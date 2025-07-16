蠟燭圖又稱K線圖，將價格走勢最高價、最低價等漲跌變化用圖形方式表現出來就是蠟燭圖。蠟燭圖歷史悠久，誕生於日本 18 世紀《酒田戰法》一書，作者本間宗久。《酒田戰法》詳細記載了本間宗久在大米市場上所採用的交易策略，後來逐步演化成了蠟燭圖。1990 年，美國人史蒂夫·尼森以《陰線陽線》一書向西方引進「日本K線圖」，自此蠟燭圖正式登上世界金融舞台。 如今，蠟燭圖被用來反映所有市場的價格，包括外匯、股指、蠟燭圖又稱K線圖，將價格走勢最高價、最低價等漲跌變化用圖形方式表現出來就是蠟燭圖。蠟燭圖歷史悠久，誕生於日本 18 世紀《酒田戰法》一書，作者本間宗久。《酒田戰法》詳細記載了本間宗久在大米市場上所採用的交易策略，後來逐步演化成了蠟燭圖。1990 年，美國人史蒂夫·尼森以《陰線陽線》一書向西方引進「日本K線圖」，自此蠟燭圖正式登上世界金融舞台。 如今，蠟燭圖被用來反映所有市場的價格，包括外匯、股指、
蠟燭圖又稱K線圖，將價格走勢最高價、最低價等漲跌變化用圖形方式表現出來就是蠟燭圖。蠟燭圖歷史悠久，誕生於日本 18 世紀《酒田戰法》一書，作者本間宗久。《酒田戰法》詳細記載了本間宗久在大米市場上所採用的交易策略，後來逐步演化成了蠟燭圖。1990 年，美國人史蒂夫·尼森以《陰線陽線》一書向西方引進「日本K線圖」，自此蠟燭圖正式登上世界金融舞台。

如今，蠟燭圖被用來反映所有市場的價格，包括外匯、股指、大宗商品、股票、國債和加密貨幣。這些投資品的交易價格被記錄下來，然後通過蠟燭圖展示。對於所有學習交易技術分析者來說，蠟燭圖分析是一項必不可少的技能，蠟燭圖也是構成所有交易理論系統的基礎，其重要性不言而喻。

1. 蠟燭圖的四個組成部分


蠟燭圖共有 4 個部分組成：開盤價、收盤價、最高價、最低價。


開盤價：開盤價是指某個加密貨幣在某個時間範圍內市場的第一筆買賣成交價格。
收盤價：收盤價是指某個加密貨幣在某個時間範圍內市場的最後一筆買賣成交價格。
最高價：最高價是指某個加密貨幣在某個時間範圍內市場最高價格的一筆買賣成交。
最低價：最低價是指某個加密貨幣在某個時間範圍內市場最低價格的一筆買賣成交。

2. 常見蠟燭圖形態和意義


2.1 陽線


陽線是指收盤價高於開盤價的K線，在加密貨幣交易中，純綠色K線代表陽線。
陽線意味着買方強勢，買盤大於賣盤。


2.2 陰線


陰線是指開盤價高於收盤價的K線，在加密貨幣交易中，純紅色K線代表陰線。
陰線意味着賣方強勢，賣盤大於買盤。


2.3 帶有上下影線的陽線


上影線代表最高價和收盤價的之差，下影線是最低價和開盤價之差。
帶有上下引線的陽線說明買賣雙方進行全面接觸，買方買入將價格推高創造出最高價，賣方賣出將價格壓低創造出最低價，但買方戰勝了賣方，收盤價大於開盤價，最終形成陽線。


2.4 帶有上影線和下影線的陰線


其中上影線代表最高價和開盤價的之差，下影線最低價和收盤價之差。
帶有上下引線的陰線說明買賣雙方進行全面接觸，買方買入將價格推高創造出最高價，賣方賣出將價格壓低創造出最低價，但賣方戰勝了買方，開盤價大於收盤價，最終收出陰線。


2.5 錘頭線


錘頭線是指實體K線（陽線、陰線均可）較小，下影線大於或等於實體的兩倍，一般無上影線的K線。
在加密貨幣交易中，紅色K線代表陰錘頭線，綠色K線代表陽錘頭線。
錘頭實體與下影線比例越懸殊，越有參考價值。其可以分為陽線和陰線，錘頭線的出現通常代表着價格的反彈。



2.6 倒錘頭線


倒錘頭線是指帶有長上影線，其實體K線部分（陽線、陰線均可）較小，一般無下影線的K線。
在數字貨幣交易中，紅色K線代表陰倒錘頭線，綠色K線代表陽倒錘頭線
倒錘頭線有止跌回升的意義，它可以是陽線，也可以是陰線。其中，陽線含有上漲暗示更為明顯。


