的一筆買賣成交。

最低價：最低價是指某個加密貨幣在某個時間範圍內市場最低價格的一筆買賣成交。













陽線是指收盤價高於開盤價的K線，在加密貨幣交易中，純綠色K線代表陽線。

陽線意味着買方強勢，買盤大於賣盤。













陰線是指開盤價高於收盤價的K線，在加密貨幣交易中，純紅色K線代表陰線。

陰線意味着賣方強勢，賣盤大於買盤。













上影線代表最高價和收盤價的之差，下影線是最低價和開盤價之差。

帶有上下引線的陽線說明買賣雙方進行全面接觸，買方買入將價格推高創造出最高價，賣方賣出將價格壓低創造出最低價，但買方戰勝了賣方，收盤價大於開盤價，最終形成陽線。













其中上影線代表最高價和開盤價的之差，下影線最低價和收盤價之差。

帶有上下引線的陰線說明買賣雙方進行全面接觸，買方買入將價格推高創造出最高價，賣方賣出將價格壓低創造出最低價，但賣方戰勝了買方，開盤價大於收盤價，最終收出陰線。













錘頭線是指實體K線（陽線、陰線均可）較小，下影線大於或等於實體的兩倍，一般無上影線的K線。

在加密貨幣交易中，紅色K線代表陰錘頭線，綠色K線代表陽錘頭線。

錘頭實體與下影線比例越懸殊，越有參考價值。其可以分為陽線和陰線，錘頭線的出現通常代表着價格的反彈。

















倒錘頭線是指帶有長上影線，其實體K線部分（陽線、陰線均可）較小，一般無下影線的K線。

在數字貨幣交易中，紅色K線代表陰倒錘頭線，綠色K線代表陽倒錘頭線

倒錘頭線有止跌回升的意義，它可以是陽線，也可以是陰線。其中，陽線含有上漲暗示更為明顯。













十字星線是指收盤價和開盤價在同一價位或者相近，並且沒有實體的K線形式。

十字星線意味着停頓，說明買賣雙方分歧巨大，後續走勢不明。













常見蠟燭圖組合有數十種之多，這裡介紹最為常見的四種：早晨之星、黃昏之星、紅三兵、綠三兵。









早晨之星由三根K線組成，第一根為陰線，區別在於第二根K線為小陰線或小陽線，第三根為陽線。早晨之星是一種行情見底轉勢的形態。這種形態如果出現在下降趨勢中應引起注意，因為此時趨勢已發出比較明確的反轉信號，是一個非常好的買入時機。













黃昏之星，一般出現在上漲行情結束時，它由三根K線組成，第一根為大陽線或中陽線，第二根為小陽線或小陰線，第三根為大陰線或中陰線，且其收盤價必須位於第一根陽線的中部以下位置。黃昏之星形態暗喻價格已經到達頂峰，市場將進入黯淡的下跌行情。













在傳統金融市場紅三兵是看漲形態，但加密貨幣領域中紅色K線是陰線，所以紅三兵是看跌形態。紅三兵由三根連續下跌的陰線組合而成，三根陰線的收盤價或最低價位一根比一根低，出現紅三兵後續走勢下跌概率較大。













在傳統金融市場綠三兵是看跌形態，但加密貨幣領域中綠色K線是陽線，所以綠三兵是看漲形態。綠三兵是三根陽線，依次上升。這是一種很常見的K線組合，這種K線組合出現時，後勢看漲情況居多。







