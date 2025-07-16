



為了方便您查看資產情況，在此頁面我們將MEXC幾大賬戶整合在了一起：現貨賬戶、合約賬戶、法幣賬戶、跟單賬戶。









①選擇MEXC網頁版右上角【資產】- 【＞】進入界面









②在資產總覽界面，您可以快速瀏覽賬戶情況，並進行一些快捷操作：





(1). 快捷操作鍵 ：充值、提幣、轉賬、劃賬。





(2). 各賬戶餘額 USDT/USD 估值。





(3). 查看各賬戶的類別。













點擊【近期充提記錄】—【查看全部】，可進入資金記錄界面，查看充值記錄、提現記錄、劃賬、轉賬、其他記錄。

















如果您想在特定市場進行交易，您需要先將資金劃轉到相應的錢包中，然後才能進行交易。例如，如果您通過C2C購買了數字貨幣並希望進行現貨交易，您需要先將數字貨幣從「法幣賬戶」劃轉到您的「現貨賬戶」中。





①點擊【劃轉】按鈕。





②在彈出的劃轉窗口，選擇需要劃轉的賬戶後，點擊【立即劃轉】。