2.7 十字星線


十字星線是指收盤價和開盤價在同一價位或者相近，並且沒有實體的K線形式。
十字星線意味着停頓，說明買賣雙方分歧巨大，後續走勢不明。


3. 常見蠟燭圖組合和意義


常見蠟燭圖組合有數十種之多，這裡介紹最為常見的四種：早晨之星、黃昏之星、紅三兵、綠三兵。

3.1 早晨之星


早晨之星由三根K線組成，第一根為陰線，區別在於第二根K線為小陰線或小陽線，第三根為陽線。早晨之星是一種行情見底轉勢的形態。這種形態如果出現在下降趨勢中應引起注意，因為此時趨勢已發出比較明確的反轉信號，是一個非常好的買入時機。


3.2 黃昏之星


黃昏之星，一般出現在上漲行情結束時，它由三根K線組成，第一根為大陽線或中陽線，第二根為小陽線或小陰線，第三根為大陰線或中陰線，且其收盤價必須位於第一根陽線的中部以下位置。黃昏之星形態暗喻價格已經到達頂峰，市場將進入黯淡的下跌行情。


3.3 紅三兵


在傳統金融市場紅三兵是看漲形態，但加密貨幣領域中紅色K線是陰線，所以紅三兵是看跌形態。紅三兵由三根連續下跌的陰線組合而成，三根陰線的收盤價或最低價位一根比一根低，出現紅三兵後續走勢下跌概率較大。


3.4 綠三兵


在傳統金融市場綠三兵是看跌形態，但加密貨幣領域中綠色K線是陽線，所以綠三兵是看漲形態。綠三兵是三根陽線，依次上升。這是一種很常見的K線組合，這種K線組合出現時，後勢看漲情況居多。


什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

隨時查看 MEXC 合約帳戶資金和持倉情況，對自己的合約交易瞭如指掌

隨時查看 MEXC 合約帳戶資金和持倉情況，對自己的合約交易瞭如指掌

加密貨幣合約交易憑藉著靈活的交易方式和豐富的交易品種，備受投資者青睞。特別是 MEXC 合約憑藉超過 1,300 個合約交易對和超低的交易費率（maker 最低 0 費率，taker 最低 0.02%）廣受用戶好評。不過要注意的是，合約交易是具有一定風險的交易行為，所以在 MEXC 交易所進行合約交易時，要建立成熟的風險管理機制，及時掌握帳戶資金和持倉情況是提升交易效率和控制風險的重要方法之一。1

加密市場常用技術指標全解析，助您精準把握市場脈搏

加密市場常用技術指標全解析，助您精準把握市場脈搏

在加密貨幣交易中，技術指標分析是依據一定的數理統計方法，運用一些複雜的計算公式，來判斷行情走勢的量化的分析方法，能夠為投資者提供直觀的趨勢參考。MEXC 平台提供了眾多的技術分析指標，其中包括移動平均線（MA）、指數移動平均線（EMA）、指數平滑移動平均線（MACD）、布林線（BOLL）以及相對強弱指數（RSI）等經典指標。*BTN-點擊開始合約之旅&BTNURL&#61;https://www.

新手必讀！一文詳解常見「加密貨幣技術分析」

新手必讀！一文詳解常見「加密貨幣技術分析」

技術分析是金融投資中常用的工具，其核心目的是透過歷史價格與交易數據預測未來市場趨勢。本文將深入解析技術分析的核心前提、四大因素及幾大經典理論，幫助投資者更好地理解和應用技術分析。1. 技術分析的歷史起源：源自日本江戶時代技術分析歷史悠久，最早源於日本德川幕府時代（1603～1867年）的大米交易，爲了記錄大米價格變化來預測大米漲跌趨勢，一位名叫本間宗久的商人發明了蠟燭圖雛形。經過數百年發展和傳承，

什麼是拋物線 SAR 指標？

什麼是拋物線 SAR 指標？

拋物線 SAR 指標（Stop And Reverse, SAR）是一種技術分析工具，主要用於判斷價格趨勢的方向和潛在的反轉點。該指標通過在價格圖表上繪製一系列的小點（通常位於 K 線圖的上方或下方）來幫助交易者識別趨勢的方向，並設置止損或目標價位。拋物線 SAR 常用於趨勢交易中，可以幫助交易者在趨勢中持倉，同時在反轉時提示退出。拋物線 SAR 指標由技術分析師 J. Welles Wilder

